La Supercoppa Italiana torna alla formula a due squadre e si disputa nuovamente in Italia: il 22 dicembre, a San Siro, l’Inter, campione in carica della Serie A, affronterà la Lazio, finalista sconfitta nell’ultima Coppa Italia. Prenota oggi i biglietti per la sfida delle festività a Milano.
L’Inter ha partecipato a tutte le ultime sei edizioni della Supercoppa Italiana, conquistando tre titoli consecutivi tra il 2021 e il 2023. Per ritrovare l’ultimo successo della Lazio nella competizione bisogna invece risalire al 2019. Lo scorso dicembre il trofeo è andato al Napoli, che ha battuto il Bologna 2-0 al King Saud University Stadium di Riad.
I nerazzurri di Cristian Chivu arriveranno alla sfida con un vantaggio psicologico. Non solo giocheranno in casa, a San Siro, ma sono anche imbattuti da 10 partite contro la Lazio, serie che comprende la vittoria per 2-0 nella finale di Coppa Italia di maggio.
Ma come assistere di persona a tutta l’azione? GOAL ti presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti della Supercoppa Italiana, spiegando dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca la Supercoppa Italiana 2026?
L’ultima edizione della Supercoppa Italiana, Inter-Lazio, si disputa a San Siro, a Milano, con calcio d’inizio previsto alle 21:00 ora locale (CET).
Come acquistare i biglietti per la Supercoppa Italiana 2026
I biglietti ufficiali per la Supercoppa Italiana 2026 sono venduti principalmente tramite Vivaticket, partner ufficiale della Serie A per la biglietteria, e i portali dei club partecipanti.
La vendita dei biglietti da parte dei club per le gare di Supercoppa avviene solitamente in più fasi: si parte, settimane prima della partita, con la prelazione per gli abbonati, seguita dalle fasi riservate ai titolari di tessera del tifoso o CRN e, se restano biglietti disponibili, dalla vendita libera.
Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.
Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.
Quanto costano i biglietti per la Supercoppa Italiana 2026?
Sulla base dei prezzi di finali comparabili delle principali coppe nazionali in Italia e delle consuete fasce di prezzo di San Siro, si prevede che i biglietti ufficiali in vendita libera costeranno da 35 a oltre 250 €, a seconda dell’anello e del settore dello stadio.
Le fasce di prezzo ufficiali ipotizzate, suddivise tra i tre anelli e i quattro settori di San Siro, sono le seguenti:
Settore
Posizione e visuale
Prezzo ufficiale ipotizzato
Terzo Anello
Settore superiore più alto (Blu, Verde, Rosso)
35-55 €
Secondo Anello Blu / Verde
Dietro le porte (Curva Sud e Nord)
50-80 €
Primo Anello Blu / Verde
Settore inferiore dietro le porte
75-110 €
Secondo Anello Rosso / Arancio
Settore superiore-intermedio lungo le linee laterali
110-160 €
Primo Anello Arancio
Settore inferiore lungo la linea laterale principale (di fronte alle panchine)
150-210 €
Primo Anello Rosso e Poltroncine
Tribuna principale inferiore (alle spalle delle panchine)
190-oltre 260 €
VIP / aree hospitality
Palchi executive e aree a bordo campo
400-oltre 800 €
Consulta i siti ufficiali dei club per ulteriori informazioni e i siti di rivendita, come Ticombo, per verificare la disponibilità aggiornata.
Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa Italiana
Ecco le vincitrici delle edizioni più recenti della Supercoppa Italiana:
Anno (mese)
Vincitrice
Finalista sconfitta
Risultato
2025 (dicembre)
Napoli
Bologna
2-0
2025 (gennaio)
Milan
Inter
3-2
2024
Inter
Napoli
1-0
2023
Inter
Milan
3-0
2022
Inter
Juventus
2-1 (dopo i supplementari)
2021
Juventus
Napoli
2-0
2019 (dicembre)
Lazio
Juventus
3-1
2019 (gennaio)
Juventus
Milan
1-0
2017
Lazio
Juventus
3-2
2016
Milan
Juventus
4-3 (ai rigori)