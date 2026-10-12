I tradizionali programmi dei test match autunnali e delle tournée estive del rugby a 15 sono stati riorganizzati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è pensata per eliminare le «amichevoli» prive di significato, introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale conclusiva a Twickenham, domenica 29 novembre.

Durante l'estate si sono disputati tre turni di partite nell'emisfero meridionale. Ora l'attenzione si sposta su quello settentrionale per gli ultimi tre turni e la serie di finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026, dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship si svolge dal 4 luglio al 29 novembre 2026. Il torneo è suddiviso in due fasi distinte, seguite dalle finali:

Serie estiva (turni 1-3) : disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero settentrionale in trasferta a sud.

Serie autunnale (turni 4-6) : riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero meridionale impegnate in partite a nord.

Weekend delle finali : in programma dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o quelli delle singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : i biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

Partite della fase a gironi (luglio e novembre) : i biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle nazioni ospitanti. Puoi acquistarli attraverso i portali ufficiali delle rispettive federazioni.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in date diverse, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di prelazione:

Prevendite per club e titolari di debenture : le primissime finestre si sono aperte per i gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati, nel gennaio 2026.

Vendita generale per il weekend delle finali : i biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.

Vendite generali per la fase a gironi : le singole nazioni hanno scaglionato le vendite. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) sono diventati disponibili al pubblico nell'aprile 2026, dopo le finestre di prelazione riservate agli iscritti.

Chi cerca posti all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino ingressi per una singola giornata o pacchetti per più giorni del weekend delle finali all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : i biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

Sabato 28 novembre, due partite : i biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

Domenica 29 novembre, due partite : i biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

Pacchetti per più giorni (2 o 3 giorni) : offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti valido 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi, ospitate dalle squadre dell'emisfero settentrionale, sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro il Giappone: 51-103 £

contro l'Australia: 79-166 £

contro la Nuova Zelanda: 103-238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro le Figi: 30-120 €

contro l'Argentina: 40-180 €

contro il Sudafrica: 55-210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: 30-65 £

contro l'Australia: 40-100 £

contro la Nuova Zelanda: 85-160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro il Giappone: 26-66 £

contro l'Australia: 38-78 £

contro la Nuova Zelanda: 68-128 £

Francia

contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 €

contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 €

contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 €

contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 €

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

Quando si avvicineranno le partite, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali per ulteriori informazioni. Per verificare la disponibilità aggiornata, controlla anche siti di rivendita come Ticombo.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Stadio Ven 6 nov (20:10) 4° turno: Irlanda-Argentina Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 7 nov (12:40) 4° turno: Italia-Sudafrica Biglietti Juventus Stadium, Torino Sab 7 nov (14:10) 4° turno: Scozia-Nuova Zelanda Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 7 nov (16:40) 4° turno: Galles-Giappone Biglietti Millennium Stadium, Cardiff Sab 7 nov (21:10) 4° turno: Francia-Figi Biglietti Parc Olympique Lyonnais, Lione Dom 8 nov (15:10) 4° turno: Inghilterra-Australia Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 13 nov (21:10) 5° turno: Francia-Sudafrica Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 nov (12:40) 5° turno: Italia-Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 nov (14:10) 5° turno: Galles-Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 nov (16:40) 5° turno: Inghilterra-Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 nov (20:10) 5° turno: Irlanda-Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 nov (15:10) 5° turno: Scozia-Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Scozia-Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (16:40) 6° turno: Irlanda-Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 nov (17:40) 6° turno: Italia-Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 nov (20:10) 6° turno: Galles-Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 nov (21:10) 6° turno: Francia-Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 tra le migliori squadre al mondo, divise in due gruppi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero settentrionale Squadre dell'emisfero meridionale Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più test match contro un solo avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro gruppo geografico, nell'arco di due fasi distinte:

La serie estiva (turni 1-3) : disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero settentrionale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

La serie autunnale (turni 4-6) : disputata a novembre. Le squadre dell'emisfero meridionale si recano a nord per giocare i tre turni rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell'altro gruppo, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre meridionali.

Weekend delle finali

Il torneo culmina all'Allianz Stadium di Twickenham, nell'arco di un unico, intenso weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determinerà il loro piazzamento finale contro la squadra classificatasi nella stessa posizione nell'altro gruppo.

La finalissima : la prima classificata dell'emisfero settentrionale affronta la prima classificata dell'emisfero meridionale. La vincitrice viene proclamata campione ufficiale del Nations Championship.

Le partite per i piazzamenti : la sfida tra le seconde classificate decide il 3° posto assoluto, quella tra le terze il 5° posto e così via, fino alla sfida tra le seste classificate.

La sfida tra emisferi : un sistema a punti sul modello della Ryder Cup tiene traccia di quale emisfero prevale complessivamente nell'intero weekend delle finali.



