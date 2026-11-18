I migliori giocatori di freccette al mondo si preparano a raggiungere l’Ally Pally di Londra per un altro spettacolo durante le feste. Il Mondiale PDC prenderà il via l’11 dicembre e culminerà nella finale del 3 gennaio. Puoi già assicurarti un posto per la data o la sessione che preferisci.

Quest’anno l’Alexandra Palace ospiterà il più importante torneo di freccette per la ventesima volta, ma sarà la prima in assoluto nella Great Hall della struttura. La capienza salirà così a una cifra record di 180.000 biglietti.

Luke Littler torna da campione in carica dopo due titoli consecutivi e punta a diventare il primo giocatore dai tempi di Phil «The Power» Taylor, nel 2006, a conquistare il titolo per tre volte di fila.

Anche tu potresti unirti al pubblico delle freccette assicurandoti un posto all’Alexandra Palace. GOAL ti fornisce tutte le informazioni essenziali sui biglietti, comprese le modalità d’acquisto e i prezzi.

Qual è il calendario del Mondiale di freccette PDC 2026/27?

Il Mondiale di freccette PDC 2026/27 si svolgerà all’Alexandra Palace, nel nord di Londra, da venerdì 11 dicembre a domenica 3 gennaio. Non sono previsti incontri dal 24 al 26 dicembre né il 31 dicembre.

Ecco il calendario del torneo:

Data (ora locale) Turno / Sessione Biglietti Venerdì 11 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 14 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (19:00) Sessione serale (1 incontro dei sedicesimi e 2 degli ottavi) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (ottavi, 3 incontri) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (19:00) Sessione serale (ottavi, 3 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (12:30) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (19:00) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Sabato 2 gennaio (19:30) Semifinali (2 incontri) Biglietti Domenica 3 gennaio (20:00) Finale Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Mondiale di freccette PDC 2026/27

Per la prima volta, i biglietti ufficiali del Mondiale di freccette PDC 2026/27 sono stati messi a disposizione tramite un sistema a sorteggio, anziché attraverso una vendita generale con assegnazione in ordine di arrivo. Ecco i dettagli:

Sorteggio per gli abbonati annuali a PDCTV : iscrizioni aperte il 1° settembre e chiuse il 7 settembre.

: iscrizioni aperte il 1° settembre e chiuse il 7 settembre. Sorteggio generale : iscrizioni aperte l’8 settembre e chiuse il 14 settembre.

: iscrizioni aperte l’8 settembre e chiuse il 14 settembre. Risultati e vendita generale: i vincitori dei sorteggi sono stati informati a fine settembre. Non è seguita alcuna vendita generale, perché i sorteggi hanno esaurito i biglietti standard disponibili.

Rivendita ufficiale tra tifosi: puoi consultare See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, il mercato di rivendita autorizzato per i biglietti standard.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti del Mondiale di freccette PDC sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile a chi spera di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Mondiale di freccette PDC 2026/27?

I biglietti ufficiali per il Mondiale di freccette PDC 2026/27 all’Alexandra Palace partono da 55 £ per i posti sulle gradinate, 75 £ per i posti ai tavoli e 399 £ per l’ospitalità del 501 Club. I prezzi aumentano con il procedere dei turni e raggiungono il massimo per la finale del 3 gennaio 2027.

Categoria di biglietto Prezzo: primi turni / finale Caratteristiche principali Posti sulle gradinate Da 55 £ / 95 £ Gradinate rialzate in stile stadio, con sedili più ampi, più spazio per le gambe e portabicchieri. Posti ai tavoli Da 75 £ / 110 £ Tavoli condivisi a livello del pavimento, i più vicini al palco e all’ingresso dei giocatori. Ospitalità 501 Club Da 399 £ / 599 £ Accesso a una lounge VIP di categoria superiore, posti riservati e pacchetti con cibo e bevande inclusi.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Dove si svolge il Mondiale di freccette PDC 2026/27?

Il Mondiale di freccette PDC si è trasferito dalla Circus Tavern di Purfleet all’Alexandra Palace per la prima volta nel 2008: questa sarà quindi la ventesima edizione disputata nella sede del nord di Londra. La Great Hall dell’Alexandra Palace, che quest’anno ospita il Mondiale, ha una capienza di oltre 5.000 persone.

Inaugurato nel 1873 e concepito come un «palazzo per il popolo», l’Alexandra Palace, spesso chiamato «Ally Pally», nacque come centro pubblico dedicato allo svago, all’istruzione e all’intrattenimento, nonché come equivalente nel nord di Londra del Crystal Palace, situato nel sud della città. Oltre al Mondiale di freccette, l’Alexandra Palace ospita ogni gennaio, dal 2012, il torneo di snooker Masters.

Qual è il formato del Mondiale di freccette PDC 2026/27?

Il Mondiale di freccette PDC si disputa con il formato a set. Ogni set viene conquistato dal giocatore che vince tre leg.

Primo e secondo turno: al meglio dei 5 set

Terzo e quarto turno: al meglio dei 7 set

Quarti di finale: al meglio dei 9 set

Semifinali: al meglio degli 11 set

Finale: al meglio dei 13 set

Chi sono i più recenti campioni del Mondiale di freccette PDC?