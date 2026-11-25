Dopo i rinvii e le modifiche al calendario nella prima parte della stagione, quando le stelle della F1 arriveranno al Circuito Internazionale di Lusail per il Gran Premio del Qatar 2026, nell’ultimo weekend di novembre (27-29), sarà passato quasi un anno dall’ultima volta che i grandi nomi di questo sport si sono visti in Medio Oriente. Non perderti l’appuntamento: prenota oggi i biglietti per la gara.

Gli appassionati asiatici di F1 non vedranno l’ora di assistere al ritorno in pista nella regione dei piloti più famosi del pianeta. Kimi Antonelli e la McLaren hanno dominato per gran parte della stagione, ma Max Verstappen e Lando Norris hanno alzato il livello nelle ultime gare e punteranno a restare competitivi fino al termine del campionato. Verstappen va a caccia di una straordinaria quarta vittoria consecutiva in Qatar questo novembre.

Per il terzo anno consecutivo, il Gran Premio del Qatar apre il doppio appuntamento conclusivo della stagione. L’ultima gara del 2026, il GP di Abu Dhabi, si disputerà una settimana dopo, il 6 dicembre, sul Circuito di Yas Marina. A quel punto ci attenderanno tre mesi di impazienza prima dell’inizio della stagione 2027 di F1.

Che tu stia cercando un posto in tribuna, un biglietto d’ingresso generale o un’esperienza VIP, per il Gran Premio del Qatar ci sono soluzioni adatte a tutti i gusti e a tutte le tasche. GOAL ti spiega come acquistare i biglietti, quanto costano e qual è il programma della prossima visita della F1 al Circuito Internazionale di Lusail.

Quando si disputa il GP del Qatar di F1 2026?

Il Gran Premio del Qatar 2026 si svolge nell’intero weekend, da venerdì 27 a domenica 29 novembre.

Data Ora locale Biglietti Circuito (località) Domenica 29 novembre 19:00 (AST) Biglietti Circuito Internazionale di Lusail (Lusail)

Come acquistare i biglietti per il GP del Qatar di F1 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio del Qatar di F1 2026 tramite diversi rivenditori. Sono disponibili sul portale di biglietteria della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della F1, e sul portale di biglietteria del Circuito Internazionale di Lusail, gestito direttamente dal circuito.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e il loro arrivo in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il GP del Qatar di F1 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti standard per adulti, validi tre giorni per il Gran Premio del Qatar 2026, vanno da 600 QAR (circa 165 USD) a 2.000 QAR (circa 548 USD). Tutti i biglietti standard per le tribune e le aree in piedi sono pass digitali validi tre giorni, da venerdì a domenica.

Categoria del biglietto e settore Prezzo per tre giorni in QAR (USD) Caratteristiche principali dei posti Tribuna principale (zone A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Posti numerati e coperti di fronte alla linea di partenza e arrivo e alla corsia dei box Tribuna Nord 1.500 QAR (411 USD) Posti coperti alla fine del rettilineo principale Tribune delle curve 2, 3 e 16 1.000 QAR (274 USD) Tribune scoperte con vista sull’azione in alcune curve importanti Ingresso generale («Lusail Hill») 600 QAR (165 USD) Aree all’aperto in piedi con vista sulla pista

Quando l’evento si avvicinerà, consulta i siti ufficiali della F1 e del Circuito Internazionale di Lusail per ulteriori informazioni. Per verificare la disponibilità aggiornata, controlla anche le piattaforme di rivendita come StubHub.

Il programma del weekend del GP del Qatar di F1 2026

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio del Qatar si distribuiscono su tre giorni, secondo il programma seguente:

Data Sessione Ora locale (AST) Venerdì 27 novembre Prove libere 1 16:30 Venerdì 27 novembre Prove libere 2 20:00 Sabato 28 novembre Prove libere 3 17:30 Sabato 28 novembre Qualifiche 21:00 Domenica 29 novembre Gara 19:00

Dove si disputa il GP del Qatar di F1 2026?

Il Circuito Internazionale di Lusail è un autodromo situato poco fuori dalla città di Lusail, a nord di Doha, in Qatar.

La pista è lunga 5,4 km e ha un rettilineo principale di 1 km. Il circuito è stato inaugurato nel 2004 e nello stesso anno ha ospitato la prima edizione del Gran Premio motociclistico del Qatar.

Nel 2007 è stato installato un impianto permanente di illuminazione esterna, che ha permesso al circuito di ospitare gare notturne. L’anno successivo, il Gran Premio motociclistico del Qatar 2008 è diventato la prima gara notturna nella storia della MotoGP. La prima edizione del Gran Premio del Qatar di F1 si è disputata nel 2021. Prima della seconda edizione, nel 2023, il circuito è stato ammodernato e la capienza è passata da 8.000 a 52.000 posti.

Lando Norris detiene attualmente il record sul giro a Lusail, grazie al tempo di 1:22.384 ottenuto con la sua McLaren durante il Gran Premio del 2024.

Cosa aspettarsi dal Gran Premio del Qatar 2026?

Il Gran Premio del Qatar si è disputato per la prima volta nel novembre 2021 al Circuito Internazionale di Lusail. A causa dei Mondiali di calcio del 2022, non è tornato nel calendario della F1 fino al 2023, ma gli organizzatori hanno firmato un accordo per mantenerlo in programma per almeno 10 anni.

La gara è una delle quattro corse notturne dell’attuale calendario di Formula 1, che comprende anche Abu Dhabi. Le luci illuminano la pista e il profilo della città, rendendo lo spettacolo ancora più emozionante. Di notte le temperature sono anche sensibilmente più basse, a beneficio di alcuni spettatori.

Oltre a seguire l’emozionante azione in pista, un biglietto per il Gran Premio del Qatar offre altre occasioni di intrattenimento. Tutte le tipologie di biglietto garantiscono l’accesso ai concerti dopo la gara, che vedono esibirsi grandi star della musica internazionale. L’anno scorso gli artisti principali erano Seal e i Metallica.

Se assistere da vicino a uno degli appuntamenti più importanti della stagione di F1 non bastasse, c’è anche la possibilità di godersi tutte le attrazioni che la città di Doha ha da offrire.

È una città vivace e bellissima, ricca di cultura, dove le cose da fare e da vedere sono praticamente infinite: esperienze gastronomiche raffinate, numerosi centri commerciali, luoghi d’interesse spettacolari e meraviglie naturali, oltre a molto altro.

Grazie a una serie di eventi di grande richiamo ospitati negli ultimi anni, come i Mondiali di calcio del 2022, Doha è diventata rapidamente una delle principali destinazioni del Medio Oriente per chi viaggia per sport o per piacere, con esperienze adatte a ogni budget.

Gli appassionati di F1 che arriveranno a Doha per seguire tutta l’emozionante azione in pista lo faranno nel periodo ideale per dedicarsi anche ad altre attività nei dintorni. Da novembre a marzo, infatti, il clima della regione è più adatto alle escursioni e alle gite all’aperto.