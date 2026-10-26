Come acquistare i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026: programma del weekend, prezzi, biglietti in rivendita e altre informazioni

Tra rinvii e modifiche al calendario nella prima parte della stagione, quando le stelle della F1 arriveranno al Lusail International Circuit per il Gran Premio del Qatar 2026 nell’ultimo fine settimana di novembre (27-29), sarà passato quasi un anno dall’ultima volta in cui i grandi nomi di questo sport sono stati visti in Medio Oriente. Non perdere l’occasione: prenota oggi i biglietti per la gara.

Gli appassionati asiatici di F1 non vedranno l’ora di assistere al ritorno in azione nella regione dei piloti più famosi del pianeta. Sebbene Kimi Antonelli e la McLaren abbiano dominato per gran parte della stagione, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc hanno alzato il livello delle loro prestazioni di recente e punteranno a restare competitivi per il resto del campionato. Verstappen va a caccia di una straordinaria quarta vittoria consecutiva in Qatar questo novembre.

Per il terzo anno consecutivo, il Gran Premio del Qatar apre un entusiasmante doppio appuntamento conclusivo della stagione: l’ultima gara del 2026, il GP di Abu Dhabi, si disputerà una settimana dopo, il 6 dicembre, allo Yas Marina Circuit. Poi ci attenderanno tre mesi di trepidante attesa prima dell’inizio della stagione 2027 di F1.

Che tu cerchi posti in tribuna, l’accesso con ingresso generale o esperienze VIP, ci sono biglietti per il Gran Premio del Qatar adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche. Lascia che GOAL ti spieghi come acquistare i biglietti, quanto costano e quale sarà il programma in vista della prossima tappa della F1 al Lusail International Circuit.

Quando si svolge il Gran Premio del Qatar di F1 2026?

Il Gran Premio del Qatar 2026 si svolge nell’arco dell’intero fine settimana, da venerdì 27 novembre a domenica 29 novembre.

Data Ora locale Biglietti Circuito (località) Domenica 29 novembre 19:00 (AST) Biglietti Lusail International Circuit (Lusail)

Come acquistare i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026 tramite diversi rivenditori. Sono disponibili sul portale dei biglietti della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della F1, e sul portale dei biglietti del Lusail International Circuit, gestito direttamente dal circuito.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che dà agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti standard per adulti validi tre giorni per il Gran Premio del Qatar 2026 vanno da 600 QAR (circa 165 USD) a 2.000 QAR (circa 548 USD). Tutte le opzioni standard, sia per le tribune sia per i posti in piedi, sono emesse come pass digitali validi tre giorni, da venerdì a domenica.

Categoria e settore del biglietto Prezzo per 3 giorni: QAR (USD) Caratteristiche principali dei posti Tribuna principale (zone A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Posti numerati e coperti di fronte alla linea di partenza e arrivo e alla corsia dei box Tribuna nord 1.500 QAR (411 USD) Posti coperti alla fine del rettilineo principale Tribune delle curve 2, 3 e 16 1.000 QAR (274 USD) Tribune scoperte con vista su alcuni passaggi chiave in curva Ingresso generale («Lusail Hill») 600 QAR (165 USD) Aree all’aperto con posti in piedi e vista sul tracciato

In prossimità dell’evento, tieni d’occhio i siti ufficiali della F1 e del Lusail International Circuit per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Il programma del fine settimana del Gran Premio del Qatar di F1 2026

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio del Qatar si distribuiscono su tre giorni, come indicato di seguito:

Data Sessione Ora locale (AST) Venerdì 27 novembre Prove libere 1 16:30 Venerdì 27 novembre Prove libere 2 20:00 Sabato 28 novembre Prove libere 3 17:30 Sabato 28 novembre Qualifiche 21:00 Domenica 29 novembre Gara 19:00

Dove si svolge il Gran Premio del Qatar di F1 2026?

Il Lusail International Circuit è un circuito automobilistico situato appena fuori dalla città di Lusail, a nord di Doha, in Qatar.

Il tracciato è lungo 5,4 km e ha un rettilineo principale di 1 km. Il circuito è stato inaugurato nel 2004 e nello stesso anno ha ospitato la prima edizione del Gran Premio motociclistico del Qatar.

Nel 2007 è stato installato un impianto di illuminazione permanente all’aperto, che ha permesso al circuito di ospitare gare notturne. L’anno successivo, il Gran Premio motociclistico del Qatar 2008 è diventato la prima gara notturna nella storia della MotoGP. La prima edizione del Gran Premio del Qatar di F1 si è disputata nel 2021. Prima della seconda edizione, nel 2023, il circuito è stato ammodernato e la capienza è aumentata da 8.000 a 52.000 spettatori.

Lando Norris detiene attualmente il record sul giro a Lusail, grazie al tempo di 1:22.384 fatto segnare con la sua McLaren durante il Gran Premio del 2024.

Cosa aspettarsi dal Gran Premio del Qatar 2026?

Il Gran Premio del Qatar si è disputato per la prima volta nel novembre 2021 al Lusail International Circuit. A causa dei Mondiali FIFA del 2022, è tornato nel calendario della F1 soltanto nel 2023, ma gli organizzatori hanno firmato un accordo per mantenerlo in programma per almeno 10 anni.

La gara è una delle quattro corse notturne dell’attuale calendario di Formula 1 (anche Abu Dhabi lo è), una caratteristica che rende lo spettacolo ancora più emozionante, con le luci che illuminano il circuito e lo skyline. Di notte le temperature sono anche decisamente più fresche, un sollievo per alcuni spettatori.

Oltre a seguire l’emozionante azione in pista, un biglietto per il Gran Premio del Qatar dà accesso ad altre occasioni di intrattenimento. Tutte le tipologie di biglietto garantiscono l’ingresso ai concerti dopo la gara, che vedono esibirsi grandi star della musica internazionale. Lo scorso anno, gli artisti principali sono stati Seal e i Metallica.

Se assistere da vicino a uno degli appuntamenti più importanti della stagione di F1 non bastasse, c’è anche la possibilità di godersi tutto ciò che la città di Doha e i suoi luoghi più frequentati hanno da offrire.

È una città vivace e splendida, con una ricca cultura e un elenco pressoché infinito di cose da fare e da vedere: esperienze gastronomiche di alto livello, numerosi centri commerciali, monumenti suggestivi, meraviglie naturali e molto altro.

Grazie a una serie di importanti eventi ospitati di recente, come i Mondiali FIFA del 2022, Doha è diventata rapidamente una delle principali destinazioni del Medio Oriente per chi viaggia per sport o per svago, con esperienze adatte a ogni budget.

Gli appassionati di F1 che sperano di seguire tutte le emozioni della pista arriveranno a Doha nel periodo ideale dell’anno per dedicarsi anche ad altre attività nei dintorni. Tra novembre e marzo, il clima della regione è più adatto alle escursioni e alle gite all’aperto.







