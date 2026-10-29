Gli appassionati di ippica di tutto il mondo avranno gli occhi puntati sul Keeneland Race Course di Lexington, nel Kentucky, che ospiterà la 43ª edizione dei Breeders' Cup World Championships nell'arco di due giorni, il 30 e 31 ottobre.

Non perdete l'occasione di partecipare a uno degli appuntamenti più importanti del calendario ippico mondiale: assicuratevi oggi stesso i biglietti.

Sebbene il cavallo giapponese Forever Young abbia conquistato le prime pagine dodici mesi fa, imponendosi con una vittoria storica nell'evento principale, la Breeders' Cup Classic, tutte e 14 le corse di Gruppo 1 in programma nei due giorni promettono spettacolo e terranno con il fiato sospeso il numeroso pubblico presente all'ippodromo.

L'attesa fuori dall'ippodromo per le due giornate di corse promette di essere quasi emozionante quanto le gare stesse. Il Breeders' Cup Festival animerà tutta Lexington da lunedì 25 ottobre, con eventi dedicati ai cavalli, spettacoli dal vivo e festeggiamenti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per la Breeders' Cup 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge la Breeders' Cup 2026?

I Breeders' Cup World Championships 2026 si svolgeranno venerdì 30 e sabato 31 ottobre. Il Keeneland Race Course di Lexington ospiterà l'evento per la quarta volta, dopo le edizioni del 2015, 2020 e 2022.

Come acquistare i biglietti per la Breeders' Cup 2026

La vendita al pubblico dei biglietti ufficiali per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland è iniziata il 21 aprile 2026. Era possibile acquistarli online direttamente tramite il Breeders' Cup Ticket Hub, su SeatGeek (il rivenditore ufficiale) oppure telefonando alla biglietteria.

Tutti i biglietti per la Breeders' Cup 2026 devono essere acquistati in anticipo: non saranno venduti biglietti sul posto al Keeneland Race Course. L'affluenza è limitata a 43.000 persone al giorno. La disponibilità è molto ridotta: molti settori della tribuna e delle aree ristorazione sono già esauriti e restano soprattutto ingressi generali a bordo pista e pacchetti di viaggio.

Chi cerca biglietti all'ultimo momento può acquistarli anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per la Breeders' Cup 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland andavano da 85 $ per un ingresso generale valido un giorno a 2.465 $ per i pacchetti premium di due giorni con ristorazione all-inclusive.

Ecco i prezzi ufficiali suddivisi per categoria, settore e durata:

Tipo di biglietto/pacchetto Prezzo venerdì Prezzo sabato Prezzo due giorni Ingresso generale a bordo pista 85 $ 159 $ 244 $ Ingresso generale alla clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Posti riservati ai tavoli 186 $ 371 $ 557 $ Posti riservati in tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Posti riservati alla clubhouse N/D N/D 1.166 $ Palchi della tribuna e logge N/D N/D da 1.590 $ a posto Palchi della clubhouse N/D N/D da 1.802 $ a posto Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet N/D N/D 1.961 $ Ristorazione premium alla clubhouse N/D N/D 2.465 $

Con l'avvicinarsi dell'evento, consultate il sito ufficiale della Breeders' Cup per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Qual è il programma delle corse della Breeders' Cup 2026?

Nei due giorni della Breeders' Cup si disputeranno 14 corse in totale. Venerdì 30 ottobre sono in programma cinque corse dei campionati giovanili. Il giorno seguente, sabato 31 ottobre, si terranno altre nove corse, la più importante delle quali è la Breeders' Cup Classic da 7 milioni di dollari. Ecco il programma dettagliato (tutti gli orari sono locali, nel fuso ET):

Venerdì 30 ottobre

Il programma di venerdì comprende corse preliminari a partire dalle 11:55, tra cui The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e corse allowance, prima dei principali campionati giovanili di Gruppo 1:

14:55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55: Breeders' Cup Juvenile

17:35: Breeders' Cup Juvenile Turf

Sabato 31 ottobre

Sabato sono in programma nove corse dei campionati mondiali per cavalli più anziani e purosangue di tre anni di alto livello, con la prestigiosa Breeders' Cup Classic a chiudere la giornata. Si comincia alle 11:15 con corse preliminari mattutine maiden e allowance, prima dei principali appuntamenti di Gruppo 1:

13:10: Breeders' Cup Dirt Mile

13:48: Breeders' Cup Turf Sprint

14:26: Breeders' Cup Sprint

15:04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20: Breeders' Cup Mile

16:48: Breeders' Cup Distaff

17:36: Breeders' Cup Turf

18:16: Breeders' Cup Classic

Tutto quello che c'è da sapere sul Keeneland Race Course

Il Keeneland Race Course, inaugurato nel 1936, è ampiamente considerato il fiore all'occhiello delle corse dei purosangue americani. Situato a Lexington, nel Kentucky, nel cuore della regione del Bluegrass, Keeneland opera secondo un particolare modello senza scopo di lucro: i ricavi delle corse e delle aste vengono reinvestiti direttamente nel settore ippico e nelle organizzazioni benefiche locali.

Riconosciuto come National Historic Landmark nel 1986, è sia un ippodromo di alto livello sia la più grande casa d'aste di purosangue al mondo.

Momenti memorabili a Keeneland

La visita della regina Elisabetta II (1984) : la regina Elisabetta II visitò Keeneland per assistere alla prima edizione di una corsa stakes creata in suo onore, la «Queen Elizabeth II Challenge Cup». Keeneland realizzò un'apposita area di premiazione a bordo pista espressamente per la sua visita.

: la regina Elisabetta II visitò Keeneland per assistere alla prima edizione di una corsa stakes creata in suo onore, la «Queen Elizabeth II Challenge Cup». Keeneland realizzò un'apposita area di premiazione a bordo pista espressamente per la sua visita. Il Grand Slam di American Pharoah (2015) : nel 2015 Keeneland ospitò per la prima volta i prestigiosi Breeders’ Cup World Championships. Nell'ultima corsa della sua carriera, American Pharoah, leggenda della Triple Crown, dominò la Breeders’ Cup Classic, battendo il record della pista e diventando il primo cavallo della storia a conquistare quello che nell'ippica è informalmente chiamato «Grand Slam».

: nel 2015 Keeneland ospitò per la prima volta i prestigiosi Breeders’ Cup World Championships. Nell'ultima corsa della sua carriera, American Pharoah, leggenda della Triple Crown, dominò la Breeders’ Cup Classic, battendo il record della pista e diventando il primo cavallo della storia a conquistare quello che nell'ippica è informalmente chiamato «Grand Slam». Aste da record: le aste di cavalli di Keeneland sono celebri. Oltre 20 vincitori del Kentucky Derby, tra cui Justify, vincitore della Triple Crown, sono passati per le aste di Keeneland. Nel 1985, un puledro di un anno fu venduto per 13,1 milioni di dollari, stabilendo un record mondiale rimasto imbattuto per decenni. La September Yearling Sale continua a superare i record recenti del settore, con un incasso record assoluto di 536,7 milioni di dollari.

L'ippodromo preferito di Hollywood: grazie alla sua intramontabile atmosfera rétro, ai prati curati e agli edifici in pietra calcarea che lo caratterizzano, Keeneland è stato ampiamente utilizzato come set cinematografico. Ha rappresentato altri ippodromi storici in film di grande produzione come Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).

I recenti vincitori della Breeders' Cup Classic