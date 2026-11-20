I tradizionali programmi degli incontri internazionali autunnali e delle tournée estive del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio e destinato a concludersi a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è stata concepita per eliminare le «amichevoli» senza posta in palio, introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale a Twickenham che chiude la stagione, in programma domenica 29 novembre.

Tre giornate si sono disputate nell’emisfero australe durante l’estate. Ora l’attenzione si sposta sull’emisfero boreale per le ultime tre giornate e la serie di finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026, tra cui dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data e ora locale Giornata e partita Biglietti Stadio Sabato 21 novembre (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sabato 21 novembre (14:10) 6ª giornata: Scozia-Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sabato 21 novembre (16:40) 6ª giornata: Irlanda-Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sabato 21 novembre (17:40) 6ª giornata: Italia-Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sabato 21 novembre (20:10) 6ª giornata: Galles-Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sabato 21 novembre (21:10) 6ª giornata: Francia-Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Venerdì 27 novembre (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Venerdì 27 novembre (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sabato 28 novembre (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sabato 28 novembre (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Domenica 29 novembre (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Domenica 29 novembre (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.

Fine settimana delle finali (27-29 novembre) : La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni dei Paesi ospitanti. Puoi acquistarli sui rispettivi portali ufficiali.

I biglietti della competizione sono stati messi in vendita inizialmente in date diverse, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati.

: Le primissime finestre si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati. Vendita generale per il fine settimana delle finali : I biglietti per il fine settimana conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico nel marzo 2026.

: I biglietti per il fine settimana conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico nel marzo 2026. Vendite generali per la fase a gironi: Le singole federazioni hanno avviato le vendite in momenti diversi. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium, in Galles, sono diventati disponibili al pubblico nell’aprile 2026, dopo le finestre riservate ai membri.

Acquistare attraverso i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti è la soluzione più sicura per i tifosi. Chi desidera assistere a una prossima partita del Nations Championship può comunque prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino ingressi per una singola giornata o pacchetti per più giorni del fine settimana delle finali all’Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite e i pacchetti per più giorni del fine settimana delle finali, i prezzi ufficiali sono i seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 20 a 125 £

: Biglietti giornalieri da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 40 a 180 £

: Biglietti giornalieri da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 125 a 280 £

: Biglietti giornalieri da 125 a 280 £ Pacchetti per più giorni (2 o 3 giorni): Prevedono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre, per Paese ospitante

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell’emisfero boreale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contro la Nuova Zelanda: da 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

Contro il Sudafrica: da 55 a 210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contro il Giappone: da 30 a 65 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

Contro l’Australia: da 38 a 78 £

Francia

Contro l’Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

Contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando si avvicineranno le partite. Per verificare la disponibilità attuale, puoi consultare anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship si svolge dal 4 luglio al 29 novembre 2026. Il torneo è suddiviso in due distinte finestre di gara, seguite dalla fase finale:

Serie estiva (giornate 1-3) : Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell’emisfero boreale in trasferta a sud.

: Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell’emisfero boreale in trasferta a sud. Serie autunnale (giornate 4-6) : Si riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell’emisfero australe impegnate a nord.

: Si riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell’emisfero australe impegnate a nord. Fine settimana delle finali: Si tiene dal 27 al 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegna il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 tra le migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero boreale Squadre dell’emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro una sola avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro girone geografico, nell’arco di due distinte finestre:

Serie estiva (giornate 1-3) : Disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

: Disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta. Serie autunnale (giornate 4-6): Si disputa a novembre. Le sedi si invertono e le squadre dell’emisfero australe si recano a nord per giocare le restanti tre giornate in celebri stadi europei.

Le classifiche: Anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell’altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell’emisfero australe.

Fine settimana delle finali

La fase conclusiva si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham, nell’arco di un solo fine settimana ricco di partite a fine novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra classificatasi nella stessa posizione nell’altro girone.