Dopo i rinvii e le modifiche al calendario nella prima parte della stagione, quando le stelle della F1 arriveranno al Circuito Internazionale di Lusail per il GP del Qatar 2026, nell’ultimo weekend di novembre (27-29), sarà passato quasi un anno dall’ultima volta che i grandi protagonisti di questo sport sono stati visti in Medio Oriente. Non perdere l’occasione: prenota oggi i biglietti per l’evento.

Gli appassionati asiatici della F1 non vedono l’ora di assistere al ritorno nella regione dei piloti più famosi del pianeta. Sebbene Kimi Antonelli e la McLaren abbiano dominato per gran parte della stagione, Max Verstappen e Lando Norris hanno alzato il livello delle loro prestazioni di recente e punteranno a restare competitivi fino alla fine del campionato. Verstappen va a caccia di una straordinaria quarta vittoria consecutiva in Qatar questo novembre.

Per il terzo anno consecutivo, il GP del Qatar apre un finale di stagione con due gare ravvicinate: l’ultima corsa del 2026, il GP di Abu Dhabi, si disputerà una settimana dopo, il 6 dicembre, sul Circuito di Yas Marina. Dopodiché, ci attenderanno tre mesi di trepidante attesa prima dell’inizio della stagione di F1 2027.

Che tu stia cercando un posto in tribuna, un ingresso generale o un’esperienza VIP, ci sono biglietti per il GP del Qatar adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche. Lascia che GOAL ti spieghi come acquistarli, quanto costano e quale sarà il programma della prossima tappa della F1 al Circuito Internazionale di Lusail.

Quando si svolge il GP del Qatar di F1 2026?

Il GP del Qatar 2026 si svolgerà nell’intero weekend, da venerdì 27 a domenica 29 novembre.

Data Ora locale Biglietti Circuito (località) Domenica 29 novembre 19:00 (AST) Biglietti Circuito Internazionale di Lusail (Lusail)

Come acquistare i biglietti per il GP del Qatar di F1 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il GP del Qatar di F1 2026 attraverso diversi rivenditori. Sono disponibili sul portale biglietti della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della F1, e sul portale biglietti del Circuito Internazionale di Lusail, gestito direttamente dal circuito.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il GP del Qatar di F1 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti standard per adulti validi tre giorni per il GP del Qatar 2026 vanno da 600 QAR (circa 165 USD) a 2.000 QAR (circa 548 USD). Tutte le opzioni standard, sia per le tribune sia per le aree in piedi, sono emesse come pass digitali di tre giorni, validi da venerdì a domenica.

Categoria del biglietto e settore Prezzo per 3 giorni in QAR (USD) Caratteristiche principali dei posti Tribuna principale (zone A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 USD) Posti numerati e coperti di fronte alla linea di partenza e arrivo e alla corsia dei box Tribuna nord 1.500 QAR (411 USD) Posti coperti alla fine del rettilineo principale Tribune delle curve 2, 3 e 16 1.000 QAR (274 USD) Tribune scoperte con vista su curve cruciali Ingresso generale («Lusail Hill») 600 QAR (165 USD) Aree all’aperto in piedi con vista sulla pista

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i siti ufficiali della F1 e del Circuito Internazionale di Lusail quando l’evento si avvicinerà. Controlla anche la disponibilità aggiornata sui siti di rivendita come StubHub.

Il programma del weekend del GP del Qatar di F1 2026

Le prove libere, le qualifiche e la gara del GP del Qatar sono distribuite su tre giorni, come indicato di seguito:

Data Sessione Ora locale (AST) Venerdì 27 novembre Prove libere 1 16:30 Venerdì 27 novembre Prove libere 2 20:00 Sabato 28 novembre Prove libere 3 17:30 Sabato 28 novembre Qualifiche 21:00 Domenica 29 novembre Gara 19:00

Dove si svolge il GP del Qatar di F1 2026?

Il Circuito Internazionale di Lusail si trova appena fuori dalla città di Lusail, a nord di Doha, in Qatar.

La pista è lunga 5,4 km e il suo rettilineo principale misura 1 km. Il circuito è stato inaugurato nel 2004 e nello stesso anno ha ospitato la prima edizione del Gran Premio motociclistico del Qatar.

Nel 2007 è stato installato un impianto di illuminazione esterna permanente, che ha consentito al circuito di ospitare gare notturne. L’anno successivo, il Gran Premio motociclistico del Qatar 2008 è diventato la prima gara notturna nella storia della MotoGP. La prima edizione del GP del Qatar di F1 si è svolta nel 2021. Prima della seconda edizione del Gran Premio, nel 2023, il circuito è stato ammodernato e la capienza è stata aumentata da 8.000 a 52.000 posti.

Lando Norris detiene attualmente il record sul giro a Lusail, grazie al tempo di 1:22.384 fatto segnare con la sua McLaren durante il Gran Premio del 2024.

Cosa aspettarsi dal GP del Qatar 2026?

Il GP del Qatar si è svolto per la prima volta nel novembre 2021 al Circuito Internazionale di Lusail. A causa dei Mondiali FIFA del 2022, non è tornato nel calendario della F1 fino al 2023, ma gli organizzatori hanno siglato un accordo per mantenerlo in programma per almeno 10 anni.

La gara è una delle quattro in notturna dell’attuale calendario di Formula 1, insieme a quella di Abu Dhabi. Le luci che illuminano la pista e il profilo della città rendono lo spettacolo ancora più emozionante. Di notte anche le temperature sono decisamente più basse, un sollievo per alcuni spettatori.

Oltre a permettere di seguire l’emozionante azione in pista, un biglietto per il GP del Qatar dà accesso ad altre occasioni di intrattenimento. Tutte le tipologie di biglietto garantiscono l’ingresso ai concerti dopo la gara, che vedono esibirsi alcune grandi star della musica internazionale. L’anno scorso, gli artisti principali sono stati Seal e i Metallica.

Se assistere da vicino a uno degli appuntamenti più importanti della stagione di F1 non bastasse, c’è anche la possibilità di godersi tutto ciò che la città di Doha ha da offrire.

È una città vivace e splendida, dalla cultura ricca, con un elenco pressoché infinito di cose da fare e da vedere: esperienze gastronomiche di alto livello, numerosi centri commerciali, luoghi di interesse spettacolari, meraviglie naturali e molto altro.

Grazie a una serie di recenti eventi di grande richiamo, come i Mondiali FIFA 2022, Doha è diventata rapidamente una delle principali destinazioni del Medio Oriente per chi viaggia per sport o per piacere, con esperienze adatte a tutte le tasche.

Gli appassionati di F1 che arriveranno a Doha per seguire tutta l’emozionante azione in pista lo faranno nel periodo dell’anno ideale per dedicarsi anche ad altre attività nella zona. Da novembre a marzo, infatti, il clima della regione è più adatto alle escursioni e alle gite all’aperto.