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Come acquistare i biglietti della Coppa Italia 2026/27: aggiornamenti sulle squadre, prezzi medi dei biglietti e altro ancora

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Biglietti
Coppa Italia

Ecco come potresti assicurarti dei posti per alcune delle prossime sfide di coppa in Italia

Non c'è niente di più emozionante che guardare il calcio sotto i riflettori in alcuni degli stadi più iconici d'Europa, e puoi vivere la tua passione sportiva prenotando oggi i biglietti per la Coppa Italia per le prossime partite in Italia.

Mentre i campioni in carica della Coppa Italia, l'Inter, non entreranno nella competizione fino agli ottavi di finale a dicembre, nel prossimo futuro non mancano sfide di coppa intriganti. Il primo turno dell'edizione 2026/27 si giocherà dal 14 al 17 agosto, con squadre di spicco della Serie A come Lazio, Fiorentina e Torino tutte in campo.

Lascia che GOAL ti guidi nel processo di acquisto dei biglietti per la Coppa Italia, su come assicurarti un posto, quanto costano e altro ancora.

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Prossime partite di Coppa Italia 2026/27

Il turno preliminare si è già concluso, con quattro squadre di Serie B/C qualificate. Ecco cosa prevede il calendario, comprese le sedi del primo turno:

Data e oraPartitaStadioBiglietti
ven 14 ago (18:00)Parma vs Vicenza/CataniaStadio Ennio Tardini, ParmaBiglietti
ven 14 ago (18:30)Cagliari vs Arezzo/Union BresciaUnipol Domus, CagliariBiglietti
ven 14 ago (20:45)Monza vs AvellinoU-Power Stadium, MonzaBiglietti
ven 14 ago (21:15)Fiorentina vs Benevento/RavennaStadio Artemio Franchi, FirenzeBiglietti
sab 15 ago (18:00)Catanzaro vs SüdtirolStadio Nicola Ceravolo, CatanzaroBiglietti
sab 15 ago (18:30)Udinese vs PadovaBluenergy Stadium, UdineBiglietti
sab 15 ago (20:45)Venezia vs ModenaStadio Pier Luigi Penzo, VeneziaBiglietti
sab 15 ago (21:15)Torino vs CarrareseStadio Olimpico Grande Torino, TorinoBiglietti
dom 16 ago (18:00)Frosinone vs Juve StabiaStadio Benito Stirpe, FrosinoneBiglietti
dom 16 ago (18:30)Genoa vs Ascoli/PotenzaStadio Luigi Ferraris, GenovaBiglietti
dom 16 ago (20:45)Hellas Verona vs Virtus EntellaStadio Marcantonio Bentegodi, VeronaBiglietti
dom 16 ago (21:15)Lazio vs MantovaStadio Olimpico, RomaBiglietti
lun 17 ago (18:00)Pisa vs EmpoliArena Garibaldi, PisaBiglietti
lun 17 ago (18:30)Sassuolo vs CesenaMapei Stadium, Reggio EmiliaBiglietti
lun 17 ago (20:45)Cremonese vs SampdoriaStadio Giovanni Zini, CremonaBiglietti
lun 17 ago (21:15)Palermo vs LecceStadio Renzo Barbera, PalermoBiglietti
mer 2 setSecondo turno (16 vincitrici del primo turno, partite da confermare)Sedi da confermareBiglietti
2 e 16 dicOttavi di finale (otto vincitrici del secondo turno più le prime 8 teste di serie della Serie A)Sedi da confermareBiglietti
3 e 10 feb 2027Quarti di finale (partite da confermare)Sedi da confermareBiglietti
2/3 mar e 20/21 apr 2027Semifinali, andata e ritorno (partite da confermare)Sedi da confermareBiglietti
mer 19 mag 2027Finale (finaliste da confermare)Stadio Olimpico, RomaBiglietti

Dodici club di Serie A entrano in gioco al primo turno, unendosi alle vincitrici del turno preliminare e alla maggior parte delle squadre di Serie B. Le restanti squadre della massima serie, compresa l'Inter campione in carica, insieme al resto delle prime sette classificate della scorsa stagione in Serie A, beneficiano invece di un pass diretto fino agli ottavi di finale di dicembre.

Come comprare i biglietti per le partite di Coppa Italia

I biglietti per la Coppa Italia possono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale del club che gioca in casa. È il metodo più affidabile per assicurarsi un posto, soprattutto durante i primi turni della competizione. In quelle fasi iniziali è improbabile che i biglietti vadano esauriti rapidamente, ma per le partite delle fasi successive la domanda tende ad aumentare in fretta.

Anche la distribuzione dei biglietti per la Coppa Italia dipende dalla fase della competizione. Nelle prime fasi, i biglietti vengono messi in vendita circa 3-4 settimane prima. Tuttavia, quando si arriva alle fasi finali, le finestre di vendita si accorciano. Quindi, per esempio, per i quarti di finale i biglietti potrebbero essere messi in vendita 2-3 settimane prima del calcio d'inizio. Per la finale, il periodo di vendita torna intorno a un mese, con un picco della domanda quando i biglietti vengono messi in vendita per la prima volta.

L'enorme domanda per alcune partite di Coppa Italia significa che i tifosi potrebbero dover ricorrere a opzioni di rivendita secondaria, come StubHub. Qui i prezzi possono oscillare, sia al di sopra sia al di sotto del prezzo di listino di un biglietto, a seconda della partita e della sua vicinanza alla data in programma.

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Quanto costano i biglietti per le partite di Coppa Italia?

I prezzi dei biglietti per la Coppa Italia variano in base a diversi fattori, tra cui la fase della competizione, le squadre coinvolte, dove si gioca la partita e il posto a sedere. In generale, però, i biglietti per le gare dei primi turni tendono a collocarsi tra i 5 € e i 30 €. Con l'avanzare del torneo aumentano anche i prezzi, con i biglietti per i quarti di finale nella fascia tra 40 € e 100 €.

Allo Stadio Olimpico, i biglietti per la finale tendono a variare tra 60 € e 200 €, anche se questi prezzi sono destinati probabilmente ad aumentare a seconda di quali due squadre raggiungeranno la finale.

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Chi sono le recenti vincitrici della Coppa Italia?

Di seguito gli ultimi dieci vincitori della Coppa Italia. Tutte le finali sono state giocate allo Stadio Olimpico di Roma, a eccezione dell'edizione 2021, disputata al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia a causa delle restrizioni per il COVID.

AnnoVincitriceFinalistaRisultato
2026Inter MilanLazio2-0
2025BolognaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter MilanFiorentina2-1
2022Inter MilanJuventus4-2 (dts)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (4-2 dcr)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0

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