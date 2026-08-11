La FA Cup 2026/27 promette di essere all’altezza della sua reputazione di competizione a eliminazione diretta più imprevedibile del mondo, con club di tutta la piramide del calcio inglese in lotta per un posto a Wembley Stadium per l’atto finale.
Dopo mesi di turni di qualificazione, imprese contro pronostico e grande spettacolo, sarà tutto pronto per un’altra finale di gala nella casa del calcio inglese a maggio 2027.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti, incluso come acquistarli, i costi stimati, il calendario della competizione e le opzioni premium.
Qual è il calendario della FA Cup?
I turni di qualificazione della FA Cup di questa stagione sono iniziati sabato 8 agosto 2026.
L’intera competizione si sviluppa nell’arco di oltre nove mesi, culminando con la finale a Wembley Stadium sabato 22 maggio 2027.
Le date chiave della fase principale del torneo includono:
- 7 novembre 2026: primo turno (entrano EFL League One e League Two)
- 5 dicembre 2026: secondo turno
- 9 gennaio 2027: terzo turno (entrano Premier League e Championship)
- 13 febbraio 2027: quarto turno
- 6 marzo 2027: quinto turno
- 3 aprile 2027: quarti di finale
- 24-25 aprile 2027: semifinali
- 22 maggio 2027: finale
Come acquistare i biglietti per le partite di FA Cup?
Acquistare i biglietti direttamente dai portali ufficiali dei club partecipanti è il modo più sicuro e affidabile per assicurarsi un posto in FA Cup.
- Assegnazioni prioritarie: i biglietti per le partite di FA Cup non sono inclusi automaticamente nel normale pacchetto di abbonamento stagionale di un club. Tuttavia, gli abbonati e i membri ufficiali del club hanno un accesso prioritario durante finestre di vendita dedicate.
- Assegnazioni Wembley (semifinali e finale): i club partecipanti a semifinali e finale ricevono quote individuali di biglietti, in genere circa 30.000 per club per le sfide a Wembley. Questi vengono distribuiti direttamente dai club finalisti in base ai punti fedeltà e allo status di abbonato.
- Mercati secondari: per i tifosi che non riescono a ottenere i biglietti tramite le quote ufficiali dei club, le piattaforme secondarie offrono opzioni alternative di rivendita per le partite più richieste. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito da cui stai acquistando.
Quanto costano i biglietti per le partite di FA Cup?
La domanda e i prezzi dei biglietti aumentano man mano che la competizione si avvicina all’evento di Wembley di maggio. Ecco una panoramica dei prezzi medi dei biglietti:
- Discrezione del club ospitante (turni 1-6): la FA stabilisce un prezzo minimo del biglietto di £10 per i turni iniziali fino ai quarti di finale. I club di casa fissano i prezzi nominali in base al livello dell’avversario e alla posizione del posto.
- Fasce Wembley (semifinali e finale): i prezzi ufficiali di Wembley sono standardizzati tra le categorie di posti da Categoria 1 a Categoria 4, con biglietti per adulti che vanno da £30 a £120 per le semifinali e da £50 a £255 per la finale.
|Data
|Turno
|Luogo
|Prezzo medio nominale stimato
|sabato 7 nov 2026
|primo turno
|Vari stadi
|£10 - £25
|sabato 5 dic 2026
|secondo turno
|Vari stadi
|£15 - £30
|sabato 9 gen 2027
|terzo turno
|Vari stadi
|£20 - £45
|sabato 13 feb 2027
|quarto turno
|Vari stadi
|£25 - £50
|sabato 6 mar 2027
|quinto turno
|Vari stadi
|£30 - £60
|sabato 3 apr 2027
|quarti di finale
|Vari stadi
|£35 - £75
|sabato 24 apr 2027
|semifinali
|Wembley Stadium, Londra
|£45 - £90 (media: ~£60)
|sabato 22 mag 2027
|finale
|Wembley Stadium, Londra
|£50 - £175+ (media: ~£100)