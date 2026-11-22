Abbiamo vissuto un'estate di calcio sensazionale durante il Mondiale FIFA 2026 in Nord America, ma ora tocca alle future leggende del calcio brillare in Medio Oriente.
Il Mondiale Under 17 FIFA torna in Qatar per l'edizione 2026, dal 19 novembre al 13 dicembre, e puoi già prenotare i biglietti.
Il torneo giovanile mondiale ha acquisito sempre più prestigio da quando la FIFA ne ha rivoluzionato definitivamente il formato, trasformandolo in un grande evento annuale a 48 squadre. Il Qatar lo ha ospitato per la prima volta nel 2025 e continuerà a farlo fino al 2029.
Stelle del calcio come Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen si sono già messe in luce sul palcoscenico Under 17. Chi lascerà il segno questa volta? Potresti essere in Qatar per scoprirlo di persona.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni per acquistare i biglietti del Mondiale Under 17 FIFA 2026: dove trovarli, quanto costano e molto altro.
Quando si gioca il Mondiale Under 17 FIFA 2026?
Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 si svolge in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, con 104 partite in totale.
Le 48 squadre sono suddivise in 12 gironi (dalla A alla L). Le prime due classificate di ciascun girone, insieme alle otto migliori terze, accedono alla fase a eliminazione diretta (sedicesimi di finale).
Le partite si disputeranno in gran parte sui campi di livello mondiale dell'Aspire Zone di Doha, mentre la finale di domenica 13 dicembre si giocherà nell'imponente stadio Ahmed Bin Ali.
Fase del torneo
Data o date
Biglietti
Sede o sedi
Fase a gironi
19-27 novembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Sedicesimi di finale
30 novembre - 1° dicembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Ottavi di finale
3-4 dicembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Quarti di finale
7 dicembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Semifinali
10 dicembre
Aspire Zone / Doha (campi 2 e 7)
Finale per il terzo posto
13 dicembre
Aspire Zone / Doha (campo 2)
Finale (e partita per il terzo posto)
13 dicembre
Stadio Ahmed Bin Ali (Doha)
Come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026
I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 possono essere acquistati direttamente attraverso questi canali:
- Canale principale: il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026.
- Canale locale del torneo: è disponibile anche la piattaforma ufficiale del Qatar «Road to Qatar».
Date importanti e fasi di vendita
Fase di vendita
Data di inizio
Destinatari
Prevendita Visa
19 ottobre 2026
Finestra esclusiva per i titolari di carte Visa
Vendita al pubblico
26 ottobre 2026
Aperta a tutti i tifosi con qualsiasi metodo di pagamento accettato
Chi cerca posti all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.
Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti tramite il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.
Quanto costano i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026?
I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 partono da 20 QAR (circa 4,20 £ / 5,50 $ USA) per i pass giornalieri generali, mentre quelli per la finale costano da 15 a 35 QAR (circa 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 $ USA).
Categorie e prezzi dei biglietti
Pass giornaliero:
- Disponibile a partire da 20 QAR: accesso generale a sei campi (1, 3, 4, 5, 8 e 9) del complesso di gara dell'Aspire Zone per un giorno, con posti assegnati in ordine di arrivo, oltre all'ingresso al Fan Festival.
Pass per una partita di cartello:
- Disponibile a partire da 35 QAR: comprende tutti i vantaggi del pass giornaliero, più un posto riservato su uno dei due campi principali (campo 2 o campo 7) per una partita importante o molto richiesta a scelta (nei limiti della capienza del campo).
Biglietti per la finale (stadio Ahmed Bin Ali):
- Categoria 1: 30-35 QAR
- Categoria 2: 15 QAR
Consulta il sito della FIFA e quello ufficiale del torneo per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.
Quali squadre partecipano al Mondiale Under 17 FIFA 2026?
Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 segna lo storico debutto del formato allargato a 48 squadre. Questi sette Paesi partecipano al torneo per la prima volta: Grecia, Montenegro, Mozambico, Romania, Serbia, Tanzania e Vietnam.
Sorprendentemente, quattro delle ultime cinque vincitrici del Mondiale Under 17 (Nigeria, Inghilterra, Germania e Portogallo) non si sono qualificate per l'edizione 2026. Il Brasile, campione in quattro precedenti occasioni, sarà quindi la nazionale partecipante con più titoli.
Girone
Squadre qualificate
Girone A
Qatar, Panama, Grecia, Egitto
Girone B
Nuova Caledonia, Ecuador, Corea del Sud, Uganda
Girone C
Argentina, Australia, Danimarca, Mozambico
Girone D
Francia, Haiti, Arabia Saudita, Uruguay
Girone E
Italia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Giamaica
Girone F
Croazia, Cuba, Tagikistan, Senegal
Girone G
Belgio, Mali, Nuova Zelanda, Vietnam
Girone H
Spagna, Repubblica Popolare Cinese, Marocco, Figi
Girone I
Brasile, Costa Rica, Repubblica d'Irlanda, Tanzania
Girone J
Stati Uniti, Algeria, Cile, Montenegro
Girone K
Messico, Camerun, Romania, Venezuela
Girone L
Giappone, Colombia, Honduras, Serbia
Chi ha vinto le edizioni più recenti del Mondiale Under 17 FIFA?
La Nigeria guida la classifica delle nazionali con più vittorie nel Mondiale Under 17 FIFA: ha alzato il trofeo cinque volte dal 1985, anno della prima edizione del torneo.
Anno
Vincitrice
Finalista
2025
Portogallo
Austria
2023
Germania
Francia
2019
Brasile
Messico
2017
Inghilterra
Spagna
2015
Nigeria
Mali
2013
Nigeria
Messico
2011
Messico
Uruguay
2009
Svizzera
Nigeria
2007
Nigeria
Spagna
2005
Messico
Brasile