Hai ancora voglia di assistere a un Gran Premio prima che cali il sipario su una stagione di F1 sensazionale? Non c’è niente di meglio che cogliere l’attimo. Realizza il tuo sogno al Gran Premio di Città del Messico, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre.

Il Gran Premio del Messico, noto dal 2021 come Gran Premio di Città del Messico, si disputa all’Autodromo Hermanos Rodriguez fin dalla sua prima comparsa nel calendario di F1, nel lontano 1963.

Nonostante alcuni periodi di assenza, oggi è un appuntamento fisso del calendario motoristico e una sede molto amata, rinomata per la passione dei tifosi e le gare ricche di colpi di scena.

Che tu sia un appassionato sfegatato di F1 o un semplice spettatore, il Gran Premio di Città del Messico saprà coinvolgerti. GOAL ti spiega come acquistare i biglietti per il Gran Premio, quanto costano e dove trovarli.

Quando si disputa il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico 2026 si svolge nell’arco dell’intero weekend, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre.

Data Ora locale Circuito (località) Biglietti Domenica 1° novembre 14:00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Città del Messico) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026 attraverso diversi rivenditori. Sono disponibili sul portale dei biglietti della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della competizione, e sul sito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Il circuito del Gran Premio di Città del Messico è suddiviso in zone contraddistinte da colori diversi. Per raggiungere la zona assegnata bisogna entrare dal cancello corrispondente. Ogni zona dispone di una propria area tifosi con tutti i servizi necessari.

Ecco una panoramica delle varie zone:

Zona Tribune e aree principali Punti del circuito visibili Cancello d’ingresso consigliato Verde (Verde) Tribune 1 e 2, Paddock Club, Champions Club Corsia dei box, griglia di partenza, rettilineo principale di partenza e arrivo Cancelli 4, 6 e 7 Arancione (Naranja) Tribuna 2A Passaggi ad alta velocità sul rettilineo principale (ingresso generale) Cancello 8 Blu (Azul) Tribune 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona di frenata della curva 1, curve a S Moisés Solana (curve 1–3) Cancelli 9 e 12 Gialla (Amarilla) Tribune 7, 9, 10, 11 Sequenza di curve 4–6 alla fine della seconda zona DRS Cancelli 13 e 14 Grigia (Gris) Tribuna 14 (Foro Sol Sur) Sezione dello stadio, curve 13–14, cerimonia del podio dopo la gara Cancello 2 Marrone (Café) Tribuna 15 (Foro Sol Norte) Sezione dello stadio, curve lente, atmosfera da grande concerto Cancello 2

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026?

I biglietti ufficiali validi per tre giorni per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026 all’Autódromo Hermanos Rodríguez costano da 3.900 a 30.500 MXN (da 215 a 1.678 USD), a seconda della zona e del settore. I biglietti sono rigorosamente vincolati alla zona assegnata: una volta entrati nel circuito, non è possibile accedere alle altre zone contraddistinte da colori diversi.

Tribuna Zona del circuito Posizione e visuale Biglietti ufficiali per tre giorni (MXN) Grada 1 e 2 Verde Rettilineo principale, corsia dei box e azione sulla griglia 30.500 Grada 10 Gialla Curve ad alta velocità (curve da 4 a 6) 19.900 Grada 11 Gialla Curva 6 e avvicinamento alle curve a S del Lago 18.300 Grada 4 e 5 Blu Importante punto di frenata e azione alle curve 1 e 2 15.000 Grada 5A Blu Visuale interna sulla sequenza iniziale delle curve da 1 a 3 13.900 Grada 7 Gialla Ingresso nella sequenza delle curve 4 e 5 13.900 Grada 6 Blu Zona di accelerazione in uscita dalla curva 3 13.000 Grada 12 Gialla Tratto veloce attraverso le curve da 4 a 6 12.800 Grada 9 Blu Accelerazione lungo il rettilineo opposto 12.400 Grada 8 Blu Parte centrale del rettilineo opposto ad alta velocità 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grigia All’interno dell’iconico stadio, ultime curve e podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marrone All’interno dell’iconico stadio, sezione della chicane lenta 10.000 Grada 3A e 6B Blu Ingresso di un punto favorevole ai sorpassi / rettilineo opposto 9.900 Grada 6A Blu Area in piedi a ingresso generale 7.000 Grada 2A Arancione Area in piedi a metà del rettilineo dei box / ingresso generale nazionale 3.900

Pacchetti VIP e hospitality

Per chi cerca un’alternativa ai normali posti in tribuna, i pacchetti VIP di fascia alta offrono ristorazione di livello, open bar e accesso al paddock:

Champions Club : si trova lungo il rettilineo principale, con prezzi a partire da circa 5.600 USD. Include un posto riservato in tribuna, l’accesso alla lounge hospitality e visite guidate al paddock.

F1 Paddock Club : l’opzione più esclusiva, situata sopra l’edificio dei box oppure al secondo livello dello stadio Foro Sol, con prezzi a partire da circa 9.600 USD.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i siti ufficiali della F1 e dell’Autodromo Hermanos Rodriguez quando si avvicinerà l’evento. Per verificare la disponibilità aggiornata, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Il programma del weekend del Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Città del Messico si svolgono nell’arco di tre giorni, secondo il programma seguente:

Data Sessione Ora locale (CST) Venerdì 30 ottobre Prove libere 1 12:30 Venerdì 30 ottobre Prove libere 2 16:00 Sabato 31 ottobre Prove libere 3 11:30 Sabato 31 ottobre Qualifiche 15:00 Domenica 1° novembre Gara 14:00

Dove si disputa il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico si disputa all’Autodromo Hermanos Rodriguez, come è sempre avvenuto, anche se prima del 1979 il circuito era noto come Magdalena Mixhuca.

Il circuito fu inaugurato nel 1959 e il tracciato attuale ricalca ancora in gran parte quello originale. La configurazione moderna, lunga circa 4,2 chilometri (4,3 chilometri), attraversa però un ex stadio di baseball, offrendo uno degli scenari più suggestivi della stagione di F1.

L’Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare e l’altitudine mette a dura prova i piloti. Anche le scuderie di F1 devono tenerne conto, perché l’aria rarefatta influisce sulle prestazioni dei motori e sull’aerodinamica.

Valtteri Bottas detiene il record sul giro di 1:17.774. Lo ha stabilito durante l’edizione 2021 della gara, vinta da Max Verstappen.

Come raggiungere il Gran Premio di F1 di Città del Messico

L’aeroporto più vicino all’Autodromo Hermanos Rodriguez è l’Aeroporto Internazionale Benito Juarez, noto anche come Aeroporto Internazionale di Città del Messico. Si trova a circa 10 chilometri a est del circuito.

Noleggio auto:

All’Aeroporto Internazionale Benito Juarez operano diverse società di autonoleggio, comodamente situate all’interno dei terminal. Tra queste ci sono Avis, Budget e Hertz.

Taxi e servizi di trasporto tramite app:

A Città del Messico i viaggiatori hanno diverse possibilità per spostarsi comodamente in taxi o con i servizi di trasporto tramite app. Tra le opzioni più diffuse ci sono Uber, Didi e i normali taxi (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Trasporto pubblico:

Per raggiungere il centro di Città del Messico dall’Aeroporto Internazionale Benito Juarez con i mezzi pubblici, si può scegliere tra diverse opzioni, tra cui la metropolitana e il Metrobus. Il circuito di Città del Messico organizza anche il servizio Ticket2ride, una navetta che collega alcune località selezionate al circuito, con viaggio di ritorno.

Cosa aspettarsi dal Gran Premio di F1 del Messico 2026?

Negli anni Settanta, il Gran Premio del Messico fu uno degli appuntamenti centrali dell’epoca d’oro della F1, richiamando folle immense e offrendo uno spettacolo emozionante. Tra i fattori che hanno contribuito alla sua recente rinascita in termini di popolarità e fortuna c’è il successo del pilota messicano Sergio Perez, arrivato secondo alle spalle di Max Verstappen nel Mondiale di F1 2023 e classificatosi tra i primi dieci nella graduatoria piloti per undici anni consecutivi (2014-2024). Quest’anno torna con la sua Cadillac dopo essere stato assente nella stagione 2025.

L’unico altro messicano a conquistare una vittoria in una gara di F1 fu Pedro Rodriguez nel 1970. Purtroppo morì un anno dopo in seguito a un incidente in gara, ma la sua eredità continua a vivere: nel 1979 il circuito di Città del Messico fu ribattezzato in onore suo e di suo fratello Ricardo, anche lui ex pilota di F1.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez è un circuito spettacolare che gli appassionati di F1 dovrebbero vivere dal vivo almeno una volta nella vita. Situato nel cuore della capitale messicana, il tracciato si distingue per il suo enorme rettilineo principale di 1,2 km, uno dei più lunghi dell’intera stagione di F1, sul quale le monoposto moderne possono raggiungere i 330 km/h. Un’altra caratteristica notevole è la sezione dello stadio Foro Sol, dove le vetture attraversano una tribuna a forma di catino.

Il Gran Premio di Città del Messico 2025 è stato dominato da Lando Norris, che grazie a quel risultato è balzato in testa al Mondiale piloti. Il pilota della McLaren ha chiuso con oltre 30 secondi di vantaggio su Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen della Red Bull. Ci aspetta un’altra edizione ricca di colpi di scena? Se vuoi unirti alla folla per una delle giornate più memorabili del calendario sportivo messicano, non aspettare.



