I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours di rugby a 15 sono stati riorganizzati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è pensata per eliminare le «amichevoli» prive di significato introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale di fine stagione a Twickenham, domenica 29 novembre.

Tre giornate si sono disputate nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta nell'emisfero boreale per le ultime tre giornate e la serie di finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship si svolge dal 4 luglio al 29 novembre 2026. Il torneo è suddiviso in due fasi distinte, seguite dalle finali:

Serie estiva (giornate 1-3) : dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud.

: dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud. Serie autunnale (giornate 4-6) : dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate a nord.

: dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate a nord. Weekend delle finali: dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegna il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : i biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: i biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite dei gironi (luglio e novembre): i biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli tramite i loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita per la prima volta in momenti diversi, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita generale per il weekend delle finali : i biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026.

: i biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026. Vendite generali per la fase a gironi: le singole nazionali hanno avviato le vendite in momenti diversi. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium, in Galles, sono diventati disponibili al pubblico ad aprile 2026, dopo le finestre riservate ai membri.

Acquistare i biglietti attraverso i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti è la scelta più sicura per i tifosi. Chi desidera assistere a una delle prossime partite del Nations Championship può comunque prendere in considerazione piattaforme di rivendita secondaria come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino ingressi per una singola giornata o pacchetti per più giorni del weekend delle finali all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : i biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

: i biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : i biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

: i biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : i biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

: i biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £ Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): prevedono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazionale ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite dei gironi ospitate dalle squadre dell'emisfero boreale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro il Giappone: da 51 a 103 £

contro l'Australia: da 79 a 166 £

contro la Nuova Zelanda: da 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro le Figi: da 30 a 120 €

contro l'Argentina: da 40 a 180 €

contro il Sudafrica: da 55 a 210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: da 30 a 65 £

contro l'Australia: da 40 a 100 £

contro la Nuova Zelanda: da 85 a 160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro il Giappone: da 26 a 66 £

contro l'Australia: da 38 a 78 £

contro la Nuova Zelanda: da 68 a 128 £

Francia

contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 €

contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 €

contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 €

contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 €

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

In prossimità delle partite, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle federazioni nazionali per ulteriori informazioni. Per verificare la disponibilità aggiornata, puoi consultare anche piattaforme di rivendita secondaria come StubHub e Ticombo.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Giornata e partita Biglietti Stadio Ven 6 nov (20:10) 4ª giornata: Irlanda-Argentina Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 7 nov (12:40) 4ª giornata: Italia-Sudafrica Biglietti Juventus Stadium, Torino Sab 7 nov (14:10) 4ª giornata: Scozia-Nuova Zelanda Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 7 nov (16:40) 4ª giornata: Galles-Giappone Biglietti Millennium Stadium, Cardiff Sab 7 nov (21:10) 4ª giornata: Francia-Figi Biglietti Parc Olympique Lyonnais, Lione Dom 8 nov (15:10) 4ª giornata: Inghilterra-Australia Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 13 nov (21:10) 5ª giornata: Francia-Sudafrica Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 nov (12:40) 5ª giornata: Italia-Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 nov (14:10) 5ª giornata: Galles-Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 nov (16:40) 5ª giornata: Inghilterra-Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 nov (20:10) 5ª giornata: Irlanda-Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 nov (15:10) 5ª giornata: Scozia-Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Scozia-Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (16:40) 6ª giornata: Irlanda-Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 nov (17:40) 6ª giornata: Italia-Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 nov (20:10) 6ª giornata: Galles-Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 nov (21:10) 6ª giornata: Francia-Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 squadre tra le migliori al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero boreale Squadre dell'emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un solo avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico in due fasi distinte:

La serie estiva (giornate 1-3) : disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare in trasferta.

: disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare in trasferta. La serie autunnale (giornate 4-6): disputata a novembre. Le parti si invertono e le squadre dell'emisfero australe si recano a nord per giocare le ultime tre giornate in celebri stadi europei.

Le classifiche: sebbene le squadre affrontino soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero australe.

Weekend delle finali

Il torneo culmina all'Allianz Stadium di Twickenham in un unico, attesissimo weekend a fine novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra arrivata nella stessa posizione nell'altro girone.