Gli appassionati di ippica di tutto il mondo avranno gli occhi puntati sul Keeneland Race Course di Lexington, in Kentucky, che ospiterà la 43ª edizione dei Breeders' Cup World Championships nelle due giornate del 30 e 31 ottobre.

Non perdere l'occasione di assistere a uno degli appuntamenti più importanti del calendario ippico mondiale: acquista oggi i tuoi biglietti.

Sebbene dodici mesi fa sia stato il cavallo giapponese Forever Young a conquistare le prime pagine con una storica vittoria nella gara di punta, la Breeders' Cup Classic, tutte e 14 le corse di Grado 1 in programma nelle due giornate sono sfide emozionanti, capaci di tenere con il fiato sospeso il numeroso pubblico presente all'ippodromo.

L'attesa fuori dall'ippodromo per le due giornate di corse promette di essere quasi emozionante quanto le gare stesse. Il Breeders' Cup Festival coinvolgerà tutta Lexington a partire da lunedì 25 ottobre, con eventi a tema ippico, spettacoli dal vivo e festeggiamenti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per la Breeders' Cup 2026: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge la Breeders' Cup 2026?

I Breeders' Cup World Championships 2026 si svolgeranno venerdì 30 e sabato 31 ottobre. Il Keeneland Race Course di Lexington ospiterà l'evento ippico per la quarta volta, dopo le edizioni del 2015, 2020 e 2022.

Come acquistare i biglietti per la Breeders' Cup 2026

La vendita al pubblico dei biglietti ufficiali per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland è iniziata il 21 aprile 2026. I biglietti possono essere acquistati online direttamente tramite il Breeders' Cup Ticket Hub, su SeatGeek (il rivenditore ufficiale) oppure telefonando alla biglietteria.

Tutti i biglietti per la Breeders' Cup 2026 devono essere acquistati in anticipo: non saranno venduti biglietti sul posto, al Keeneland Race Course. L'affluenza è limitata a 43.000 persone al giorno. La disponibilità è molto ridotta: molti settori della tribuna e delle aree ristoro sono già esauriti, e restano principalmente biglietti d'ingresso generale a bordo pista e pacchetti viaggio.

Chi cerca biglietti all'ultimo momento può acquistarli anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per la Breeders' Cup 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland vanno da 85 $ per un ingresso generale valido un giorno a 2.465 $ per i pacchetti premium di due giorni con ristorazione tutto compreso.

Ecco i prezzi ufficiali suddivisi per tipologia, settore e durata:

Tipologia di biglietto o pacchetto Prezzo venerdì Prezzo sabato Prezzo due giorni Ingresso generale a bordo pista 85 $ 159 $ 244 $ Ingresso generale alla clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Posti riservati ai tavoli 186 $ 371 $ 557 $ Posti riservati in tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Posti riservati nella clubhouse N/D N/D 1.166 $ Palchi della tribuna e palchi loge N/D N/D da 1.590 $ a posto Palchi della clubhouse N/D N/D da 1.802 $ a posto Padiglione delle vendite 398 $ 530 $ 928 $ Sala ristorante Equestrian 583 $ 795 $ 1.378 $ Chalet della prima curva N/D N/D 1.961 $ Ristorazione premium nella clubhouse N/D N/D 2.465 $

In prossimità dell'evento, consulta il sito ufficiale della Breeders' Cup per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Qual è il programma delle corse della Breeders' Cup 2026?

Nelle due giornate della Breeders' Cup si disputeranno 14 corse in totale. Venerdì 30 ottobre sono in programma cinque corse valide per i campionati riservati ai cavalli giovani. Il giorno seguente, sabato 31 ottobre, si terranno altre nove corse, tra cui spicca la Breeders' Cup Classic, con un montepremi di 7 milioni di dollari. Ecco il programma dettagliato, con tutti gli orari espressi nell'ora locale ET:

Venerdì 30 ottobre

Il programma del venerdì comprende corse preliminari a partire dalle 11:55, tra cui The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e corse allowance, prima dei principali campionati di Grado 1 riservati ai cavalli giovani:

14:55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55: Breeders' Cup Juvenile

17:35: Breeders' Cup Juvenile Turf

Sabato 31 ottobre

Il sabato prevede nove prove valide per i campionati mondiali, riservate ai cavalli più anziani e ai migliori tre anni, fino alla prestigiosa Breeders' Cup Classic. La giornata inizia alle 11:15 con corse preliminari maiden e allowance, prima delle principali prove di Grado 1, in programma ai seguenti orari:

13:10: Breeders' Cup Dirt Mile

13:48: Breeders' Cup Turf Sprint

14:26: Breeders' Cup Sprint

15:04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20: Breeders' Cup Mile

16:48: Breeders' Cup Distaff

17:36: Breeders' Cup Turf

18:16: Breeders' Cup Classic

Tutto quello che c'è da sapere sul Keeneland Race Course

Il Keeneland Race Course, aperto nel 1936, è ampiamente considerato il fiore all'occhiello delle corse americane per purosangue. Situato a Lexington, in Kentucky, nel cuore della regione del Bluegrass, Keeneland opera secondo un particolare modello senza scopo di lucro: i ricavi delle corse e delle aste vengono reinvestiti direttamente nel settore ippico e in enti benefici locali.

Riconosciuto come National Historic Landmark nel 1986, è sia un ippodromo di alto livello sia la più grande casa d'aste di purosangue al mondo.

Momenti memorabili a Keeneland

La visita della regina Elisabetta II (1984) : la regina Elisabetta II visitò Keeneland per assistere alla prima edizione di una corsa stakes creata in suo onore, la «Queen Elizabeth II Challenge Cup». Per la sua visita, Keeneland realizzò appositamente un'area riservata ai vincitori a bordo pista.

Il Grand Slam di American Pharoah (2015) : nel 2015 Keeneland ospitò per la prima volta i prestigiosi Breeders’ Cup World Championships. Nell'ultima corsa della sua carriera, American Pharoah, leggenda della Triple Crown, dominò la Breeders’ Cup Classic, battendo il record della pista e diventando il primo cavallo della storia a conquistare il «Grand Slam» non ufficiale delle corse.

Aste da record : le aste di cavalli di Keeneland sono celebri. Più di 20 vincitori del Kentucky Derby, tra cui Justify, vincitore della Triple Crown, sono passati per il ring delle vendite di Keeneland. Nel 1985 un puledro di un anno fu venduto per 13,1 milioni di dollari, stabilendo un record mondiale rimasto imbattuto per decenni. La sua asta di settembre dei puledri di un anno continua a superare i parametri del settore, generando un incasso record assoluto di 536,7 milioni di dollari.

L'ippodromo preferito di Hollywood: grazie alla sua atmosfera retrò senza tempo, ai prati curati e alle caratteristiche strutture in pietra calcarea, Keeneland è stato spesso utilizzato come set cinematografico. In film importanti come Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010) ha rappresentato altri ippodromi storici.

I recenti vincitori della Breeders' Cup Classic

Anno Cavallo vincitore Allenatore del vincitore Fantino vincitore Ippodromo 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







