Il tradizionale programma degli Autumn Internationals e dei Summer Tours di rugby a 15 è stato riorganizzato nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio e destinato a concludersi questo novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale punta a eliminare le «amichevoli» senza posta in palio introducendo classifiche, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale conclusiva a Twickenham, domenica 29 novembre.

Tre giornate si sono disputate nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta nell'emisfero boreale per le ultime tre giornate e la serie di finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Giornata e partita Biglietti Stadio Ven 13 novembre (21:10) 5ª giornata: Francia- Sudafrica Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 novembre (12:40) 5ª giornata: Italia-Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 novembre (14:10) 5ª giornata: Galles-Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 novembre (16:40) 5ª giornata: Inghilterra-Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 novembre (20:10) 5ª giornata: Irlanda-Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 novembre (15:10) 5ª giornata: Scozia-Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 novembre (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 novembre (14:10) 6ª giornata: Scozia-Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 novembre (16:40) 6ª giornata: Irlanda-Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 novembre (17:40) 6ª giornata: Italia-Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 novembre (20:10) 6ª giornata: Galles-Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 novembre (21:10) 6ª giornata: Francia-Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 novembre (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 novembre (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 novembre (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 novembre (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 novembre (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 novembre (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle nazionali ospitanti, a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite dei gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli tramite i loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita per la prima volta in momenti diversi, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di prelazione:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: Le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita libera per il weekend delle finali : I biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026.

: I biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026. Vendita libera per la fase a gironi: Le singole nazionali hanno scaglionato le vendite. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) sono stati messi in vendita al pubblico ad aprile 2026, dopo le finestre di prelazione riservate ai membri.

Acquistare tramite i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle nazionali ospitanti è la scelta più sicura per i tifosi. Chi desidera assistere a una delle prossime partite del Nations Championship può anche prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £ Abbonamenti per più giorni (validi per 2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento di 3 giorni per adulti costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazionale ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell'emisfero boreale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro il Giappone: 51-103 £

contro l'Australia: 79-166 £

contro la Nuova Zelanda: 103-238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro le Figi: 30-120 €

contro l'Argentina: 40-180 €

contro il Sudafrica: 55-210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: 30-65 £

contro l'Australia: 40-100 £

contro la Nuova Zelanda: 85-160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro il Giappone: 26-66 £

contro l'Australia: 38-78 £

contro la Nuova Zelanda: 68-128 £

Francia

contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): Biglietti a partire da 30 €

contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): Biglietti a partire da 30 €

contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Biglietti a partire da 25 €

Italia

contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): Biglietti a partire da 32 €

contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): Biglietti a partire da 12 €

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): Biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, controlla il sito ufficiale della competizione e quelli delle federazioni nazionali delle squadre quando le partite si avvicineranno. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship si svolge dal 4 luglio al 29 novembre 2026. Il torneo è suddiviso in due fasi distinte, seguite dalle finali:

Fase estiva (giornate 1-3) : Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud.

: Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud. Fase autunnale (giornate 4-6) : Riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate in trasferta a nord.

: Riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate in trasferta a nord. Weekend delle finali: Si svolge dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegna il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 tra le migliori squadre del mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero boreale Squadre dell'emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un'unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due fasi distinte:

Fase estiva (giornate 1-3) : Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per le partite in trasferta.

: Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per le partite in trasferta. Fase autunnale (giornate 4-6): Disputata a novembre. Le parti si invertono e le squadre dell'emisfero australe si recano a nord per giocare le ultime tre giornate in celebri stadi europei.

Le classifiche: Anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in base ai risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero australe.

Weekend delle finali

La competizione culmina all'Allianz Stadium di Twickenham, in un unico grande weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra classificatasi nella stessa posizione nell'altro girone.