Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026: programma del weekend, prezzi, biglietti in rivendita e altre informazioni

Hai ancora voglia di assistere a un Gran Premio prima che cali il sipario su una stagione di F1 sensazionale? Non c’è niente di meglio che cogliere l’attimo. Realizza questo desiderio al Gran Premio di Città del Messico, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre.

Il Gran Premio del Messico, noto dal 2021 come Gran Premio di Città del Messico, si disputa all’Autodromo Hermanos Rodriguez fin dalla sua prima apparizione nel calendario di F1, nel lontano 1963.

Nonostante alcuni periodi di assenza, oggi è un appuntamento fisso del calendario automobilistico e si svolge su un circuito molto amato, celebre per la passione dei tifosi e le gare ricche di colpi di scena.

Che tu sia un appassionato di F1 o segua le corse solo occasionalmente, il Gran Premio di Città del Messico promette un’esperienza coinvolgente. GOAL ti spiega come acquistare i biglietti per il Gran Premio, quanto costano e dove trovarli.

Quando si svolge il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico 2026 si svolge nell’arco dell’intero fine settimana, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre.

Data Ora locale Circuito (località) Biglietti Domenica 1° novembre 14:00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Città del Messico) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026 attraverso diversi rivenditori. Sono disponibili sul portale dei biglietti della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della competizione, e sul sito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Il circuito del Gran Premio di Città del Messico è suddiviso in zone contraddistinte da colori diversi. Per raggiungere la zona assegnata, bisogna entrare dal varco corrispondente. Ogni zona dispone di un’area dedicata ai tifosi con tutti i servizi necessari.

Ecco una panoramica delle varie zone:

Zona Tribune e aree principali Punti del tracciato visibili Varco d’ingresso consigliato Verde (Verde) Tribune 1 e 2, Paddock Club, Champions Club Corsia dei box, griglia di partenza, rettilineo principale di partenza e arrivo Varchi 4, 6, 7 Arancione (Naranja) Tribuna 2A Passaggi ad alta velocità sul rettilineo principale (ingresso generale) Varco 8 Blu (Azul) Tribune 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona di frenata della curva 1, curve a S Moisés Solana (curve 1–3) Varchi 9 e 12 Gialla (Amarilla) Tribune 7, 9, 10, 11 Sequenza tortuosa delle curve 4–6 alla fine della seconda zona DRS Varchi 13 e 14 Grigia (Gris) Tribuna 14 (Foro Sol Sur) Sezione dello stadio, curve 13–14, cerimonia del podio dopo la gara Varco 2 Marrone (Café) Tribuna 15 (Foro Sol Norte) Sezione dello stadio, curve lente, atmosfera da grande concerto Varco 2

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimento garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026?

I biglietti ufficiali validi per tre giorni per il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026, all’Autódromo Hermanos Rodríguez, costano da 3.900 a 30.500 MXN (da 215 a 1.678 dollari USA), a seconda della zona e del settore. I biglietti danno accesso esclusivamente alla zona assegnata: una volta entrati nel circuito, non è possibile passare in zone contraddistinte da altri colori.

Tribuna Zona del circuito Posizione e visuale Biglietti ufficiali per 3 giorni (MXN) Grada 1 e 2 Verde Rettilineo principale, corsia dei box e griglia di partenza 30.500 Grada 10 Gialla Curve ad alta velocità (dalla 4 alla 6) 19.900 Grada 11 Gialla Curva 6 e avvicinamento alle curve a S del Lago 18.300 Grada 4 e 5 Blu Importante punto di frenata e azione alle curve 1 e 2 15.000 Grada 5A Blu Visuale dall’interno sulla sequenza iniziale delle curve 1–3 13.900 Grada 7 Gialla Ingresso nella sequenza delle curve 4 e 5 13.900 Grada 6 Blu Zona di accelerazione in uscita dalla curva 3 13.000 Grada 12 Gialla Tratto veloce attraverso le curve 4–6 12.800 Grada 9 Blu Accelerazione lungo il rettilineo opposto 12.400 Grada 8 Blu Parte centrale del rettilineo opposto ad alta velocità 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grigia All’interno dell’iconico stadio, ultime curve e podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marrone All’interno dell’iconico stadio, tratto con chicane lenta 10.000 Grada 3A e 6B Blu Ingresso in una zona favorevole ai sorpassi / rettilineo opposto 9.900 Grada 6A Blu Area in piedi con ingresso generale 7.000 Grada 2A Arancione Area in piedi nella parte centrale del rettilineo dei box / ingresso generale nazionale 3.900

Pacchetti VIP e hospitality

Per chi cerca un’esperienza diversa dai normali posti in tribuna, i pacchetti VIP di fascia alta offrono ristorazione di livello, bar con consumazioni incluse e accesso al paddock:

Champions Club : si trova lungo il rettilineo principale, con prezzi a partire da circa 5.600 dollari USA. Comprende un posto riservato in tribuna, l’accesso a una lounge hospitality e visite guidate al paddock.

F1 Paddock Club : la soluzione più lussuosa, situata sopra l’edificio dei box oppure al secondo livello dello stadio Foro Sol, con prezzi a partire da circa 9.600 dollari USA.

Quando l’evento si avvicinerà, consulta i siti ufficiali della F1 e dell’Autodromo Hermanos Rodriguez per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Il programma del weekend del Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Città del Messico sono distribuite su tre giorni, secondo il programma seguente:

Data Sessione Ora locale (CST) Venerdì 30 ottobre Prove libere 1 12:30 Venerdì 30 ottobre Prove libere 2 16:00 Sabato 31 ottobre Prove libere 3 11:30 Sabato 31 ottobre Qualifiche 15:00 Domenica 1° novembre Gara 14:00

Dove si svolge il Gran Premio di F1 di Città del Messico 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico si disputa all’Autodromo Hermanos Rodriguez, come è sempre avvenuto, anche se prima del 1979 il circuito era noto come Magdalena Mixhuca.

Il circuito fu inaugurato nel 1959 e la sua configurazione attuale segue ancora in gran parte il tracciato originale. La versione moderna, lunga circa 4,3 chilometri, attraversa però un ex stadio di baseball, offrendo uno degli scenari più spettacolari della stagione di F1.

L’Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare, rendendo il Gran Premio impegnativo per i piloti anche sul piano fisico. Le scuderie di F1 devono inoltre fare i conti con l’aria rarefatta, che influisce sulle prestazioni dei motori e sull’aerodinamica.

Il record sul giro appartiene a Valtteri Bottas, con il tempo di 1:17,774. Lo fece registrare nell’edizione del 2021, vinta da Max Verstappen.

Come raggiungere il Gran Premio di F1 di Città del Messico

L’aeroporto più vicino all’Autodromo Hermanos Rodriguez è l’Aeroporto Internazionale Benito Juarez, noto anche come Aeroporto Internazionale di Città del Messico. Si trova a circa 10 chilometri a est del circuito.

Noleggio auto:

All’Aeroporto Internazionale Benito Juarez sono presenti diverse compagnie di autonoleggio, comodamente situate all’interno dei terminal. Tra queste ci sono Avis, Budget e Hertz.

Taxi e servizi di trasporto con conducente:

A Città del Messico i viaggiatori hanno diverse opzioni per spostarsi comodamente in taxi o con servizi di trasporto con conducente. Tra i più diffusi ci sono Uber, Didi e i normali taxi (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Trasporti pubblici:

Per andare dall’Aeroporto Internazionale Benito Juarez al centro di Città del Messico con i mezzi pubblici sono disponibili diverse opzioni, tra cui la metropolitana e il Metrobus. Il circuito di Città del Messico organizza anche il servizio Ticket2ride, una navetta che collega alcune località selezionate al circuito e permette di fare ritorno.

Cosa aspettarsi dal Gran Premio di F1 del Messico 2026?

Negli anni Settanta, il Gran Premio del Messico fu uno degli appuntamenti centrali dell’epoca d’oro della F1, attirando folle immense e offrendo spettacolo. Un fattore che ha contribuito alla sua recente rinascita in termini di popolarità e successo è stato il pilota messicano Sergio Perez, secondo alle spalle di Max Verstappen nel Campionato di F1 2023 e per undici anni consecutivi tra i primi dieci della classifica piloti (2014–2024). Quest’anno torna al volante della sua Cadillac, dopo essere stato assente nella stagione 2025.

L’unico altro messicano ad aver vinto una gara di F1 fu Pedro Rodriguez, nel 1970. Morì purtroppo un anno dopo in seguito a un incidente in gara, ma la sua eredità sopravvive: nel 1979 il circuito di Città del Messico fu ribattezzato in onore suo e del fratello Ricardo, anche lui ex pilota di F1.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez è un circuito spettacolare che gli appassionati di F1 dovrebbero vedere dal vivo almeno una volta nella vita. Situato nel cuore della capitale del Messico, è caratterizzato da un enorme rettilineo principale di 1,2 km, uno dei più lunghi dell’intera stagione di F1, sul quale le moderne monoposto possono raggiungere i 330 km/h. Un’altra particolarità è la sezione dello stadio Foro Sol, dove le vetture attraversano una tribuna a forma di catino.

Il Gran Premio di Città del Messico 2025 è stato dominato da Lando Norris, e il risultato lo ha portato in testa al Campionato Piloti. Il pilota della McLaren ha chiuso con oltre 30 secondi di vantaggio su Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen della Red Bull. Ci aspetta un’altra edizione ricca di colpi di scena? Se vuoi unirti alla folla per una delle giornate più memorabili del calendario sportivo messicano, non aspettare.



