La prima edizione della Rugby Nations Championship si avvia a una conclusione entusiasmante: lo storico weekend delle finali, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all'Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà alta: non aspettare e prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con classifiche di campionato in cui ogni risultato conta e divide dodici delle migliori nazionali di rugby al mondo in due gironi geografici.

Qualunque sia la posizione finale di ciascuna delle dodici squadre nella fase a gironi, tutte giocheranno nel weekend delle finali. GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate per acquistare i biglietti della World Rugby Nations Championship 2026: dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge il weekend delle finali della World Rugby Nations Championship 2026?

Al termine della fase a gironi della Nations Championship 2026, il weekend delle finali si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima, Sudafrica-Francia, che assegnerà il titolo, si giocherà domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (& ora locale) Posizione in palio & partita Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: Figi-Italia Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: Irlanda-Australia Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: Galles-Giappone Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: Scozia-Argentina Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: Sudafrica-Francia Biglietti

Come acquistare i biglietti per il weekend delle finali della World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale della Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti della competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di prelazione:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre, riservate ai gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: Le primissime finestre, riservate ai gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita generale per il weekend delle finali: I biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026.

Chi cerca un posto all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento garantito dei biglietti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia della validità dei biglietti e della loro consegna in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il weekend delle finali della World Rugby Nations Championship 2026?

Per le giornate con due partite (e i pacchetti validi per più giorni) del weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £ Pacchetti validi per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando l'evento si avvicinerà. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per la World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby, il termine hospitality indica un pacchetto esclusivo per il giorno della partita che offre più di un normale biglietto.

Le esperienze possono andare dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita, per immergersi nell'atmosfera, a varie opzioni di ristorazione, dal buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti della Nations Championship e i siti delle singole squadre.

: Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti della Nations Championship e i siti delle singole squadre. Fornitori ufficiali di hospitality: Anche l'agente esclusivo per l'hospitality dell'Allianz Stadium gestisce l'assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare i servizi inclusi in ciascuno e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano alla World Rugby Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei. Ecco come si sono classificate al termine della fase a gironi:

Squadre dell'emisfero nord (punti nella fase a gironi) Squadre dell'emisfero sud (punti nella fase a gironi) Francia (26 punti) Sudafrica (22 punti, differenza punti +135) Inghilterra (25 punti) Nuova Zelanda (22 punti, differenza punti +41) Irlanda (24 punti) Australia (14 punti) Scozia (20 punti) Argentina (11 punti) Galles (17 punti) Giappone (5 punti) Italia (2 punti) Figi (4 punti)

Qual è il formato della World Rugby Nations Championship?

Anziché disputare serie di più partite contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due periodi distinti:

La serie estiva (giornate 1-3) : Si è giocata a luglio. Le squadre dell'emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta.

: Si è giocata a luglio. Le squadre dell'emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta. La serie autunnale (giornate 4-6): Si è giocata a novembre. La situazione si inverte e le squadre dell'emisfero sud si recano a nord per disputare le restanti tre giornate in celebri stadi europei.

Le classifiche: Anche se le squadre affrontano solo avversarie dell'altro girone, i loro risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero (per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre del sud).

Il weekend delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, nell'arco di un solo grande weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per giocare una partita che determinerà il piazzamento finale contro la squadra arrivata nella stessa identica posizione nell'altro girone.