Abbiamo vissuto un'estate di calcio sensazionale durante il Mondiale FIFA 2026 in Nord America, ma ora tocca alle future leggende del calcio brillare in Medio Oriente.

Il Mondiale Under 17 FIFA torna in Qatar per l'edizione 2026, dal 19 novembre al 13 dicembre, e puoi già prenotare i biglietti.

Il torneo giovanile mondiale ha acquisito sempre più prestigio da quando la FIFA ne ha rivoluzionato definitivamente il formato, trasformandolo in un grande evento annuale a 48 squadre. Il Qatar lo ha ospitato per la prima volta nel 2025 e continuerà a farlo fino al 2029.

Stelle del calcio come Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen si sono già messe in luce sul palcoscenico Under 17. Chi lascerà il segno questa volta? Potresti essere in Qatar per scoprirlo di persona.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni per acquistare i biglietti del Mondiale Under 17 FIFA 2026: dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca il Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 si svolge in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, con 104 partite in totale.

Le 48 squadre sono suddivise in 12 gironi (dalla A alla L). Le prime due classificate di ciascun girone, insieme alle otto migliori terze, accedono alla fase a eliminazione diretta (sedicesimi di finale).

Le partite si disputeranno in gran parte sui campi di livello mondiale dell'Aspire Zone di Doha, mentre la finale di domenica 13 dicembre si giocherà nell'imponente stadio Ahmed Bin Ali.

Fase del torneo Data o date Biglietti Sede o sedi Fase a gironi 19-27 novembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Sedicesimi di finale 30 novembre - 1° dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Ottavi di finale 3-4 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Quarti di finale 7 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Semifinali 10 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campi 2 e 7) Finale per il terzo posto 13 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campo 2) Finale (e partita per il terzo posto) 13 dicembre Biglietti Stadio Ahmed Bin Ali (Doha)

Come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026

I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 possono essere acquistati direttamente attraverso questi canali:

Canale principale : il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026.

: il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026. Canale locale del torneo: è disponibile anche la piattaforma ufficiale del Qatar «Road to Qatar».

Date importanti e fasi di vendita

Fase di vendita Data di inizio Destinatari Prevendita Visa 19 ottobre 2026 Finestra esclusiva per i titolari di carte Visa Vendita al pubblico 26 ottobre 2026 Aperta a tutti i tifosi con qualsiasi metodo di pagamento accettato

Chi cerca posti all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti tramite il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026?

I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 partono da 20 QAR (circa 4,20 £ / 5,50 $ USA) per i pass giornalieri generali, mentre quelli per la finale costano da 15 a 35 QAR (circa 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 $ USA).

Categorie e prezzi dei biglietti

Pass giornaliero:

Disponibile a partire da 20 QAR: accesso generale a sei campi (1, 3, 4, 5, 8 e 9) del complesso di gara dell'Aspire Zone per un giorno, con posti assegnati in ordine di arrivo, oltre all'ingresso al Fan Festival.

Pass per una partita di cartello:

Disponibile a partire da 35 QAR: comprende tutti i vantaggi del pass giornaliero, più un posto riservato su uno dei due campi principali (campo 2 o campo 7) per una partita importante o molto richiesta a scelta (nei limiti della capienza del campo).

Biglietti per la finale (stadio Ahmed Bin Ali):

Categoria 1: 30-35 QAR

Categoria 2: 15 QAR

Consulta il sito della FIFA e quello ufficiale del torneo per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.

Quali squadre partecipano al Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 segna lo storico debutto del formato allargato a 48 squadre. Questi sette Paesi partecipano al torneo per la prima volta: Grecia, Montenegro, Mozambico, Romania, Serbia, Tanzania e Vietnam.

Sorprendentemente, quattro delle ultime cinque vincitrici del Mondiale Under 17 (Nigeria, Inghilterra, Germania e Portogallo) non si sono qualificate per l'edizione 2026. Il Brasile, campione in quattro precedenti occasioni, sarà quindi la nazionale partecipante con più titoli.

Girone Squadre qualificate Girone A Qatar, Panama, Grecia, Egitto Girone B Nuova Caledonia, Ecuador, Corea del Sud, Uganda Girone C Argentina, Australia, Danimarca, Mozambico Girone D Francia, Haiti, Arabia Saudita, Uruguay Girone E Italia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Giamaica Girone F Croazia, Cuba, Tagikistan, Senegal Girone G Belgio, Mali, Nuova Zelanda, Vietnam Girone H Spagna, Repubblica Popolare Cinese, Marocco, Figi Girone I Brasile, Costa Rica, Repubblica d'Irlanda, Tanzania Girone J Stati Uniti, Algeria, Cile, Montenegro Girone K Messico, Camerun, Romania, Venezuela Girone L Giappone, Colombia, Honduras, Serbia

Chi ha vinto le edizioni più recenti del Mondiale Under 17 FIFA?

La Nigeria guida la classifica delle nazionali con più vittorie nel Mondiale Under 17 FIFA: ha alzato il trofeo cinque volte dal 1985, anno della prima edizione del torneo.