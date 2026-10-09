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Come acquistare i biglietti della Champions League 2026/27: prossime partite, calendario, prezzi dei biglietti e altro ancora

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Atletico Madrid

Ecco come seguire l'epica azione del calcio europeo in questa stagione di Champions League

La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione 2026/27 della UEFA Champions League. Con i migliori club d’Europa impegnati nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League allo Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

Dopo il sorteggio ufficiale della fase campionato di giovedì 27 agosto 2026, tenutosi al Grimaldi Forum di Monaco, tutte le 36 squadre partecipanti hanno scoperto le loro otto avversarie per la fase principale della competizione.

I campioni in carica per il secondo anno consecutivo del Paris Saint-Germain si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, insieme ad altre grandi inserite in fascia 1 come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

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Calendario e partite della UEFA Champions League 2026/27

Dopo il sorteggio, a ciascun club sono state assegnate otto avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta, distribuite tra quattro fasce. La UEFA ha strutturato il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.

Calendario della fase campionato

  • 1ª giornata: 8-10 settembre 2026 (completata)
  • 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026 (in arrivo)
  • 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
  • 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
  • 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
  • 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
  • 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
  • 8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le 18 partite in contemporanea)

Calendario della fase a eliminazione diretta

  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta (9ª-24ª): 16-17 febbraio & 23-24 febbraio 2027
  • Ottavi di finale: 9-10 marzo & 16-17 marzo 2027
  • Quarti di finale: 6-7 aprile & 13-14 aprile 2027
  • Semi-finali: 27-28 aprile & 4-5 maggio 2027
  • Finale: sabato 5 giugno 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Come funziona l’assegnazione delle partite di Champions League?

Ogni club affronta due avversarie della fascia 1, due della fascia 2, due della fascia 3 e due della fascia 4, sfidando una squadra in casa e una in trasferta per ciascuna fascia.

 Sebbene tutti gli otto incroci siano determinati durante il sorteggio, l’ordine cronologico esatto delle partite, le date precise delle gare e gli orari di calcio d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo il sorteggio, per evitare conflitti di programmazione di stadi e città e per venire incontro alle scelte televisive.

Club qualificati in Champions League e assegnazione delle fasce

FasciaClub qualificati
Fascia 1Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid
Fascia 2Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Fascia 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Fascia 4Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando si gioca la finale della UEFA Champions League 2027?

DataPartitaSedeBiglietti
sab 5 giugno 2027Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)Estadio Metropolitano, MadridBiglietti

Come comprare i biglietti della UEFA Champions League?

La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

  • Portali biglietti dei club: Per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquistate direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio.
  • Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: Le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale della UEFA a marzo 2027.
  • Piattaforma di rivendita UEFA: L’unica piattaforma ufficiale, al valore nominale, per acquistare biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie.
  • Marketplace secondari: Per giornate ad alta richiesta o acquisti last minute, piattaforme secondarie come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.

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Quanto costano i biglietti per la Champions League?

I biglietti primari acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club o tramite i sorteggi pubblici della UEFA offrono prezzi fissi al valore nominale

Fase del torneo / CategoriaAssegnazione postiFascia di prezzo ufficiale al valore nominale
Fase campionatoIngresso generale€35 - €150 (£30 - £130)
Eliminazione diretta (ottavi - semifinali)Ingresso generale€50 - €350 (£45 - £300)
Finale: Fans FirstRiservato ai tifosi dedicati delle finaliste€70 - €82 (~£60 / $80-$100)
Finale: Categoria 3Anelli superiori dietro le porte / angoli€180 - €210 (~£150 / $210)
Finale: Categoria 2Tribune centrali superiori/intermedie & angoli€560 - €650 (~£480 / $700-$760)
Finale: Categoria 1Bordo campo premium & tribune centrali inferiori€820 - €950 (~£700 / $1,100)

Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e di rivendita

I prezzi sulle piattaforme di terze parti per i biglietti fluttuano in base alla popolarità dell’avversaria, all’urgenza della partita e alla capienza dello stadio:

  • Fase campionato: le partite standard partono generalmente da una cifra compresa tra $55 e $300+, anche se gli incroci di cartello, per esempio Real Madrid-Barcellona o Liverpool-PSG, possono superare i $600-$1,000+.
  • Quarti di finale e semifinali: le sfide a eliminazione diretta ad alta richiesta partono solitamente da circa £150 fino a £375+ ($200 fino a $500+) e hanno una media di £500 fino a £800+.
  • Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa $1,350 fino a $2,500+ per i posti di Categoria 3/4 e possono salire fino a $5,000-$13,000+ per i posti centrali premium.

Chi ha vinto la Champions League in passato?

AnnoVincitoreFinalistaRisultatoSede
2026Paris Saint-GermainArsenal1-1 (4-3 rig.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter5-0Allianz Arena (Monaco)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londra)
2023Manchester CityInter1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MonacoParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbona)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (rig.)San Siro (Milano)

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