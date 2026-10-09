La Premier League inglese continua a essere una delle competizioni migliori del calcio mondiale per dramma e azione senza sosta, con alcuni dei club più importanti e dei giocatori più noti del panorama calcistico che regalano emozioni elettrizzanti settimana dopo settimana. Dopo una sensazionale stagione 2025/26 di Premier League, i tifosi di calcio di tutto il mondo già fremono al pensiero di ciò che li attende nella campagna 2026/27.

L'Arsenal difenderà il titolo, dopo aver conquistato il suo primo campionato dopo 22 anni, ma è certo che dovrà affrontare una prova durissima contro squadre del calibro di Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Lasciate che GOAL vi illustri tutte le ultime informazioni sui biglietti della Premier League, compreso dove acquistarli, quanto costeranno e molto altro.

Prenota i biglietti per la Premier LeagueAcquista ora

Biglietti premium per la Premier LeagueAssicurali ora

Come acquistare i biglietti della Premier League

Per le partite di Premier League sono previste diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, disponibili tramite i portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati stagionali. Poi a chi è già stato alle partite casalinghe e viene classificato in base ai punti fedeltà. Infine al pubblico durante il periodo di vendita generale.

Se non riuscite a trovare posti attraverso i canali ufficiali dei club o state cercando biglietti last minute, può valere la pena dare un'occhiata ai marketplace secondari verificati, come LiveFootballTickets.

Prenota i biglietti per la Premier LeagueAcquista ora

Quanto costano i biglietti della Premier League?

Il costo di un biglietto per la Premier League varia notevolmente. La maggior parte dei club propone prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior, studenti e senior, ma questi scaglioni cambiano da squadra a squadra.

Inoltre, il posto a sedere fa una grande differenza. La posizione del seggiolino e del settore influisce in modo significativo sul prezzo, con le visuali premium che spesso comportano un costo premium. Alcuni club classificano anche le partite in categorie: per esempio, gli incroci di cartello contro avversari di primo piano possono rientrare in una fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Vale anche la pena sottolineare che la Premier League continua a mantenere un tetto massimo di £30 per i biglietti del settore ospiti. Quindi, se state cercando un'opzione più economica o volete aumentare le vostre possibilità di assistere a una partita, potreste voler dare un'occhiata alle trasferte della vostra squadra.

Di seguito, GOAL ha analizzato i club di Premier League 2026-2027, i loro stadi di casa, i prezzi medi dei biglietti per il giorno della partita e le fasce previste per gli abbonamenti stagionali.

Club di Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

Prenota i biglietti per la Premier LeagueAcquista ora

Sono rimasti abbonamenti stagionali per la Premier League?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti stagionali di ingresso generale per la stagione 2026/27.

Squadre popolari come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d'attesa storiche, alcune delle quali possono andare oltre i 10-20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d'attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre Liverpool e Manchester United, secondo quanto riferito, richiedono decenni di fedeltà per assicurarsi un posto. Anche i club con stadi più piccoli come Brighton e Bournemouth hanno disponibilità limitata o nulla a causa dell'elevata domanda e della capienza ridotta.

Il Fulham si distingue perché al momento ha ancora a disposizione un certo numero di abbonamenti stagionali, senza liste d'attesa formali e con assegnazioni effettuate in base all'ordine di arrivo delle richieste

Avrò bisogno di una membership per acquistare i biglietti della Premier League?

Nella maggior parte dei casi, una membership è consigliata o richiesta per acquistare i biglietti della Premier League, soprattutto per le partite ad alta richiesta o per i club con un forte seguito. La maggior parte dei club di Premier League gestisce un sistema di biglietteria a livelli che dà priorità a:

Abbonati stagionali Membri del club (membership annuali a pagamento) Vendita generale, se rimangono biglietti

Una membership in genere garantisce accesso anticipato ai biglietti, la possibilità di accumulare punti fedeltà e, talvolta, contenuti esclusivi o sconti. Per i top club come Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, avere una membership è spesso l'unico modo per accedere ai biglietti delle partite di campionato, dato che le opportunità di vendita generale sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con capienze maggiori o con meno tutto esaurito costanti, possono consentire anche ai non iscritti di acquistare i biglietti più a ridosso della partita, se c'è ancora disponibilità. Acquistare una membership aumenta in modo significativo le vostre possibilità ed è spesso la strada più affidabile per assicurarsi un posto.

Valutare i pacchetti biglietti della Premier League e i costi di viaggio è essenziale per i tifosi che organizzano trasferte per assistere dal vivo a calcio di livello mondiale. Per garantirvi un fantastico vantaggio competitivo quando piazzate scommesse sulle partite da casa, scegliere un bookmaker britannico di primo livello con offerte di benvenuto è fondamentale. Date un'occhiata ai nostri consigli degli esperti per le migliori free bet disponibili sulle piattaforme verificate.