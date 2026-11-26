La Supercoppa Italiana torna alla formula a due squadre e si disputa nuovamente in Italia. Il 22 dicembre, a San Siro, l'Inter campione in carica della Serie A affronterà la Lazio, finalista della scorsa Coppa Italia. Prenota oggi i biglietti per questa sfida delle feste a Milano.

L'Inter ha partecipato a tutte le ultime sei edizioni della Supercoppa Italiana, conquistando tre titoli consecutivi tra il 2021 e il 2023. Per ritrovare l'ultimo successo della Lazio nella competizione, invece, bisogna risalire al 2019. Lo scorso dicembre il trofeo è andato al Napoli, che ha battuto il Bologna 2-0 al King Saud University Stadium di Riyadh.

L'Inter di Cristian Chivu avrà un vantaggio psicologico in vista della sfida. Oltre a giocare in casa, a San Siro, è imbattuta da 10 partite contro la Lazio: tra queste figura anche la vittoria per 2-0 nella finale di Coppa Italia di maggio.

Ma come assistere dal vivo a tutta l'azione? GOAL ti presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti della Supercoppa Italiana, spiegandoti dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la Supercoppa Italiana 2026?

La prossima edizione della Supercoppa Italiana, che vedrà di fronte Inter e Lazio, si giocherà a San Siro, a Milano, con calcio d'inizio previsto alle 21:00 ora locale (CET).

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa Italiana 2026

I biglietti ufficiali per la Supercoppa Italiana 2026 sono venduti principalmente tramite Vivaticket, partner ufficiale della Serie A per la biglietteria, e i portali dei club partecipanti.

Per le partite di Supercoppa, la vendita dei club si svolge generalmente in più fasi: si parte, settimane prima dell'incontro, con la prelazione per gli abbonati, seguita dalle fasi riservate ai possessori di tessera del tifoso o CRN e poi, se restano biglietti, dalla vendita libera.

Chi cerca un posto all'ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo tutela tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento; in caso contrario, otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa Italiana 2026?

Sulla base dei prezzi di finali comparabili delle principali coppe nazionali in Italia e delle fasce di prezzo abituali di San Siro, si prevede che i biglietti ufficiali in vendita libera costeranno da 35 € a oltre 250 €, a seconda dell'anello e del settore dello stadio.

Le fasce di prezzo ufficiali ipotizzate per i tre anelli e i quattro settori di San Siro sono le seguenti:

Settore Posizione e visuale Prezzo ufficiale ipotizzato Terzo Anello Settore superiore più alto (Blu, Verde, Rosso) 35-55 € Secondo Anello Blu / Verde Dietro le porte (Curva Sud e Nord) 50-80 € Primo Anello Blu / Verde Settore inferiore dietro le porte 75-110 € Secondo Anello Rosso / Arancio Settore intermedio-superiore lungo i lati del campo 110-160 € Primo Anello Arancio Settore inferiore lungo il lato del campo, di fronte alle panchine 150-210 € Primo Anello Rosso e Poltroncine Settore inferiore della tribuna principale, dietro le panchine 190-260 € e oltre Aree VIP / Hospitality Palchi riservati e aree esclusive a bordo campo 400-800 € e oltre

Controlla i siti ufficiali dei club per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come Ticombo per conoscere la disponibilità aggiornata.

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