La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna per la stagione 2026/27 della UEFA Champions League. Con i migliori club d’Europa impegnati nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette spettacolo di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League allo Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

Dopo il sorteggio ufficiale della fase campionato di giovedì 27 agosto 2026, tenutosi al Grimaldi Forum di Monaco, tutte le 36 squadre partecipanti hanno scoperto le loro otto avversarie per la fase principale della competizione.

I campioni in carica per il secondo anno consecutivo del Paris Saint-Germain si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, insieme ad altre grandi inserite in fascia 1 come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

Biglietti UEFA Champions LeaguePrenota ora

Pacchetti premium Champions LeagueAssicurali ora

Calendario e partite della UEFA Champions League 2026/27

Dopo il sorteggio, a ciascun club sono state assegnate otto avversarie, quattro in casa e quattro in trasferta, distribuite tra quattro fasce. La UEFA ha strutturato il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.

Calendario della fase campionato

1ª giornata: 8-10 settembre 2026 (completata)

8-10 settembre 2026 (completata) 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026 (in arrivo)

13-14 ottobre 2026 (in arrivo) 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

20-21 ottobre 2026 4ª giornata: 3-4 novembre 2026

3-4 novembre 2026 5ª giornata: 24-25 novembre 2026

24-25 novembre 2026 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

8-9 dicembre 2026 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

19-20 gennaio 2027 8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le 18 partite in contemporanea)

Calendario della fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta (9ª-24ª): 16-17 febbraio & 23-24 febbraio 2027

16-17 febbraio & 23-24 febbraio 2027 Ottavi di finale: 9-10 marzo & 16-17 marzo 2027

9-10 marzo & 16-17 marzo 2027 Quarti di finale: 6-7 aprile & 13-14 aprile 2027

6-7 aprile & 13-14 aprile 2027 Semi-finali: 27-28 aprile & 4-5 maggio 2027

27-28 aprile & 4-5 maggio 2027 Finale: sabato 5 giugno 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Come funziona l’assegnazione delle partite di Champions League?

Ogni club affronta due avversarie della fascia 1, due della fascia 2, due della fascia 3 e due della fascia 4, sfidando una squadra in casa e una in trasferta per ciascuna fascia.

Sebbene tutti gli otto incroci siano determinati durante il sorteggio, l’ordine cronologico esatto delle partite, le date precise delle gare e gli orari di calcio d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo il sorteggio, per evitare conflitti di programmazione di stadi e città e per venire incontro alle scelte televisive.

Club qualificati in Champions League e assegnazione delle fasce

Fascia Club qualificati Fascia 1 Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid Fascia 2 Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Fascia 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Fascia 4 Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando si gioca la finale della UEFA Champions League 2027?

Data Partita Sede Biglietti sab 5 giugno 2027 Finale di UEFA Champions League (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Biglietti

Come comprare i biglietti della UEFA Champions League?

La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

Portali biglietti dei club: Per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquistate direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio.

Per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquistate direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club e le finestre di sorteggio. Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: Le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale della UEFA a marzo 2027.

Le richieste per i biglietti neutrali della finale allo Estadio Metropolitano apriranno tramite il portale ufficiale della UEFA a marzo 2027. Piattaforma di rivendita UEFA: L’unica piattaforma ufficiale, al valore nominale, per acquistare biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie.

L’unica piattaforma ufficiale, al valore nominale, per acquistare biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie. Marketplace secondari: Per giornate ad alta richiesta o acquisti last minute, piattaforme secondarie come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.

Biglietti UEFA Champions LeaguePrenota ora

Quanto costano i biglietti per la Champions League?

I biglietti primari acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club o tramite i sorteggi pubblici della UEFA offrono prezzi fissi al valore nominale

Fase del torneo / Categoria Assegnazione posti Fascia di prezzo ufficiale al valore nominale Fase campionato Ingresso generale €35 - €150 (£30 - £130) Eliminazione diretta (ottavi - semifinali) Ingresso generale €50 - €350 (£45 - £300) Finale: Fans First Riservato ai tifosi dedicati delle finaliste €70 - €82 (~£60 / $80-$100) Finale: Categoria 3 Anelli superiori dietro le porte / angoli €180 - €210 (~£150 / $210) Finale: Categoria 2 Tribune centrali superiori/intermedie & angoli €560 - €650 (~£480 / $700-$760) Finale: Categoria 1 Bordo campo premium & tribune centrali inferiori €820 - €950 (~£700 / $1,100)

Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e di rivendita

I prezzi sulle piattaforme di terze parti per i biglietti fluttuano in base alla popolarità dell’avversaria, all’urgenza della partita e alla capienza dello stadio:

Fase campionato: le partite standard partono generalmente da una cifra compresa tra $55 e $300+, anche se gli incroci di cartello, per esempio Real Madrid-Barcellona o Liverpool-PSG, possono superare i $600-$1,000+.

Quarti di finale e semifinali: le sfide a eliminazione diretta ad alta richiesta partono solitamente da circa £150 fino a £375+ ($200 fino a $500+) e hanno una media di £500 fino a £800+.

Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa $1,350 fino a $2,500+ per i posti di Categoria 3/4 e possono salire fino a $5,000-$13,000+ per i posti centrali premium.

Chi ha vinto la Champions League in passato?

Anno Vincitore Finalista Risultato Sede 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 (4-3 rig.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter 5-0 Allianz Arena (Monaco) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londra) 2023 Manchester City Inter 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Monaco Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbona) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (rig.) San Siro (Milano)

Biglietti UEFA Champions LeaguePrenota ora