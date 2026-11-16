La Supercoppa Italiana torna alla formula a due squadre e si disputa nuovamente in Italia: il 22 dicembre, a San Siro, l’Inter, campione in carica della Serie A, affronterà la Lazio, finalista sconfitta nell’ultima Coppa Italia. Prenota oggi i biglietti per la sfida delle festività a Milano.

L’Inter ha partecipato a tutte le ultime sei edizioni della Supercoppa Italiana, conquistando tre titoli consecutivi tra il 2021 e il 2023. Per ritrovare l’ultimo successo della Lazio nella competizione bisogna invece risalire al 2019. Lo scorso dicembre il trofeo è andato al Napoli, che ha battuto il Bologna 2-0 al King Saud University Stadium di Riad.

I nerazzurri di Cristian Chivu arriveranno alla sfida con un vantaggio psicologico. Non solo giocheranno in casa, a San Siro, ma sono anche imbattuti da 10 partite contro la Lazio, serie che comprende la vittoria per 2-0 nella finale di Coppa Italia di maggio.

Ma come assistere di persona a tutta l’azione? GOAL ti presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti della Supercoppa Italiana, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la Supercoppa Italiana 2026?

L’ultima edizione della Supercoppa Italiana, Inter-Lazio, si disputa a San Siro, a Milano, con calcio d’inizio previsto alle 21:00 ora locale (CET).

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa Italiana 2026

I biglietti ufficiali per la Supercoppa Italiana 2026 sono venduti principalmente tramite Vivaticket, partner ufficiale della Serie A per la biglietteria, e i portali dei club partecipanti.

La vendita dei biglietti da parte dei club per le gare di Supercoppa avviene solitamente in più fasi: si parte, settimane prima della partita, con la prelazione per gli abbonati, seguita dalle fasi riservate ai titolari di tessera del tifoso o CRN e, se restano biglietti disponibili, dalla vendita libera.

Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa Italiana 2026?

Sulla base dei prezzi di finali comparabili delle principali coppe nazionali in Italia e delle consuete fasce di prezzo di San Siro, si prevede che i biglietti ufficiali in vendita libera costeranno da 35 a oltre 250 €, a seconda dell’anello e del settore dello stadio.

Le fasce di prezzo ufficiali ipotizzate, suddivise tra i tre anelli e i quattro settori di San Siro, sono le seguenti:

Settore Posizione e visuale Prezzo ufficiale ipotizzato Terzo Anello Settore superiore più alto (Blu, Verde, Rosso) 35-55 € Secondo Anello Blu / Verde Dietro le porte (Curva Sud e Nord) 50-80 € Primo Anello Blu / Verde Settore inferiore dietro le porte 75-110 € Secondo Anello Rosso / Arancio Settore superiore-intermedio lungo le linee laterali 110-160 € Primo Anello Arancio Settore inferiore lungo la linea laterale principale (di fronte alle panchine) 150-210 € Primo Anello Rosso e Poltroncine Tribuna principale inferiore (alle spalle delle panchine) 190-oltre 260 € VIP / aree hospitality Palchi executive e aree a bordo campo 400-oltre 800 €

Consulta i siti ufficiali dei club per ulteriori informazioni e i siti di rivendita, come Ticombo, per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa Italiana

Ecco le vincitrici delle edizioni più recenti della Supercoppa Italiana: