I migliori giocatori di freccette del mondo si preparano a tornare all'Ally Pally di Londra per un altro torneo nel periodo delle feste. I Mondiali PDC iniziano l'11 dicembre e culminano con la finale del 3 gennaio. Puoi già assicurarti un posto per la data o la sessione che preferisci.

L'iconico Alexandra Palace ospiterà quest'anno il più importante torneo di freccette per la ventesima volta, ma sarà la prima volta che le sfide si disputeranno nella Great Hall della struttura: la disponibilità salirà così alla cifra record di 180.000 biglietti.

Luke Littler torna da campione in carica dopo due titoli consecutivi e punterà a diventare il primo giocatore, dai tempi di Phil 'The Power' Taylor nel 2006, a conquistare il titolo per tre volte di fila.

Anche tu puoi unirti al pubblico dell'Alexandra Palace assicurandoti un posto. GOAL ti fornisce tutte le informazioni essenziali sui biglietti, compresi i prezzi e dove acquistarli.

Qual è il calendario dei Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC 2026/27 si svolgono all'Alexandra Palace, nel nord di Londra, da venerdì 11 dicembre a domenica 3 gennaio. Non sono previsti incontri dal 24 al 26 dicembre, né il 31 dicembre.

Ecco il calendario del torneo:

Data (ora locale) Turno / Sessione Biglietti Venerdì 11 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 14 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (19:00) Sessione serale (1 incontro dei sedicesimi e 2 degli ottavi di finale) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (ottavi di finale, 3 incontri) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (19:00) Sessione serale (ottavi di finale, 3 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (12:30) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (19:00) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Sabato 2 gennaio (19:30) Semifinali (2 incontri) Biglietti Domenica 3 gennaio (20:00) Finale Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali di freccette PDC 2026/27

Per la prima volta, i biglietti ufficiali dei Mondiali di freccette PDC 2026/27 sono stati messi a disposizione tramite un sistema di sorteggio, anziché attraverso una vendita generale con assegnazione in ordine di richiesta. Ecco come si sono svolti i sorteggi:

Sorteggio per gli abbonati annuali a PDCTV : aperto il 1° settembre e chiuso il 7 settembre.

: aperto il 1° settembre e chiuso il 7 settembre. Sorteggio generale : aperto l'8 settembre e chiuso il 14 settembre.

: aperto l'8 settembre e chiuso il 14 settembre. Risultati e vendita generale: i vincitori dei sorteggi sono stati avvisati a fine settembre. Non è seguita una vendita generale, poiché i sorteggi hanno esaurito i biglietti standard disponibili.

Rivendita ufficiale tra tifosi: puoi consultare la piattaforma See Tickets Fan-to-Fan Resale, il mercato di rivendita autorizzato per i biglietti standard.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti dei Mondiali di freccette PDC sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile anche per l'acquisto di biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I biglietti ufficiali per i Mondiali di freccette PDC 2026/27 all'Alexandra Palace partono da 55 £ per i posti in tribuna, 75 £ per i posti ai tavoli e 399 £ per i pacchetti hospitality del 501 Club. I prezzi aumentano con l'avanzare del torneo e raggiungono il massimo per la finale del 3 gennaio 2027.

Categoria di biglietto Prezzo: primi turni / finale Caratteristiche principali Posti in tribuna 55 £+ / 95 £ Tribune rialzate, con sedili più ampi, più spazio per le gambe e portabicchieri. Posti ai tavoli 75 £+ / 110 £ Tavoli condivisi a livello del parterre, i più vicini al palco e all'ingresso dei giocatori. Pacchetti hospitality del 501 Club 399 £+ / 599 £ Accesso a una lounge VIP esclusiva, posti riservati e pacchetti con cibo e bevande inclusi.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Dove si svolgono i Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC si sono trasferiti dal Circus Tavern di Purfleet all'Alexandra Palace nel 2008: questa sarà dunque la ventesima edizione disputata nella sede a nord di Londra. La Great Hall dell'Alexandra Palace, che ospita i Mondiali quest'anno, ha una capienza di oltre 5.000 persone.

Inaugurato nel 1873 e concepito come un «palazzo per il popolo», l'Alexandra Palace, spesso chiamato «Ally Pally», era destinato in origine a essere un centro pubblico per la ricreazione, l'istruzione e l'intrattenimento, nonché l'equivalente nel nord di Londra del Crystal Palace, situato nella zona sud della città. Oltre ai Mondiali di freccette, l'Alexandra Palace ospita ogni gennaio, dal 2012, il torneo di snooker Masters.

Qual è il formato dei Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC si disputano a set. Ogni set viene vinto dal giocatore che conquista tre leg.

Primo e secondo turno: al meglio dei 5 set

Terzo e quarto turno: al meglio dei 7 set

Quarti di finale: al meglio dei 9 set

Semifinali: al meglio degli 11 set

Finale: al meglio dei 13 set

Chi sono i più recenti campioni del mondo di freccette PDC?