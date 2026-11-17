La prima edizione del Rugby Nations Championship si avvicina alla sua emozionante conclusione: lo storico weekend delle finali, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all’Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà elevata, quindi non aspettare: prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica di campionato in cui ogni risultato conta e divide dodici delle maggiori potenze del rugby mondiale in due gironi geografici.

Qualunque sia la posizione in cui ciascuna delle dodici squadre terminerà la fase a gironi, tutte giocheranno nel weekend delle finali. Lascia che GOAL ti fornisca le ultime informazioni sui biglietti del World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Conclusa la fase a gironi del Nations Championship 2026, il weekend delle finali si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo è in programma domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (e ora locale) Partita Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di prelazione:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre, riservate ai gruppi prioritari come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: Le primissime finestre, riservate ai gruppi prioritari come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita generale per il weekend delle finali: I biglietti per il weekend conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico generale a marzo 2026.

Chi cerca di assicurarsi un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Per le singole giornate con due partite e gli abbonamenti plurigiornalieri del weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £ Due partite di sabato 28 novembre : I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £ Due partite di domenica 29 novembre : I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £ Abbonamenti plurigiornalieri (per 2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio il sito ufficiale della competizione e i siti delle nazionali con l’avvicinarsi dell’evento. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche siti di rivendita come StubHub.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per il World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby a 15, per hospitality si intende un pacchetto esclusivo per il giorno della partita che offre un’esperienza superiore a quella di un normale biglietto.

Queste esperienze possono prevedere semplicemente l’accesso a lounge e bar prima della partita per immergersi nell’atmosfera, oppure diverse soluzioni di ristorazione, dal buffet ai pasti di più portate, fino a suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e gli abbonamenti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre.

: Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre. Fornitori ufficiali di hospitality: Anche l’agente esclusivo per l’hospitality dell’Allianz Stadium gestisce l’assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare i servizi inclusi in ciascun pacchetto e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano al World Rugby Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero settentrionale Squadre dell’emisfero meridionale Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un’unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro girone geografico, in due periodi distinti:

La serie estiva (giornate 1-3) : Disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero settentrionale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

: Disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero settentrionale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta. La serie autunnale (giornate 4-6): Disputata a novembre. La situazione si inverte e le squadre dell’emisfero meridionale si recano a nord per giocare le tre giornate rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: Anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell’altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero (per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell’emisfero meridionale).

Weekend delle finali

L’atto conclusivo si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham nell’arco di un unico, imperdibile weekend a fine novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra arrivata esattamente nella stessa posizione nell’altro girone.