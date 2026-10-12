I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è stata ideata per eliminare le amichevoli prive di posta in palio, introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale a Twickenham che chiuderà la stagione domenica 29 novembre.

Tre turni di partite si sono disputati nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta sull'emisfero settentrionale per gli ultimi tre turni e la serie delle finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026, dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship 2026 si svolge dal 4 luglio al 29 novembre. Il torneo è suddiviso in due distinte finestre di gare, seguite dall'atto conclusivo:

Serie estiva (turni 1-3) : si disputa dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero settentrionale in trasferta a sud.

Serie autunnale (turni 4-6) : riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate a nord.

Fine settimana delle finali : si tiene dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.

Fine settimana delle finali (27-29 novembre) : i biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

Partite dei gironi (luglio e novembre) : i biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazioni ospitanti. Puoi acquistarli attraverso i loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di acquisto prioritario:

Prevendite per club e titolari di diritti sui posti : le prime finestre in assoluto si sono aperte per i gruppi con diritto di priorità, come i titolari di diritti sui posti e i club associati, nel gennaio 2026.

Vendita generale per il fine settimana delle finali : i biglietti per il fine settimana conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.

Vendite generali per la fase a gironi : le singole nazioni hanno avviato le vendite in momenti diversi. Per esempio, la vendita al pubblico dei biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) è iniziata nell'aprile 2026, dopo le finestre riservate ai membri.

Chi cerca un posto all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti di più giorni per il fine settimana delle finali all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite durante il fine settimana delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : i biglietti giornalieri costano da 20 a 125 sterline

Due partite di sabato 28 novembre : i biglietti giornalieri costano da 40 a 180 sterline

Due partite di domenica 29 novembre : i biglietti giornalieri costano da 125 a 280 sterline

Pacchetti per più giorni (validi per 2 o 3 giorni) : offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 sterline.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell'emisfero settentrionale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro il Giappone: 51-103 sterline

contro l'Australia: 79-166 sterline

contro la Nuova Zelanda: 103-238 sterline

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro le Figi: 30-120 euro

contro l'Argentina: 40-180 euro

contro il Sudafrica: 55-210 euro

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: 30-65 sterline

contro l'Australia: 40-100 sterline

contro la Nuova Zelanda: 85-160 sterline

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro il Giappone: 26-66 sterline

contro l'Australia: 38-78 sterline

contro la Nuova Zelanda: 68-128 sterline

Francia

contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 euro

contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 euro

contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 euro

Italia

contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 euro

contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 euro

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 euro

In prossimità delle partite, tieni d'occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità aggiornata.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (& ora locale) Turno & partita Biglietti Stadio Ven 6 nov (20:10) 4° turno: Irlanda contro Argentina Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 7 nov (12:40) 4° turno: Italia contro Sudafrica Biglietti Juventus Stadium, Torino Sab 7 nov (14:10) 4° turno: Scozia contro Nuova Zelanda Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 7 nov (16:40) 4° turno: Galles contro Giappone Biglietti Millennium Stadium, Cardiff Sab 7 nov (21:10) 4° turno: Francia contro Figi Biglietti Parc Olympique Lyonnais, Lione Dom 8 nov (15:10) 4° turno: Inghilterra contro Australia Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 13 nov (21:10) 5° turno: Francia contro Sudafrica Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 nov (12:40) 5° turno: Italia contro Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 nov (14:10) 5° turno: Galles contro Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 nov (16:40) 5° turno: Inghilterra contro Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 nov (20:10) 5° turno: Irlanda contro Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 nov (15:10) 5° turno: Scozia contro Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Inghilterra contro Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Scozia contro Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (16:40) 6° turno: Irlanda contro Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 nov (17:40) 6° turno: Italia contro Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 nov (20:10) 6° turno: Galles contro Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 nov (21:10) 6° turno: Francia contro Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori squadre al mondo, suddivise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero settentrionale Squadre dell'emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un'unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico nell'arco di due distinte finestre:

La serie estiva (turni 1-3) : disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero settentrionale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

La serie autunnale (turni 4-6) : si disputa a novembre. La situazione si inverte e le squadre dell'emisfero australe viaggiano verso nord per giocare gli ultimi tre turni in celebri stadi europei.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero australe.

Fine settimana delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, nell'arco di un unico fine settimana ricco di grandi sfide alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determinerà il piazzamento finale contro la squadra che ha chiuso nell'identica posizione nell'altro girone.

La finalissima : la prima classificata dell'emisfero settentrionale affronta la prima dell'emisfero australe. La vincitrice sarà proclamata campione del Nations Championship.

Le partite per i piazzamenti : la sfida tra le seconde classificate decide il 3° posto assoluto, quella tra le terze decide il 5° posto, e così via fino alla sfida tra le seste.

La sfida tra emisferi : un sistema di punti sul modello della Ryder Cup tiene conto dei risultati complessivi dei due emisferi durante l'intero fine settimana delle finali.



