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Book World Rugby Nations Championship 2026 tickets
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Come acquistare i biglietti per i test match autunnali di rugby 2026: calendario della World Rugby Nations Championship, prezzi e altre informazioni

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi i biglietti per la prima edizione del World Rugby Nations Championship

I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è stata ideata per eliminare le amichevoli prive di posta in palio, introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale a Twickenham che chiuderà la stagione domenica 29 novembre.

Tre turni di partite si sono disputati nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta sull'emisfero settentrionale per gli ultimi tre turni e la serie delle finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026, dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship 2026 si svolge dal 4 luglio al 29 novembre. Il torneo è suddiviso in due distinte finestre di gare, seguite dall'atto conclusivo:

  • Serie estiva (turni 1-3): si disputa dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero settentrionale in trasferta a sud.
  • Serie autunnale (turni 4-6): riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate a nord.
  • Fine settimana delle finali: si tiene dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.

  • Fine settimana delle finali (27-29 novembre): i biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.
  • Partite dei gironi (luglio e novembre): i biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazioni ospitanti. Puoi acquistarli attraverso i loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di acquisto prioritario:

  • Prevendite per club e titolari di diritti sui posti: le prime finestre in assoluto si sono aperte per i gruppi con diritto di priorità, come i titolari di diritti sui posti e i club associati, nel gennaio 2026.
  • Vendita generale per il fine settimana delle finali: i biglietti per il fine settimana conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.
  • Vendite generali per la fase a gironi: le singole nazioni hanno avviato le vendite in momenti diversi. Per esempio, la vendita al pubblico dei biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) è iniziata nell'aprile 2026, dopo le finestre riservate ai membri.

Chi cerca un posto all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti di più giorni per il fine settimana delle finali all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite durante il fine settimana delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

  • Due partite di venerdì 27 novembre: i biglietti giornalieri costano da 20 a 125 sterline
  • Due partite di sabato 28 novembre: i biglietti giornalieri costano da 40 a 180 sterline
  • Due partite di domenica 29 novembre: i biglietti giornalieri costano da 125 a 280 sterline
  • Pacchetti per più giorni (validi per 2 o 3 giorni): offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 sterline.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell'emisfero settentrionale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

  • contro il Giappone: 51-103 sterline
  • contro l'Australia: 79-166 sterline
  • contro la Nuova Zelanda: 103-238 sterline

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

  • contro le Figi: 30-120 euro
  • contro l'Argentina: 40-180 euro
  • contro il Sudafrica: 55-210 euro

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

  • contro il Giappone: 30-65 sterline
  • contro l'Australia: 40-100 sterline
  • contro la Nuova Zelanda: 85-160 sterline

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

  • contro il Giappone: 26-66 sterline
  • contro l'Australia: 38-78 sterline
  • contro la Nuova Zelanda: 68-128 sterline

Francia

  • contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 euro
  • contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 euro
  • contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 euro

Italia

  • contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 euro
  • contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 euro
  • contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 euro

In prossimità delle partite, tieni d'occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità aggiornata.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (& ora locale)

Turno & partita

Biglietti

Stadio

Ven 6 nov (20:10)

4° turno: Irlanda contro Argentina

Biglietti

Aviva Stadium, Dublino

Sab 7 nov (12:40)

4° turno: Italia contro Sudafrica

Biglietti

Juventus Stadium, Torino

Sab 7 nov (14:10)

4° turno: Scozia contro Nuova Zelanda

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 7 nov (16:40)

4° turno: Galles contro Giappone

Biglietti

Millennium Stadium, Cardiff

Sab 7 nov (21:10)

4° turno: Francia contro Figi

Biglietti

Parc Olympique Lyonnais, Lione

Dom 8 nov (15:10)

4° turno: Inghilterra contro Australia

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Ven 13 nov (21:10)

5° turno: Francia contro Sudafrica

Biglietti

Stade de France, Parigi

Sab 14 nov (12:40)

5° turno: Italia contro Argentina

Biglietti

Stadio Luigi Ferraris, Genova

Sab 14 nov (14:10)

5° turno: Galles contro Nuova Zelanda

Biglietti

Principality Stadium, Cardiff

Sab 14 nov (16:40)

5° turno: Inghilterra contro Giappone

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 14 nov (20:10)

5° turno: Irlanda contro Figi

Biglietti

Aviva Stadium, Dublino

Dom 15 nov (15:10)

5° turno: Scozia contro Australia

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 21 nov (14:10)

6° turno: Inghilterra contro Nuova Zelanda

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 21 nov (14:10)

6° turno: Scozia contro Giappone

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 21 nov (16:40)

6° turno: Irlanda contro Sudafrica

Biglietti

Aviva Stadium, Dublino

Sab 21 nov (17:40)

6° turno: Italia contro Figi

Biglietti

Stadio Friuli, Udine

Sab 21 nov (20:10)

6° turno: Galles contro Australia

Biglietti

Principality Stadium, Cardiff

Sab 21 nov (21:10)

6° turno: Francia contro Argentina

Biglietti

Stade de France, Parigi

Ven 27 nov (16:40)

11° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Ven 27 nov (20:10)

5° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 28 nov (13:10)

9° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 28 nov (16:40)

3° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Dom 29 nov (13:10)

7° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Dom 29 nov (16:40)

Finale: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori squadre al mondo, suddivise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero settentrionale

Squadre dell'emisfero australe

Inghilterra

Argentina

Francia

Australia

Irlanda

Figi

Italia

Giappone

Scozia

Nuova Zelanda

Galles

Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un'unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico nell'arco di due distinte finestre:

  • La serie estiva (turni 1-3): disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero settentrionale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.
  • La serie autunnale (turni 4-6): si disputa a novembre. La situazione si inverte e le squadre dell'emisfero australe viaggiano verso nord per giocare gli ultimi tre turni in celebri stadi europei.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero australe.

Fine settimana delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, nell'arco di un unico fine settimana ricco di grandi sfide alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determinerà il piazzamento finale contro la squadra che ha chiuso nell'identica posizione nell'altro girone.

  • La finalissima: la prima classificata dell'emisfero settentrionale affronta la prima dell'emisfero australe. La vincitrice sarà proclamata campione del Nations Championship.
  • Le partite per i piazzamenti: la sfida tra le seconde classificate decide il 3° posto assoluto, quella tra le terze decide il 5° posto, e così via fino alla sfida tra le seste.
  • La sfida tra emisferi: un sistema di punti sul modello della Ryder Cup tiene conto dei risultati complessivi dei due emisferi durante l'intero fine settimana delle finali.


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