Come acquistare i biglietti della Coppa Italia 2026/27: aggiornamenti sulle squadre, prezzi medi dei biglietti e altro ancora

Non c'è niente di più emozionante che guardare il calcio sotto i riflettori in alcuni degli stadi più iconici d'Europa, e puoi vivere la tua passione sportiva prenotando oggi i biglietti per la Coppa Italia per le prossime partite in Italia.

Mentre i campioni in carica della Coppa Italia, l'Inter, non entreranno nella competizione fino agli ottavi di finale a dicembre, nel prossimo futuro non mancano sfide di coppa intriganti. Il primo turno dell'edizione 2026/27 si giocherà dal 14 al 17 agosto, con squadre di spicco della Serie A come Lazio, Fiorentina e Torino tutte in campo.

Lascia che GOAL ti guidi nel processo di acquisto dei biglietti per la Coppa Italia, su come assicurarti un posto, quanto costano e altro ancora.

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Prossime partite di Coppa Italia 2026/27

Il turno preliminare si è già concluso, con quattro squadre di Serie B/C qualificate. Ecco cosa prevede il calendario, comprese le sedi del primo turno:

Data e ora Partita Stadio Biglietti ven 14 ago (18:00) Parma vs Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parma Biglietti ven 14 ago (18:30) Cagliari vs Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Biglietti ven 14 ago (20:45) Monza vs Avellino U-Power Stadium, Monza Biglietti ven 14 ago (21:15) Fiorentina vs Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Firenze Biglietti sab 15 ago (18:00) Catanzaro vs Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Biglietti sab 15 ago (18:30) Udinese vs Padova Bluenergy Stadium, Udine Biglietti sab 15 ago (20:45) Venezia vs Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia Biglietti sab 15 ago (21:15) Torino vs Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Torino Biglietti dom 16 ago (18:00) Frosinone vs Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Biglietti dom 16 ago (18:30) Genoa vs Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Genova Biglietti dom 16 ago (20:45) Hellas Verona vs Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona Biglietti dom 16 ago (21:15) Lazio vs Mantova Stadio Olimpico, Roma Biglietti lun 17 ago (18:00) Pisa vs Empoli Arena Garibaldi, Pisa Biglietti lun 17 ago (18:30) Sassuolo vs Cesena Mapei Stadium, Reggio Emilia Biglietti lun 17 ago (20:45) Cremonese vs Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Cremona Biglietti lun 17 ago (21:15) Palermo vs Lecce Stadio Renzo Barbera, Palermo Biglietti mer 2 set Secondo turno (16 vincitrici del primo turno, partite da confermare) Sedi da confermare Biglietti 2 e 16 dic Ottavi di finale (otto vincitrici del secondo turno più le prime 8 teste di serie della Serie A) Sedi da confermare Biglietti 3 e 10 feb 2027 Quarti di finale (partite da confermare) Sedi da confermare Biglietti 2/3 mar e 20/21 apr 2027 Semifinali, andata e ritorno (partite da confermare) Sedi da confermare Biglietti mer 19 mag 2027 Finale (finaliste da confermare) Stadio Olimpico, Roma Biglietti

Dodici club di Serie A entrano in gioco al primo turno, unendosi alle vincitrici del turno preliminare e alla maggior parte delle squadre di Serie B. Le restanti squadre della massima serie, compresa l'Inter campione in carica, insieme al resto delle prime sette classificate della scorsa stagione in Serie A, beneficiano invece di un pass diretto fino agli ottavi di finale di dicembre.

Come comprare i biglietti per le partite di Coppa Italia

I biglietti per la Coppa Italia possono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale del club che gioca in casa. È il metodo più affidabile per assicurarsi un posto, soprattutto durante i primi turni della competizione. In quelle fasi iniziali è improbabile che i biglietti vadano esauriti rapidamente, ma per le partite delle fasi successive la domanda tende ad aumentare in fretta.

Anche la distribuzione dei biglietti per la Coppa Italia dipende dalla fase della competizione. Nelle prime fasi, i biglietti vengono messi in vendita circa 3-4 settimane prima. Tuttavia, quando si arriva alle fasi finali, le finestre di vendita si accorciano. Quindi, per esempio, per i quarti di finale i biglietti potrebbero essere messi in vendita 2-3 settimane prima del calcio d'inizio. Per la finale, il periodo di vendita torna intorno a un mese, con un picco della domanda quando i biglietti vengono messi in vendita per la prima volta.

L'enorme domanda per alcune partite di Coppa Italia significa che i tifosi potrebbero dover ricorrere a opzioni di rivendita secondaria, come StubHub. Qui i prezzi possono oscillare, sia al di sopra sia al di sotto del prezzo di listino di un biglietto, a seconda della partita e della sua vicinanza alla data in programma.

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Quanto costano i biglietti per le partite di Coppa Italia?

I prezzi dei biglietti per la Coppa Italia variano in base a diversi fattori, tra cui la fase della competizione, le squadre coinvolte, dove si gioca la partita e il posto a sedere. In generale, però, i biglietti per le gare dei primi turni tendono a collocarsi tra i 5 € e i 30 €. Con l'avanzare del torneo aumentano anche i prezzi, con i biglietti per i quarti di finale nella fascia tra 40 € e 100 €.

Allo Stadio Olimpico, i biglietti per la finale tendono a variare tra 60 € e 200 €, anche se questi prezzi sono destinati probabilmente ad aumentare a seconda di quali due squadre raggiungeranno la finale.

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Chi sono le recenti vincitrici della Coppa Italia?

Di seguito gli ultimi dieci vincitori della Coppa Italia. Tutte le finali sono state giocate allo Stadio Olimpico di Roma, a eccezione dell'edizione 2021, disputata al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia a causa delle restrizioni per il COVID.