Abbiamo vissuto un’estate di calcio sensazionale con il Mondiale FIFA 2026 in Nord America, ma ora tocca alle future leggende del calcio brillare in Medio Oriente.

Il Mondiale Under 17 FIFA torna in Qatar per l’edizione 2026, dal 19 novembre al 13 dicembre, e i biglietti possono essere prenotati già oggi.

Il torneo giovanile mondiale ha acquisito sempre più prestigio da quando la FIFA ne ha rivoluzionato stabilmente il formato, trasformandolo in un grande appuntamento annuale a 48 squadre. Il Qatar ha ospitato la manifestazione per la prima volta nel 2025 e continuerà a farlo fino al 2029.

Stelle del calcio come Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen si sono già messe in luce sul palcoscenico Under 17. Chi lascerà il segno stavolta? Potresti essere in Qatar per scoprirlo di persona.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si disputa il Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 si disputa in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, con 104 partite in programma complessivamente.

Le 48 squadre sono divise in 12 gironi (dalla A alla L). Le prime due di ciascun girone e le otto migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta, che inizia con i sedicesimi di finale.

Le partite si disputeranno principalmente sui campi di livello mondiale dell’Aspire Zone di Doha, mentre la finale di domenica 13 dicembre si giocherà all’imponente Ahmed Bin Ali Stadium.

Fase del torneo Date Biglietti Sedi Fase a gironi 19-27 novembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Sedicesimi di finale 30 novembre - 1° dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Ottavi di finale 3-4 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Quarti di finale 7 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Semifinali 10 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campi 2 e 7) Finale per il 3° posto 13 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campo 2) Finale (e partita per il 3° posto) 13 dicembre Biglietti Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)

Come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026

I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 possono essere acquistati direttamente tramite questi canali:

Piattaforma principale : il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026.

: il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026. Piattaforma locale del torneo: è disponibile anche la piattaforma ufficiale del Qatar «Road to Qatar».

Date importanti e fasi di vendita

Fase di vendita Data di inizio Destinatari Prevendita Visa 19 ottobre 2026 Finestra esclusiva per i titolari di carte Visa Vendita al pubblico 26 ottobre 2026 Aperta a tutti i tifosi con qualsiasi metodo di pagamento accettato

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti tramite il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026?

I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 partono da 20 QAR (circa 4,20 £ / 5,50 $ USA) per i pass giornalieri generali. I biglietti per la finale hanno prezzi compresi tra 15 e 35 QAR (circa 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 $ USA).

Categorie e prezzi dei biglietti

Pass giornaliero:

Disponibile a partire da 20 QAR: accesso generale a sei campi (1, 3, 4, 5, 8 e 9) del complesso di gara dell’Aspire Zone per un solo giorno, con posti assegnati in base all’ordine di arrivo, oltre all’ingresso al Fan Festival.

Pass per una partita di cartello:

Disponibile a partire da 35 QAR: comprende tutti i vantaggi del «Pass giornaliero» e un posto riservato su uno dei due campi principali (campo 2 o campo 7) per una partita di cartello o molto richiesta a scelta, nei limiti della capienza del campo.

Biglietti per la finale (Ahmed Bin Ali Stadium):

Categoria 1: 30-35 QAR

Categoria 2: 15 QAR

Consulta il sito della FIFA e quello ufficiale del torneo per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.

Quali squadre partecipano al Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 segna lo storico debutto del formato allargato a 48 squadre. Sette Paesi parteciperanno al torneo per la prima volta: Grecia, Montenegro, Mozambico, Romania, Serbia, Tanzania e Vietnam.

Sorprendentemente, quattro delle ultime cinque vincitrici del Mondiale Under 17 (Nigeria, Inghilterra, Germania e Portogallo) non si sono qualificate per l’edizione 2026. Il Brasile, già campione in quattro occasioni, sarà quindi la nazionale più titolata tra le partecipanti.

Girone Squadre qualificate Girone A Qatar, Panama, Grecia, Egitto Girone B Nuova Caledonia, Ecuador, Corea del Sud, Uganda Girone C Argentina, Australia, Danimarca, Mozambico Girone D Francia, Haiti, Arabia Saudita, Uruguay Girone E Italia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Giamaica Girone F Croazia, Cuba, Tagikistan, Senegal Girone G Belgio, Mali, Nuova Zelanda, Vietnam Girone H Spagna, Cina, Marocco, Figi Girone I Brasile, Costa Rica, Repubblica d’Irlanda, Tanzania Girone J Stati Uniti, Algeria, Cile, Montenegro Girone K Messico, Camerun, Romania, Venezuela Girone L Giappone, Colombia, Honduras, Serbia

Chi ha vinto le ultime edizioni del Mondiale Under 17 FIFA?

La Nigeria guida la classifica delle nazionali più vincenti nella storia del Mondiale Under 17 FIFA, avendo conquistato il trofeo cinque volte dalla nascita del torneo, nel 1985.