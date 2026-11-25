La prima edizione del Rugby Nations Championship si avvicina a un finale emozionante: lo storico weekend delle finali, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre, da venerdì a domenica, all’Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà elevata, quindi non aspettare: prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica in cui ogni risultato conta e divide dodici tra le migliori nazionali di rugby al mondo in due gironi geografici.

Qualunque sia il piazzamento delle dodici squadre al termine della fase a gironi, tutte giocheranno nel weekend delle finali. GOAL ti fornisce tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Conclusa la fase a gironi del Nations Championship 2026, il weekend delle finali si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finale tra Sudafrica e Francia, che assegnerà il titolo assoluto, si giocherà domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data e ora locale Piazzamento e partita Biglietti Ven 27 novembre (16:40) 11° posto: Figi-Italia Biglietti Ven 27 novembre (20:10) 5° posto: Irlanda-Australia Biglietti Sab 28 novembre (13:10) 9° posto: Galles-Giappone Biglietti Sab 28 novembre (16:40) 3° posto: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Dom 29 novembre (13:10) 7° posto: Scozia-Argentina Biglietti Dom 29 novembre (16:40) Finale: Sudafrica-Francia Biglietti

Come acquistare i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti sono stati messi in vendita in momenti diversi a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le prime finestre in assoluto si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati.

: Le prime finestre in assoluto si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati. Vendita generale per il weekend delle finali: I biglietti per il weekend conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.

Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che assicura agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 sterline

: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 sterline Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 sterline

: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 sterline Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 sterline

: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 sterline Abbonamenti per più giorni, validi per 2 o 3 giorni: Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti valido 3 giorni costa da 242 a 514 sterline.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali man mano che l’evento si avvicina. Per verificare la disponibilità attuale, controlla anche i siti di rivendita come StubHub.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per il World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby, il termine hospitality indica un pacchetto esclusivo per il giorno della partita, con servizi che vanno oltre quelli offerti da un normale biglietto.

Le opzioni vanno dall’accesso a lounge e bar prima della partita, dove immergersi nell’atmosfera, a diverse proposte di ristorazione, dal buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole nazionali.

: Puoi acquistare i pacchetti attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole nazionali. Fornitori ufficiali di servizi hospitality: Anche l’agente esclusivo dell’Allianz Stadium per i servizi hospitality gestisce l’assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare i servizi inclusi in ciascun pacchetto e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano al World Rugby Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 tra le migliori nazionali al mondo, divise in due gironi geografici da sei. Ecco la classifica finale dopo la fase a gironi:

Squadre dell’emisfero nord (punti nella fase a gironi) Squadre dell’emisfero sud (punti nella fase a gironi) Francia (26 punti) Sudafrica (22 punti, differenza punti +135) Inghilterra (25 punti) Nuova Zelanda (22 punti, differenza punti +41) Irlanda (24 punti) Australia (14 punti) Scozia (20 punti) Argentina (11 punti) Galles (17 punti) Giappone (5 punti) Italia (2 punti) Figi (4 punti)

Qual è il formato del World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un’unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro girone geografico, in due finestre distinte:

La serie estiva (giornate 1-3) : Si è giocata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta.

: Si è giocata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta. La serie autunnale (giornate 4-6): Si è giocata a novembre. Il programma si è invertito e le squadre dell’emisfero sud si sono recate a nord per disputare le tre giornate rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano solo avversarie dell’altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le formazioni dell’emisfero sud.

Il weekend delle finali

L’atto conclusivo si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham, in un unico, intenso weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per giocare una partita che determina il piazzamento finale contro la formazione classificatasi nella stessa posizione nell’altro girone.