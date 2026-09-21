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Dove posso acquistare i biglietti della Liga?

Per le partite della Liga sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola partita agli abbonamenti stagionali, oltre a pacchetti hospitality aggiuntivi.

Per acquistare i biglietti della Liga, il metodo più affidabile è visitare i siti ufficiali dei club, dove sarà poi necessario andare alla sezione "Biglietti".

I biglietti vengono spesso messi in vendita poche settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire informazioni personali. È anche possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie fisiche, che spesso si trovano all'interno o nelle vicinanze degli stadi dei club. Alcuni club hanno anche punti vendita situati in varie zone delle città in cui hanno sede.

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali o se stai cercando di assicurarti dei posti prima della vendita ufficiale o di accaparrarti biglietti all'ultimo minuto, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

Quand'è il prossimo El Clásico?

Il primo Clásico della stagione 2026/27 è confermato per la 10ª giornata a ottobre, con la gara di ritorno al Bernabéu in programma a maggio.

Anche il derby di Madrid ha due date confermate in questa stagione: l'Atletico Madrid ospiterà il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre (7ª giornata), prima della gara di ritorno al Bernabeu il 4 aprile 2027 (30ª giornata).

Partita Data e ora (ora locale) Biglietti Derby di Madrid: Atletico Madrid vs Real Madrid 20 settembre 2026 (18:00) Biglietti El Clásico: Barcellona vs Real Madrid 25 ottobre 2026 (da confermare) Biglietti Derby di Madrid: Real Madrid vs Atletico Madrid 4 aprile 2027 (da confermare) Biglietti El Clásico: Real Madrid vs Barcellona 9 maggio 2027 (da confermare) Biglietti

Quanto costano i biglietti della Liga?

Il costo dei biglietti della Liga varia notevolmente.

La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce cambiano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso comportano il costo più alto. Alcuni club classificano inoltre le partite per categoria, con gli incroci di cartello contro avversari di primo piano, come il derby di Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) e El Clasico (Barcellona vs Real Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Cosa aspettarsi dalla stagione della Liga?

Il Barcellona si presenta al via del 2026/27 da campione in carica per il secondo anno consecutivo dopo che la squadra di Hansi Flick ha battuto il Real Madrid 2-0 nell'El Clasico decisivo per il titolo della scorsa stagione, conquistando il suo 29° titolo in campionato con tre giornate d'anticipo. È stato il secondo titolo consecutivo da quando Flick ha assunto la guida nel 2024, a cui si sono aggiunti anche una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna.

Il Real Madrid, al contrario, ha vissuto una stagione da dimenticare. Xabi Alonso è stato sostituito da Alvaro Arbeloa a metà campagna tra le notizie di tensioni all'interno della rosa, e i Blancos hanno chiuso al secondo posto senza nemmeno un trofeo a testimoniare i loro sforzi, un esito raro e doloroso per un club del loro livello. In risposta, il presidente Florentino Perez si è affidato a Jose Mourinho, tornato al Bernabeu per una seconda esperienza 13 anni dopo la prima, mentre il club cerca di tornare a vincere.

Un uomo il cui valore non è mai stato così alto è Kylian Mbappe. L'attaccante del Real Madrid è stato il capocannoniere della Liga in entrambe le sue prime due stagioni in Spagna, e arriva al 2026/27 fresco di un risultato che lo ha reso soltanto il secondo giocatore nella storia dei Mondiali a vincere per due volte la Scarpa d'Oro, chiudendo come miglior marcatore del torneo del 2026 in Nord America con 10 gol, mentre la Francia ha concluso al quarto posto. Con una rosa consolidata e un allenatore come Mourinho, che non ha mai chiuso una stagione senza trofei in nessuno dei suoi grandi club, il Real Madrid spera disperatamente che la forma mondiale di Mbappe si traduca in una vera lotta per il titolo in patria.