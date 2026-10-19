Come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026: date, calendario, prezzi, informazioni sulla sede in Qatar e altro

Abbiamo vissuto un’estate di calcio sensazionale durante i Mondiali FIFA 2026 in Nord America, ma ora tocca alle future leggende di questo sport brillare in Medio Oriente.

Il Mondiale Under 17 FIFA torna in Qatar per l’edizione 2026, dal 19 novembre al 13 dicembre, e puoi prenotare i biglietti già oggi.

Il torneo giovanile mondiale ha acquisito sempre più prestigio da quando la FIFA ne ha rivoluzionato stabilmente il formato, trasformandolo in un grande appuntamento annuale a 48 squadre. Il Qatar ha ospitato la competizione per la prima volta nel 2025 e continuerà a farlo fino al 2029.

Stelle del calcio come Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen si sono già messe in luce sul palcoscenico Under 17. Chi lascerà il segno questa volta? Potresti essere in Qatar per scoprirlo di persona.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni per acquistare i biglietti del Mondiale Under 17 FIFA 2026, compresi i canali di vendita, i prezzi e molto altro.

Quando si svolge il Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 si svolge in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, per un totale di 104 partite.

Le 48 squadre sono suddivise in 12 gironi (dalla A alla L). Le prime due di ogni girone e le otto migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta, che inizia dai sedicesimi di finale.

Le partite si disputeranno in gran parte sui campi di livello mondiale dell’Aspire Zone di Doha, mentre la finale di domenica 13 dicembre si giocherà nello storico Khalifa International Stadium.

Fase del torneo Data/e Biglietti Sede/i Fase a gironi 19-27 novembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Sedicesimi di finale 30 novembre - 1° dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Ottavi di finale 3-4 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Quarti di finale 7 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Semifinali 10 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campi 2 e 7) Finale per il 3° posto 13 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campo 2) Finale (e partita per il 3° posto) 13 dicembre Biglietti Khalifa International Stadium (Doha)

Come acquistare i biglietti del Mondiale Under 17 FIFA 2026

I biglietti ufficiali del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 possono essere acquistati direttamente attraverso questi canali:

Piattaforma principale : il portale ufficiale FIFA per i biglietti o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026.

Piattaforma locale del torneo : è disponibile anche «Road to Qatar», la piattaforma ufficiale dell’organizzazione in Qatar.

Date importanti e fasi di vendita

Fase di vendita Data di inizio Destinatari Prevendita Visa 19 ottobre 2026 Periodo riservato ai titolari di carte Visa Vendita al pubblico 26 ottobre 2026 Aperta a tutti i tifosi con qualsiasi metodo di pagamento accettato

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il proprio programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti del Mondiale Under 17 FIFA 2026?

I biglietti ufficiali del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 partono da 20 QAR (circa 4,20 £ / 5,50 USD) per i pass giornalieri standard, mentre quelli per la finale costano da 15 a 35 QAR (circa 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 USD).

Categorie e prezzi dei biglietti

Pass giornaliero:

Disponibile a partire da 20 QAR. Consente l’accesso generale a sei campi (1, 3, 4, 5, 8 e 9) dell’Aspire Zone Competition Complex per un solo giorno, con posti assegnati in ordine di arrivo, oltre all’ingresso al Fan Festival.

Pass per una partita di cartello:

Disponibile a partire da 35 QAR. Comprende tutti i vantaggi del pass giornaliero e un posto riservato su uno dei due campi principali (campo 2 o campo 7) per una partita di cartello o molto richiesta a scelta, nei limiti della capienza del campo.

Biglietti per la finale (Khalifa International Stadium):

Categoria 1: 30-35 QAR

Categoria 2: 15 QAR

Consulta il sito della FIFA e quello ufficiale del torneo per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.

Quali squadre partecipano al Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 segna lo storico debutto del formato allargato a 48 squadre. I seguenti sette Paesi partecipano al torneo per la prima volta: Grecia, Montenegro, Mozambico, Romania, Serbia, Tanzania e Vietnam.

Sorprendentemente, quattro delle ultime cinque vincitrici del Mondiale Under 17 (Nigeria, Inghilterra, Germania e Portogallo) non si sono qualificate per l’edizione 2026. Il Brasile, che ha conquistato il titolo in quattro precedenti occasioni, sarà quindi la nazionale partecipante con più titoli.

Girone Squadre qualificate Girone A Qatar, Panama, Grecia, Egitto Girone B Nuova Caledonia, Ecuador, Corea del Sud, Uganda Girone C Argentina, Australia, Danimarca, Mozambico Girone D Francia, Haiti, Arabia Saudita, Uruguay Girone E Italia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Giamaica Girone F Croazia, Cuba, Tagikistan, Senegal Girone G Belgio, Mali, Nuova Zelanda, Vietnam Girone H Spagna, Cina, Marocco, Figi Girone I Brasile, Costa Rica, Repubblica d’Irlanda, Tanzania Girone J Stati Uniti, Algeria, Cile, Montenegro Girone K Messico, Camerun, Romania, Venezuela Girone L Giappone, Colombia, Honduras, Serbia

Chi ha vinto le ultime edizioni del Mondiale Under 17 FIFA?

La Nigeria guida la classifica delle vittorie di tutti i tempi al Mondiale Under 17 FIFA: ha sollevato il trofeo cinque volte da quando il torneo è stato istituito nel 1985.

Anno Vincitrice Finalista 2025 Portogallo Austria 2023 Germania Francia 2019 Brasile Messico 2017 Inghilterra Spagna 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria Messico 2011 Messico Uruguay 2009 Svizzera Nigeria 2007 Nigeria Spagna 2005 Messico Brasile







