Prenota i biglietti della Bundesliga

🎟️ Biglietti Bundesliga: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Bayern Monaco: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Borussia Dortmund: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti RB Leipzig: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti sotto i 100 €: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Pacchetti hospitality e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Aree famiglia e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Signal Iduna Park: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️ Biglietti Allianz Arena: PRENOTA I BIGLIETTI

Prossime partite della 2ª giornata di Bundesliga e biglietti

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 4 set, 20:30 Stoccarda vs Colonia MHPArena (Stoccarda) Biglietti sab 5 set, 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlino BayArena (Leverkusen) Biglietti sab 5 set, 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Biglietti sab 5 set, 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Biglietti sab 5 set, 15:30 Paderborn vs Friburgo Home Deluxe Arena (Paderborn) Biglietti sab 5 set, 15:30 Werder Brema vs RB Leipzig Weserstadion (Brema) Biglietti sab 5 set, 18:30 Schalke 04 vs Bayern Monaco VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti dom 6 set, 15:30 Amburgo vs Mainz 05 Volksparkstadion (Amburgo) Biglietti dom 6 set, 17:30 Eintracht Francoforte vs Augsburg Deutsche Bank Park (Francoforte) Biglietti

Come acquistare i biglietti della Bundesliga?

Il metodo più affidabile e conveniente per acquistare i biglietti delle partite di Bundesliga è attraverso i siti ufficiali dei club. Vale la pena controllarli regolarmente per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di uscita e sulla disponibilità.

Gli abbonati spesso hanno la precedenza, seguiti dai membri e poi dal pubblico generale.

Molti club offrono ai membri accesso prioritario alle prevendite e opzioni preferenziali sui biglietti, quindi potresti prendere in considerazione l’iscrizione se hai intenzione di assistere a più partite.

Per chi vuole assicurarsi un posto nelle partite di Bundesliga di alto profilo durante la stagione, come Bayern Monaco vs Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Amburgo vs Werder Brema ("Nordderby"), è comunque una buona idea provare ad acquistare i biglietti il prima possibile, prima che vadano esauriti.

Inoltre, i tifosi possono acquistare posti sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi desidera acquistare biglietti attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti della Bundesliga?

In media, i biglietti ufficiali per le partite di Bundesliga vanno da 10 € a 90 €.

Ecco alcuni esempi di prezzi dei club:

Club Posti in piedi (adulti) Posti a sedere (standard) Posti a sedere (settore superiore) Bayern Monaco 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Francoforte 15 € 25 € 85 € Colonia 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

La Bundesliga è anche famosa per la regola del "50+1", che garantisce che i club siano posseduti in maggioranza dai membri piuttosto che da singoli investitori. Questo mantiene i prezzi dei biglietti relativamente accessibili rispetto ad altri grandi campionati europei.

Come ottenere biglietti hospitality per la Bundesliga?

I pacchetti VIP o hospitality, che includono biglietti per la partita, alloggio, accesso alle lounge e altri vantaggi, sono disponibili per l’acquisto anche presso la maggior parte dei club di Bundesliga.

Vuoi sapere cosa aspettarti da un pacchetto hospitality? Ecco a cosa dovresti prestare attenzione nei principali impianti della Bundesliga, come Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:

Posto VIP standard: posto premium imbottito in una posizione privilegiata dello stadio con accesso a lounge condivisa, buffet e bevande gratuite, da 200 € a partita

Club / Business Lounge: posti premium riservati con accesso esclusivo alla lounge prima, durante e dopo la partita, catering di alto livello, open bar e intrattenimento, da 300 € a partita

Lounge a tema / premium: aree hospitality con branding speciale (ad esempio Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menu migliorati, champagne e posti privilegiati, da 600 € a partita

Suite privata / Skybox: box privato completamente chiuso per 8–20 ospiti con ristorazione di lusso, staff personale e strutture private, da 3.000 € a partita

Pacchetto ultra-premium: hospitality di livello superiore come Prestige o Platinum Lounges con ristorazione gourmet di alta cucina, bevande premium illimitate e accesso VIP, da 1.200 € a persona a partita

Cosa sapere sulla Bundesliga?

Con una serie di stelle del calcio mondiale, come Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, che attualmente giocano in Germania per alcuni dei club più grandi del pianeta (Bayern Monaco, Borussia Dortmund ecc.), i tifosi si stanno affrettando a procurarsi i biglietti per le partite di Bundesliga.

Naturalmente, attirare i grandi nomi di questo sport non è una novità per la Bundesliga, visto che in precedenza anche giocatori del calibro di Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham hanno brillato sul palcoscenico tedesco.

Fondata nel 1963, la Bundesliga ha una ricca storia e si è affermata come uno dei campionati più competitivi d’Europa. Il campionato, rinomato per la sua atmosfera vivace e amichevole e per i suoi tifosi appassionati di tutte le età, comprende 18 squadre provenienti da tutto il Paese.

Nonostante fosse stato detronizzato, per la prima volta dal 2012, dal Bayer Leverkusen due anni fa, il Bayern Monaco da allora è tornato a ruggire, vincendo il titolo con un margine complessivo di 29 punti nelle ultime due stagioni. Harry Kane è stato ancora una volta il catalizzatore dei gol della squadra e la leggenda inglese ora punta al traguardo dei 100 gol con i giganti tedeschi.