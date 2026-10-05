Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026: programma del weekend, prezzi dei biglietti, biglietti di rivendita e altre informazioni

Avete ancora la voglia di andare a un Gran Premio prima che cali il sipario su quella che è stata una sensazionale stagione di F1? Non c'è niente di meglio che vivere il momento. Trasformate questi sogni in realtà al Gran Premio di Città del Messico, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre.

Il Gran Premio del Messico, o Gran Premio di Città del Messico, come è conosciuto dal 2021, si disputa all'Autodromo Hermanos Rodriguez fin da quando l'evento comparve per la prima volta nel calendario della F1, nel lontano 1963.

Nonostante alcuni periodi di stop in cui l'evento non si è disputato, oggi è una presenza fissa nel calendario motoristico ed è una sede molto popolare, rinomata per i suoi tifosi appassionati e per le gare spettacolari.

Che siate appassionati irriducibili di F1 o semplici osservatori, il Gran Premio di Città del Messico saprà sicuramente stimolare i sensi. Lasciate che GOAL vi spieghi come acquistare i biglietti per il Gran Premio, compresi i prezzi e dove comprarli.

Quando si corre il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico 2026 si svolge nell'intero fine settimana, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre.

Data Ora (locale) Circuito (luogo) Biglietti domenica 1° novembre 14:00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Città del Messico) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026 tramite diversi rivenditori. Sono offerti dal portale biglietti della Formula Uno, accessibile direttamente dal sito ufficiale della categoria, e sono disponibili anche attraverso il sito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Si noti che il circuito del Gran Premio di Mexican City è diviso in diverse zone, contraddistinte da propri colori. Per raggiungere la zona designata, è necessario entrare dal varco appropriato. Ogni zona ha la propria fan zone con tutti i servizi e i comfort necessari.

Ecco una panoramica delle varie zone:

Zona Tribune e aree principali Visuali principali sulla pista Miglior varco d'ingresso Verde (Verde) Tribune 1 e 2, Paddock Club, Champions Club Corsia box, griglia di partenza, rettilineo principale di partenza/arrivo Varchi 4, 6, 7 Arancione (Naranja) Tribuna 2A Sorpassi ad alta velocità sul rettilineo principale (Ingresso generale) Varco 8 Blu (Azul) Tribune 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona di frenata di Curva 1, esse Moisés Solana (Curve 1-3) Varchi 9 e 12 Gialla (Amarilla) Tribune 7, 9, 10, 11 Complesso tortuoso delle Curve 4-6 alla fine della seconda zona DRS Varchi 13 e 14 Grigia (Gris) Tribuna 14 (Foro Sol Sur) Sezione stadio, Curve 13-14, cerimonia del podio post-gara Varco 2 Marrone (Café) Tribuna 15 (Foro Sol Norte) Sezione stadio, curve lente, atmosfera enorme da concerto Varco 2

Se cercate di assicurarvi posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?

I biglietti ufficiali di 3 giorni per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026 all'Autódromo Hermanos Rodríguez vanno da 3.900 MXN a 30.500 MXN (da 215 USD a 1.678 USD) a seconda della zona e del settore. I biglietti sono rigorosamente vincolati alla zona, il che significa che non è possibile passare in altre zone codificate per colore una volta entrati nel circuito.

Tribuna Zona del circuito Posizione e tipo di visuale Biglietti ufficiali 3 giorni (MXN) Grada 1 & 2 Green Rettilineo principale, corsia box e azione in griglia 30,500 Grada 10 Yellow Curve ad alta velocità (Curve da 4 a 6) 19,900 Grada 11 Yellow Curva 6 e approccio alle esse del lago 18,300 Grada 4 & 5 Blue Grande punto di frenata e azione alle Curve da 1 a 2 15,000 Grada 5A Blue Visuale interna del complesso iniziale di Curve da 1 a 3 13,900 Grada 7 Yellow Ingresso nel complesso di Curve 4 e 5 13,900 Grada 6 Blue Zona di accelerazione in uscita da Curva 3 13,000 Grada 12 Yellow Sezione veloce attraverso le Curve da 4 a 6 12,800 Grada 9 Blue Accelerazione lungo il rettilineo opposto 12,400 Grada 8 Blue Punto centrale del rettilineo opposto ad alta velocità 10,500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grey Dentro l'iconico stadio, curve finali e podio 10,000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Brown Dentro l'iconico stadio, sezione chicane lenta 10,000 Grada 3A & 6B Blue Ingresso nel punto caldo dei sorpassi / rettilineo opposto 9,900 Grada 6A Blue Area in piedi a ingresso generale 7,000 Grada 2A Orange Area in piedi a metà rettilineo box / GA domestico 3,900

Pacchetti VIP e Hospitality

Se cercate qualcosa oltre ai normali posti in tribuna, i pacchetti VIP di fascia alta offrono cibo premium, open bar e accesso al paddock:

Champions Club : posizionato proprio lungo il rettilineo principale, con prezzi a partire da circa 5.600 USD. Include un posto riservato in tribuna, accesso alla lounge hospitality e tour guidati del paddock.

F1 Paddock Club : il livello di lusso definitivo, situato sopra l'edificio dei box oppure al secondo livello dello stadio Foro Sol, con prezzi a partire da circa 9.600 USD.

Tenete d'occhio i siti ufficiali di F1 e Autodromo Hermanos Rodriguez più avanti nel tempo per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Programma del weekend del Gran Premio di Città del Messico di F1 2026

Le sessioni di prove, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Città del Messico sono distribuite su tre giorni, come mostrato di seguito:

Data Sessione Ora (locale - CST) venerdì 30 ottobre Prove 1 12:30 venerdì 30 ottobre Prove 2 16:00 sabato 31 ottobre Prove 3 11:30 sabato 31 ottobre Qualifiche 15:00 domenica 1° novembre Gara 14:00

Dove si corre il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico si corre all'Autodromo Hermanos Rodriguez, come è sempre stato, anche se il tracciato era conosciuto come Magdalena Mixhuca prima del 1979.

Il circuito è stato inaugurato nel 1959 e la versione attuale segue ancora in gran parte il tracciato originale. Tuttavia, la configurazione moderna, lunga circa 4,3 chilometri, si snoda attraverso un ex stadio di baseball, offrendo uno degli scenari più suggestivi dell'anno di F1.

L'Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare, rendendo il Gran Premio un'esperienza mozzafiato per i piloti. Anche i team di F1 hanno molto su cui riflettere, dato che l'aria rarefatta influisce sulle prestazioni del motore e sull'aerodinamica.

Valtteri Bottas detiene il record sul giro di 1:17.774. Ha fatto segnare quel tempo durante l'edizione 2021 della gara, vinta da Max Verstappen.

Come arrivare al Gran Premio di Città del Messico di F1

L'aeroporto più vicino all'Autodromo Hermanos Rodriguez è il Benito Juarez International Airport, noto anche come Mexico City International Airport. Si trova a circa 10 chilometri a est del circuito.

Noleggio auto:

Al Benito Juarez International Airport è possibile accedere a diverse società di noleggio auto comodamente situate all'interno dei terminal. Tra queste ci sono Avis, Budget e Hertz.

Taxi/servizi di ride-sharing:

A Città del Messico, i viaggiatori hanno diverse opzioni per muoversi comodamente in città usando taxi e servizi di ride-sharing, con alcune delle soluzioni più popolari che sono: Uber, Didi e i taxi regolari (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Trasporto pubblico:

Per viaggiare dal Benito Juarez International Airport al centro di Città del Messico con i mezzi pubblici, avete alcune opzioni, tra cui la Metro e il Metrobus. Il circuito di Città del Messico organizza anche un servizio Ticket2ride. Si tratta di un servizio navetta da località selezionate al circuito e ritorno.

Cosa aspettarsi dal Gran Premio del Messico di F1 2026?

Negli anni '70, il Gran Premio del Messico era un punto focale dell'età dell'oro della F1, attirando folle immense e offrendo uno spettacolo entusiasmante. Un fattore che ha portato alla sua recente rinascita in termini di popolarità e fortuna è stato il successo del pilota messicano Sergio Perez, che ha chiuso al secondo posto dietro Max Verstappen nel campionato F1 2023 e ha ottenuto piazzamenti nella top 10 della classifica piloti per undici anni consecutivi (2014-2024). Quest'anno torna con la sua Cadillac, dopo essere stato assente nella stagione 2025.

L'unico altro messicano ad aver conquistato una vittoria in una gara di F1 è stato Pedro Rodriguez nel 1970. Morì tragicamente un anno dopo in seguito a un incidente in gara, ma la sua eredità vive ancora oggi, dato che il circuito di Città del Messico è stato rinominato in onore suo e di suo fratello Ricardo, altro ex pilota di F1, nel 1979.

L'Autodromo Hermanos Rodríguez è un circuito straordinario e uno di quelli che gli appassionati di F1 devono vivere dal vivo almeno una volta nella vita. Situato proprio nel centro della capitale messicana, il tracciato è caratterizzato dal suo enorme rettilineo principale di 1,2 km, uno dei più lunghi dell'intera stagione di F1, sul quale le moderne monoposto possono toccare velocità fino a 330 km/h. Un'altra caratteristica distintiva è la sezione dello stadio Foro Sol, dove le vetture passano attraverso una tribuna a catino.

Il Gran Premio di Città del Messico 2025 è stato dominato da Lando Norris e il risultato lo ha proiettato in testa al campionato piloti. Il pilota della McLaren ha chiuso con oltre 30 secondi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc e sulla Red Bull di Max Verstappen. Siamo pronti per un altro capitolo drammatico questa volta? Non aspettate, se volete unirvi alla folla in uno dei giorni più memorabili del calendario sportivo messicano.



