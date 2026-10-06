Come acquistare i biglietti per i Breeders' Cup World Championships 2026: informazioni sul Keeneland Race Course, programma delle gare, prezzi dei biglietti e altro ancora

Gli appassionati di ippica di tutto il mondo avranno gli occhi puntati sul Keeneland Race Course di Lexington, nel Kentucky, che ospiterà la 43ª edizione annuale dei Breeders' Cup World Championships nell'arco di due giorni, il 30 e 31 ottobre.

Non perdere l'occasione di far parte di uno degli appuntamenti clou del calendario mondiale delle corse dei cavalli, assicurati oggi stesso i tuoi pass.

Sebbene l'eroe giapponese degli zoccoli, Forever Young, abbia conquistato i titoli dodici mesi fa, centrando una storica vittoria nell'evento principale, la Breeders' Cup Classic, ognuna delle 14 corse di Grado 1 disputate nell'arco dei due giorni è una sfida entusiasmante che tiene il grande pubblico presente sul posto con il fiato sospeso dall'inizio alla fine.

L'attesa fuori pista per le due memorabili giornate di gara è quasi esaltante quanto l'azione in pista stessa. Il Breeders' Cup Festival in tutta la città animerà Lexington da lunedì 25 ottobre in poi, con eventi a tema equestre, intrattenimento dal vivo e celebrazioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come acquistare i tagliandi per la Breeders' Cup 2026, compreso dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si disputa la Breeders' Cup 2026?

I Breeders' Cup World Championships 2026 si terranno venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre. Il Keeneland Race Course di Lexington ospita quest'anno l'evento equestre per la quarta volta, dopo averlo già fatto nel 2015, 2020 e 2022.

Come acquistare i biglietti per la Breeders' Cup 2026

I biglietti ufficiali per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland sono stati messi in vendita per il grande pubblico per la prima volta il 21 aprile 2026. Potevano essere acquistati online direttamente tramite il Breeders' Cup Ticket Hub, oltre che telefonicamente chiamando la biglietteria.

Tutti i biglietti per la Breeders' Cup 2026 devono essere acquistati in anticipo, con nessun tagliando venduto sul posto al Keeneland Race Course. La capienza è limitata a 43.000 persone al giorno. La disponibilità è molto ridotta, con molte sezioni di tribuna e ristorazione già esaurite, lasciando principalmente ingressi generali a bordo pista e pacchetti viaggio ancora disponibili.

Per chi cerca di assicurarsi pass dell'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per la Breeders' Cup 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland andavano da 85 $ per un pass di ingresso generale di un solo giorno a 2.465 $ per pacchetti premium di ristorazione all-inclusive di due giorni.

Il dettaglio dei prezzi ufficiali dei biglietti per categoria, sezione e durata è il seguente:

Tipo di biglietto/pacchetto Prezzo venerdì Prezzo sabato Prezzo 2 giorni Ingresso generale a bordo pista 85 $ 159 $ 244 $ Ingresso generale Clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Posti riservati al tavolo 186 $ 371 $ 557 $ Posti riservati in tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Posti riservati Clubhouse N/D N/D 1.166 $ Grandstand Box & Loge Boxes N/D N/D da 1.590 $ per posto Clubhouse Boxes N/D N/D da 1.802 $ per posto Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet N/D N/D 1.961 $ Premium Clubhouse Dining N/D N/D 2.465 $

Tieni d'occhio il sito ufficiale della Breeders' Cup man mano che si avvicina l'evento, per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Qual è il programma delle corse della Breeders' Cup 2026?

In totale si disputano quattordici corse nel corso dei due giorni di Breeders' Cup. Venerdì 30 ottobre si tengono cinque corse di campionato giovanile. Il giorno seguente, sabato 31 ottobre, sono in programma altre nove corse, il cui clou è la Breeders' Cup Classic da 7 milioni di dollari. Ecco i dettagli gara per gara, con tutti gli orari indicati nell'ora locale ET:

Venerdì 30 ottobre

Il programma del venerdì include corse preliminari dell'undercard a partire dalle 11:55, come The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e corse allowance, prima dei principali campionati giovanili di Grado 1:

14:55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55 - Breeders' Cup Juvenile

17:35 - Breeders' Cup Juvenile Turf

Sabato 31 ottobre

Il sabato propone nove divisioni del campionato mondiale per cavalli più anziani e per élite di tre anni, con culmine nella prestigiosa Breeders' Cup Classic. La giornata inizia con maiden e corse allowance dell'undercard del mattino dalle 11:15, prima che gli eventi principali di Grado 1 prendano il via come segue:

13:10 - Breeders' Cup Dirt Mile

13:48 - Breeders' Cup Turf Sprint

14:26 - Breeders' Cup Sprint

15:04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20 - Breeders' Cup Mile

16:48 - Breeders' Cup Distaff

17:36 - Breeders' Cup Turf

18:16 - Breeders' Cup Classic

Tutto quello che c'è da sapere sul Keeneland Race Course

Il Keeneland Race Course, che ha aperto per la prima volta i suoi cancelli nel 1936, è ampiamente considerato il gioiello della corona del galoppo purosangue americano. Situato a Lexington, nel Kentucky, nel cuore della regione del Bluegrass, Keeneland opera secondo un modello unico senza scopo di lucro, in cui gli introiti delle corse e delle aste vengono reinvestiti direttamente nell'industria equestre e in enti di beneficenza locali.

Dichiarato National Historic Landmark nel 1986, funge sia da ippodromo d'élite sia da più grande casa d'aste al mondo per purosangue.

Momenti memorabili a Keeneland

Visita reale della regina Elisabetta II (1984) : la regina Elisabetta II visitò Keeneland per assistere alla corsa inaugurale di una stakes race creata in suo onore, la 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland costruì un Winner's Circle dedicato a bordo pista espressamente per la sua visita.

Il Grand Slam di American Pharoah (2015) : Keeneland ospitò per la prima volta i prestigiosi Breeders’ Cup World Championships nel 2015. Nell'ultima corsa della sua carriera, la leggenda della Triple Crown American Pharoah dominò la Breeders’ Cup Classic, frantumando il record della pista e diventando il primo cavallo della storia a vincere l'informale 'Grand Slam' delle corse.

Aste da record : le aste di cavalli di Keeneland sono iconiche. Oltre 20 vincitori del Kentucky Derby, incluso l'eroe della Triple Crown Justify, sono passati per il ring di vendita di Keeneland. Nel 1985, un yearling fu venduto per 13,1 milioni di dollari, stabilendo un record mondiale rimasto imbattuto per decenni. La sua September Yearling Sale continua a superare parametri di riferimento moderni del settore, generando il record assoluto di 536,7 milioni di dollari.

La pista preferita di Hollywood: grazie al suo intramontabile 'fascino rétro', ai prati curati e alle iconiche strutture in pietra calcarea, Keeneland è stato ampiamente utilizzato come set cinematografico. Ha notoriamente fatto da controfigura ad altri storici ippodromi in grandi film come Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).

Recenti vincitori della Breeders' Cup Classic

Anno Cavallo vincitore Allenatore vincitore Fantino vincitore Pista 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







