Dopo i rinvii e le modifiche al calendario di inizio stagione, quando i protagonisti della F1 arriveranno al Lusail International Circuit per il Gran Premio del Qatar 2026, nell’ultimo weekend di novembre (27-29), sarà passato quasi un anno dall’ultima volta che le stelle di questo sport si sono viste in Medio Oriente. Non perdere l’occasione: prenota oggi i biglietti per la gara.

I tifosi asiatici della F1 non vedranno l’ora di assistere al ritorno in pista nella regione dei piloti più famosi al mondo. Kimi Antonelli e la McLaren hanno dominato per gran parte della stagione, ma Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc hanno alzato il loro livello nelle ultime gare e punteranno a restare competitivi per il resto del campionato. Verstappen va a caccia di una straordinaria quarta vittoria consecutiva in Qatar questo novembre.

Per il terzo anno consecutivo, il Gran Premio del Qatar apre la doppietta conclusiva della stagione: l’ultima gara del 2026, il GP di Abu Dhabi, si disputerà una settimana dopo, il 6 dicembre, allo Yas Marina Circuit. Dopodiché ci attenderanno tre mesi di attesa prima dell’inizio della stagione di F1 2027.

Che tu stia cercando un posto in tribuna, un biglietto d’ingresso generale o un’esperienza VIP, per il Gran Premio del Qatar ci sono soluzioni adatte a tutti i gusti e a tutte le tasche. GOAL ti spiega come acquistare i biglietti, quanto costano e qual è il programma della prossima tappa della F1 al Lusail International Circuit.

Quando si disputa il Gran Premio del Qatar di F1 2026?

Il Gran Premio del Qatar 2026 si svolge nell’arco dell’intero weekend, da venerdì 27 a domenica 29 novembre.

Data Ora locale Biglietti Circuito (località) Domenica 29 novembre 19:00 (AST) Biglietti Lusail International Circuit (Lusail)

Come acquistare i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026 attraverso diversi canali. Sono disponibili sul portale di vendita dei biglietti della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della F1, e su quello del Lusail International Circuit, gestito direttamente dal circuito.

Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimento garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti standard per adulti validi tre giorni per il Gran Premio del Qatar 2026 vanno da 600 QAR (circa 165 USD) a 2.000 QAR (circa 548 USD). Tutti i biglietti standard per le tribune e le aree in piedi sono pass digitali validi tre giorni, da venerdì a domenica.

Categoria e settore Prezzo per tre giorni: QAR (USD) Caratteristiche principali dei posti Tribuna principale (zone A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Posti numerati e coperti di fronte alla linea di partenza e arrivo e alla corsia dei box Tribuna nord 1.500 QAR (411 USD) Posti coperti alla fine del rettilineo principale Tribune delle curve 2, 3 e 16 1.000 QAR (274 USD) Tribune scoperte con vista sui passaggi in alcune curve chiave Ingresso generale («Lusail Hill») 600 QAR (165 USD) Aree all’aperto in piedi con vista sulla pista

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i siti ufficiali della F1 e del Lusail International Circuit quando l’evento si avvicinerà. Per verificare la disponibilità aggiornata, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Il programma del weekend del Gran Premio del Qatar di F1 2026

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio del Qatar si distribuiscono su tre giorni, secondo il programma seguente:

Data Sessione Ora locale (AST) Venerdì 27 novembre Prove libere 1 16:30 Venerdì 27 novembre Prove libere 2 20:00 Sabato 28 novembre Prove libere 3 17:30 Sabato 28 novembre Qualifiche 21:00 Domenica 29 novembre Gara 19:00

Dove si disputa il Gran Premio del Qatar di F1 2026?

Il Lusail International Circuit è un autodromo situato appena fuori dalla città di Lusail, a nord di Doha, in Qatar.

La pista è lunga 5,4 km e il rettilineo principale misura 1 km. Il circuito è stato inaugurato nel 2004 e nello stesso anno ha ospitato la prima edizione del Gran Premio motociclistico del Qatar.

Nel 2007 è stato installato un impianto di illuminazione permanente all’aperto, che ha permesso al circuito di ospitare gare in notturna. L’anno successivo, il Gran Premio motociclistico del Qatar 2008 è diventato la prima gara in notturna nella storia della MotoGP. La prima edizione del Gran Premio del Qatar di F1 si è disputata nel 2021. Prima della seconda edizione, nel 2023, il circuito è stato ammodernato e la capienza è stata aumentata da 8.000 a 52.000 spettatori.

Lando Norris detiene attualmente il record sul giro a Lusail: al volante della sua McLaren ha fermato il cronometro a 1:22,384 durante il Gran Premio del 2024.

Cosa aspettarsi dal Gran Premio del Qatar 2026?

Il Gran Premio del Qatar si è disputato per la prima volta nel novembre 2021 al Lusail International Circuit. A causa dei Mondiali FIFA del 2022, è tornato nel calendario della F1 soltanto nel 2023, ma gli organizzatori hanno firmato un accordo per mantenerlo in programma per almeno 10 anni.

È una delle quattro gare in notturna dell’attuale calendario di Formula 1, insieme a quella di Abu Dhabi. Le luci che illuminano la pista e il profilo della città rendono lo spettacolo ancora più emozionante. Di notte, inoltre, le temperature sono sensibilmente più basse, con grande sollievo per alcuni spettatori.

Oltre a permettere di seguire l’emozionante azione in pista, un biglietto per il Gran Premio del Qatar dà accesso anche ad altre forme di intrattenimento. Tutte le tipologie di biglietto includono l’ingresso ai concerti dopo la gara, che vedono protagoniste alcune grandi star della musica mondiale. Lo scorso anno, gli artisti principali sono stati Seal e i Metallica.

Se assistere da vicino a uno degli appuntamenti più importanti della stagione di F1 non bastasse, c’è anche la possibilità di approfittare di tutto ciò che Doha ha da offrire.

È una città vivace e splendida, dalla ricca cultura, con un’infinità di cose da fare e da vedere: esperienze gastronomiche raffinate, numerosi centri commerciali, luoghi d’interesse affascinanti, meraviglie naturali e molto altro.

Grazie a una serie di importanti eventi ospitati negli ultimi anni, tra cui i Mondiali FIFA 2022, Doha è diventata rapidamente una delle principali destinazioni del Medio Oriente per chi viaggia per sport o per piacere, con esperienze adatte a tutte le tasche.

I tifosi della F1 che sperano di seguire tutta l’emozionante azione in pista arriveranno a Doha nel periodo ideale dell’anno per dedicarsi anche ad altre attività nella zona. Tra novembre e marzo, il clima della regione è più adatto alle escursioni e alle gite all’aperto.