Come acquistare i biglietti per i Mondiali di freccette PDC 2026/27: Luke Littler e gli altri dal vivo, prezzi all'Alexandra Palace, calendario e altro

I migliori giocatori di freccette del mondo si preparano a tornare all'Ally Pally di Londra per un'altra edizione ricca di spettacolo durante le feste. I Mondiali PDC iniziano l'11 dicembre e si concludono con la finale del 3 gennaio. Puoi già assicurarti un posto per la data o la sessione che preferisci.

Anche se quest'anno l'iconico Alexandra Palace ospiterà il più importante torneo di freccette per la 20ª volta, per la prima volta le sfide si svolgeranno nella Great Hall della struttura, portando il numero di biglietti disponibili al record di 180.000.

Luke Littler torna da campione in carica per la seconda volta consecutiva e punta a diventare il primo giocatore dai tempi di Phil 'The Power' Taylor, nel 2006, a conquistare il titolo per tre edizioni di fila.

Anche tu potresti unirti al pubblico delle freccette assicurandoti un posto all'Alexandra Palace. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti, compresi i canali d'acquisto e i prezzi.

Qual è il calendario dei Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC 2026/27 si disputano all'Alexandra Palace, nel nord di Londra, da venerdì 11 dicembre a domenica 3 gennaio. Non sono previste partite dal 24 al 26 dicembre né il 31 dicembre.

Ecco il calendario del torneo:

Data (ora locale) Turno / Sessione Biglietti Venerdì 11 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Sabato 12 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 partite) Biglietti Sabato 12 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Domenica 13 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 partite) Biglietti Domenica 13 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Lunedì 14 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Martedì 15 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 partite) Biglietti Martedì 15 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 partite) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Giovedì 17 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 partite) Biglietti Giovedì 17 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Venerdì 18 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 partite) Biglietti Venerdì 18 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Sabato 19 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 partite) Biglietti Sabato 19 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 partite) Biglietti Domenica 20 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 partite) Biglietti Domenica 20 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 partite) Biglietti Lunedì 21 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 partite) Biglietti Lunedì 21 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 partite) Biglietti Martedì 22 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 partite) Biglietti Martedì 22 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 partite) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 partite) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 partite) Biglietti Domenica 27 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 partite) Biglietti Domenica 27 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi di finale, 3 partite) Biglietti Lunedì 28 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 partite) Biglietti Lunedì 28 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi di finale, 3 partite) Biglietti Martedì 29 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 partite) Biglietti Martedì 29 dicembre (19:00) Sessione serale (1 partita dei sedicesimi e 2 degli ottavi di finale) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (ottavi di finale, 3 partite) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (19:00) Sessione serale (ottavi di finale, 3 partite) Biglietti Venerdì 1° gennaio (12:30) Quarti di finale (2 partite) Biglietti Venerdì 1° gennaio (19:00) Quarti di finale (2 partite) Biglietti Sabato 2 gennaio (19:30) Semifinali (2 partite) Biglietti Domenica 3 gennaio (20:00) Finale Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali di freccette PDC 2026/27

Per la prima volta, i biglietti ufficiali dei Mondiali di freccette PDC 2026/27 sono stati messi a disposizione tramite un sistema a estrazione anziché attraverso una vendita generale in ordine di arrivo. Ecco come si è svolta l'assegnazione:

Estrazione per gli abbonati annuali PDCTV : iscrizioni aperte il 1° settembre e chiuse il 7 settembre.

: iscrizioni aperte il 1° settembre e chiuse il 7 settembre. Estrazione generale : iscrizioni aperte l'8 settembre e chiuse il 14 settembre.

: iscrizioni aperte l'8 settembre e chiuse il 14 settembre. Risultati e vendita generale: i vincitori delle estrazioni sono stati avvisati a fine settembre. Non è seguita alcuna vendita generale, poiché le estrazioni hanno esaurito i biglietti standard disponibili.

Rivendita ufficiale tra tifosi: puoi consultare la piattaforma Fan-to-Fan Resale di See Tickets, il canale autorizzato per la rivendita dei biglietti standard.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per i Mondiali di freccette PDC sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile a chi spera di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I biglietti ufficiali per i Mondiali di freccette PDC 2026/27 all'Alexandra Palace partono da 55 £ per i posti in tribuna, 75 £ per i posti ai tavoli e 399 £ per l'ospitalità del 501 Club. I prezzi aumentano con l'avanzare del torneo e raggiungono il massimo per la finale del 3 gennaio 2027.

Categoria di biglietto Prezzo: primi turni / finale Caratteristiche principali Posti in tribuna Da 55 £ / 95 £ Tribune rialzate in stile stadio, con sedute più larghe, più spazio per le gambe e portabicchieri. Posti ai tavoli Da 75 £ / 110 £ Tavoli condivisi al livello della sala, i più vicini al palco e all'ingresso dei giocatori. Ospitalità 501 Club Da 399 £ / 599 £ Accesso a una lounge VIP esclusiva, posti riservati e pacchetti con cibo e bevande inclusi.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Dove si disputano i Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC si sono trasferiti dalla Circus Tavern di Purfleet all'Alexandra Palace nel 2008. Questa sarà quindi la 20ª edizione disputata nella sede del nord di Londra. La Great Hall dell'Alexandra Palace, che quest'anno ospita il Mondiale, ha una capienza di oltre 5.000 persone.

Inaugurato nel 1873 e concepito come un «palazzo per il popolo», l'Alexandra Palace, spesso chiamato «Ally Pally», era stato pensato come centro pubblico per lo svago, l'istruzione e l'intrattenimento, nonché come equivalente nel nord di Londra del Crystal Palace, situato nel sud della città. Oltre ai Mondiali di freccette, dal 2012 l'Alexandra Palace ospita ogni gennaio il torneo di snooker Masters.

Qual è il formato dei Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC si giocano a set. Ogni set viene vinto dal giocatore che si aggiudica tre leg.

Primo e secondo turno: al meglio dei 5 set

Terzo e quarto turno: al meglio dei 7 set

Quarti di finale: al meglio dei 9 set

Semifinali: al meglio degli 11 set

Finale: al meglio dei 13 set

Chi sono i vincitori delle ultime edizioni dei Mondiali di freccette PDC?