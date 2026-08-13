Il campionato francese (Ligue 1) ha sempre avuto un enorme seguito tra gli appassionati di calcio europei e di tutto il mondo, e il dominio continuo del Paris Saint-Germain, arrivato ora a cinque titoli consecutivi insieme alla difesa della Champions League, non ha fatto altro che aumentarne ulteriormente il profilo in vista del 2026/27.

Sebbene il Paris Saint-Germain resti la squadra di riferimento del calcio francese, il desiderio generale di viaggiare e vivere partite negli stadi di ogni parte della Francia continua a crescere in modo significativo, con due neopromosse, Troyes e Le Mans, che aggiungono nuove trame alla divisione in questa stagione.

Lascia che GOAL ti guidi su come trasformare in realtà le tue fantasie calcistiche francesi assicurandoti un biglietto per una prossima partita di Ligue 1 in questa stagione.

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Prossime partite e biglietti della 1ª giornata di Ligue 1

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 21 ago, 20:45 Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Biglietti sab 22 ago, 17:15 Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Biglietti dom 23 ago, 15:00 Angers vs Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Biglietti dom 23 ago, 17:15 Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Biglietti dom 23 ago, 20:45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Biglietti

Prossime partite e biglietti della 2ª giornata di Ligue 1

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 28 ago, 20:45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Biglietti sab 29 ago, 17:15 Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Biglietti dom 30 ago, 15:00 Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Biglietti dom 30 ago, 17:15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Biglietti dom 30 ago, 20:45 Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Biglietti

Le dieci partite di cartello della stagione selezionate ufficialmente per la diretta includono anche la trasferta del PSG a Marsiglia il 20 settembre e la gara di ritorno al Parc des Princes il 7 febbraio, entrambe date chiave per i tifosi che cercano i biglietti per Le Classique.

Come acquistare i biglietti per la Ligue 1

Per acquistare i biglietti delle partite di Ligue 1, il metodo più affidabile è visitare i siti ufficiali dei club.

Potrebbe essere necessario creare un account e fornire informazioni personali. I biglietti vengono spesso messi in vendita tra le 4 e le 6 settimane prima del giorno della partita.

Mentre i biglietti per le partite dei club più importanti, come il PSG, spesso vanno esauriti rapidamente, quelli per molte altre squadre sono più accessibili.

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali o stai cercando di assicurarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

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Quanto costano i biglietti per la Ligue 1?

Il costo dei biglietti per le partite di Ligue 1 varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce cambiano da club a club.

Oltre a questi fattori, anche la posizione dei posti all'interno degli stadi influisce in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che comportano il costo più elevato.

Alcuni club classificano inoltre le partite per categoria, con gli incontri di cartello contro avversari di alto profilo, come 'Le Classique' (PSG vs Marseille) e 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais vs Marseille), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

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Club di Ligue 1 2026/27 per prezzo dei biglietti

Club Stadio Fascia di prezzo dei biglietti (adulti) Angers Stade Raymond Kopa €15-€70 Auxerre Stade Abba Deschamps €15-€65 Brest Stade Francis-Le-Bleu €15-€75 Le Havre Stade Oceane €15-€70 Le Mans Stade Marie-Marvingt €15-€60 Lens Stade Bollaert-Delelis €20-€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25-€110 Lorient Stade du Moustoir €15-€65 Lyon Groupama Stadium €25-€120 Marseille Stade Vélodrome €30-€220 Monaco Stade Louis II €20-€100 Nice Allianz Riviera €20-€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15-€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45-€350 Rennes Roazhon Park €20-€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20-€90 Toulouse Stadium de Toulouse €15-€75 Troyes Stade de l'Aube €15-€60

Cosa aspettarsi dalla stagione di Ligue 1?

Qualunque partita di Ligue 1 tu decida di prenotare, è probabile che tu possa vedere alcune brillanti giovani stelle del futuro. Un intero gruppo di celebri calciatori francesi ha dato il via alle proprie straordinarie carriere in patria, tra cui Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry e Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) e Michel Platini (Nancy), solo per citarne alcuni.

Oltre a essere rinomata come terreno fertile per la crescita dei giovani talenti francesi, la Ligue 1 è anche il campionato in cui militano talenti globali del calcio attuale, come Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ed Endrick.

Il Paris Saint-Germain resta la squadra di punta della Ligue 1, e la richiesta di biglietti è sempre alta per vederlo in azione al Parc des Princes. La scorsa stagione si è rivelata un'altra annata dominante per i Les Rouge-et-Bleu, che hanno conquistato il quinto titolo consecutivo nel campionato francese, il 14° complessivo, respingendo una rara sfida al titolo del RC Lens con una giornata d'anticipo.

Non solo ha dominato sul fronte nazionale, ma la squadra di Luis Enrique ha anche difeso con successo la propria corona europea, battendo l'Arsenal nella finale di Champions League e diventando la prima squadra a conservare il trofeo dai tempi del Real Madrid nel 2018. Ora si trova tra un gruppo d'élite di club, tra cui Real Madrid, Bayern Monaco e Ajax, capaci di vincere per due volte di fila la principale competizione europea nell'era moderna.

Non ci sono molte squadre al mondo che possano vantare una bacheca come quella del PSG. Il club più vincente di Francia, pur essendo nato solo poco più di mezzo secolo fa, ha accumulato oltre 50 trofei maggiori.

La stagione del Marsiglia ha raccontato una storia molto diversa. Roberto De Zerbi è stato esonerato a febbraio dopo una serie di risultati difficili, con Habib Beye poi nominato allenatore capo dopo un breve periodo da traghettatore, e il club è scivolato al quinto posto della classifica finale, mancando la Champions League in favore di un posto in Europa League. Nonostante il finale deludente, il Marsiglia resta uno dei club più sostenuti di Francia, con affluenze che superano regolarmente i 60.000 spettatori allo Stade Velodrome, noto anche come Orange Velodrome, che ha la capienza più grande della Ligue 1.

Il Marsiglia è anche diventato notoriamente il primo club francese a vincere la Champions League. Una squadra capitanata dalla leggenda francese Didier Deschamps e con giocatori del calibro di Basile Boli e Marcel Desailly batté l'AC Milan 1-0 nella finale del 1993 a Monaco di Baviera per diventare regina d'Europa. Altri club francesi che registrano regolarmente grandi affluenze casalinghe includono Olympique Lyonnais, Lille e Lens, mentre le neopromosse Troyes e Le Mans, con quest'ultima di ritorno nella massima serie dopo 16 anni di assenza, aggiungono nuovi impianti al calendario di questa stagione.