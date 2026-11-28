La prima edizione del Rugby Nations Championship si avvicina a un finale emozionante: lo storico weekend delle finali, il primo nel suo genere, è in programma da venerdì 27 a domenica 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà elevata: non aspettare, prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica di campionato in cui ogni risultato conta e divide dodici delle migliori nazionali di rugby al mondo in due gironi geografici.

Qualunque sia la posizione in cui ciascuna delle dodici squadre concluderà la fase a gironi, tutte giocheranno nel weekend delle finali. GOAL ti offre tutte le ultime informazioni per acquistare i biglietti del World Rugby Nations Championship 2026, compresi i canali di vendita, i prezzi e molto altro.

Quando si svolge il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Al termine della fase a gironi del Nations Championship 2026, il weekend delle finali si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finale tra Sudafrica e Francia, che assegnerà il titolo assoluto, è in programma domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: Scozia-Argentina Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: Sudafrica-Francia Biglietti

Come acquistare i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti per il torneo sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di prelazione:

Prevendite per club e titolari di debenture : le prime finestre in assoluto si sono aperte a gennaio 2026 per i gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati.

: le prime finestre in assoluto si sono aperte a gennaio 2026 per i gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati. Vendita generale per il weekend delle finali: i biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026.

Chi cerca un posto all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che dà agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti di più giorni del weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 20 a 125 £

: biglietti giornalieri da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 40 a 180 £

: biglietti giornalieri da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 125 a 280 £

: biglietti giornalieri da 125 a 280 £ Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento di 3 giorni per adulti costa da 242 a 514 £.

Per ulteriori informazioni con l'avvicinarsi delle partite, tieni d'occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali, oltre ai siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per il World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby, per hospitality si intende un pacchetto esclusivo per il giorno della partita che offre più di un normale biglietto.

Queste esperienze possono andare dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita, per vivere l'atmosfera dell'evento, a diverse opzioni di ristorazione, dal buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

Pacchetti e abbonamenti ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre.

: puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre. Fornitori ufficiali di hospitality: anche l'agente esclusivo per l'hospitality dell'Allianz Stadium gestisce l'assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare i servizi inclusi in ciascun pacchetto e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano al World Rugby Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori nazionali al mondo, divise in due gironi geografici da sei. Ecco come si sono classificate al termine della fase a gironi:

Squadre dell'emisfero nord (punti nella fase a gironi) Squadre dell'emisfero sud (punti nella fase a gironi) Francia (26 punti) Sudafrica (22 punti, differenza punti +135) Inghilterra (25 punti) Nuova Zelanda (22 punti, differenza punti +41) Irlanda (24 punti) Australia (14 punti) Scozia (20 punti) Argentina (11 punti) Galles (17 punti) Giappone (5 punti) Italia (2 punti) Figi (4 punti)

Qual è la formula del World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un'unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due finestre distinte:

Serie estiva (giornate 1–3) : si è giocata a luglio. Le squadre dell'emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta.

: si è giocata a luglio. Le squadre dell'emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta. Serie autunnale (giornate 4–6): si è giocata a novembre. Le sedi si invertono e le squadre dell'emisfero sud si recano a nord per disputare le tre giornate rimanenti in celebri stadi europei.

La classifica: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero sud.

Weekend delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham nell'arco di un solo, intensissimo weekend a fine novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per giocare una partita di piazzamento contro la squadra che ha chiuso l'altro girone esattamente nella stessa posizione.