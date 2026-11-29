Nessuna pausa natalizia per i migliori cestisti del mondo. Il 25 dicembre sono in programma cinque sfide di cartello, a partire dalla rivincita delle Finals NBA tra New York Knicks e San Antonio Spurs al Madison Square Garden. I biglietti sono già prenotabili.

Invece di restare sul divano dopo aver fatto il pieno di tacchino e piatti delle feste, potresti sederti a bordo campo per vedere Jalen Brunson e Victor Wembanyama affrontarsi (Spurs contro Knicks) oppure assistere al ritorno di LeBron James a Los Angeles, dove sfiderà Luka Dončić (76ers contro LA Lakers).

Lo sport è un regalo che continua a dare soddisfazioni, anche il 25 dicembre. GOAL ti spiega tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per le partite NBA di Natale, da dove acquistarli a quanto costano.

Qual è il programma delle partite NBA di Natale 2026?

Partita (ora locale) Biglietti Impianto (località) San Antonio Spurs contro New York Knicks (ore 12:00 ET) Biglietti Madison Square Garden (New York, NY) Miami Heat contro Boston Celtics (ore 14:30 ET) Biglietti TD Garden (Boston, MA) Philadelphia 76ers contro Los Angeles Lakers (ore 14:00 PT) Biglietti Crypto.com Arena (Los Angeles, CA) Oklahoma City Thunder contro Minnesota Timberwolves (ore 19:00 CT) Biglietti Target Center (Minneapolis, MN) Denver Nuggets contro Golden State Warriors (ore 19:30 PT) Biglietti Chase Center (San Francisco, CA)

Come acquistare i biglietti per le partite NBA di Natale 2026

I biglietti ufficiali per le partite NBA di Natale 2026 possono essere acquistati su NBATickets.com, Ticketmaster o presso le biglietterie ufficiali delle squadre di casa. I biglietti per le singole partite della stagione regolare 2026-27 sono stati messi inizialmente in vendita tra fine agosto e inizio settembre 2026, dopo la pubblicazione del calendario il 13 agosto.

Attenzione ai biglietti resi disponibili all'ultimo momento:

Nei giorni immediatamente precedenti il 25 dicembre, le squadre talvolta mettono in vendita biglietti tenuti da parte, per esempio posti riservati alle emittenti o quote non utilizzate dai giocatori.

I biglietti possono essere acquistati anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per le partite NBA di Natale 2026?

I biglietti ufficiali per le partite NBA di Natale 2026 partono generalmente da 180 a 530 dollari per i posti negli anelli superiori e arrivano a oltre 15.000 dollari per i posti a bordo campo, a seconda dell'impianto che ospita la partita e delle squadre in campo.

Poiché i biglietti venduti direttamente tramite NBATickets.com e Ticketmaster hanno prezzi dinamici e si esauriscono rapidamente dopo la messa in vendita di fine estate, le offerte attuali comprendono sia posti standard ufficiali sia biglietti di rivendita verificati.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti NBA e i siti delle squadre per ulteriori informazioni, oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

San Antonio Spurs contro New York Knicks: tutto quello che c'è da sapere

Testa a testa Pareggio 3 0 2 NBA Summer League San Antonio Spurs SAS 70 New York Knicks NYK 49 FIN NBA San Antonio Spurs SAS 90 New York Knicks NYK 94 FIN NBA New York Knicks NYK 107 San Antonio Spurs SAS 106 FIN NBA New York Knicks NYK 111 San Antonio Spurs SAS 115 FIN NBA San Antonio Spurs SAS 104 New York Knicks NYK 105 FIN 466 Punti segnati 485

Philadelphia 76ers contro Los Angeles Lakers: tutto quello che c'è da sapere

Testa a testa Pareggio 4 0 1 NBA LA Lakers LAL 119 Philadelphia 76ers PHI 115 FIN NBA Philadelphia 76ers PHI 108 LA Lakers LAL 112 FIN NBA Philadelphia 76ers PHI 118 LA Lakers LAL 104 FIN NBA LA Lakers LAL 116 Philadelphia 76ers PHI 106 FIN NBA LA Lakers LAL 101 Philadelphia 76ers PHI 94 FIN 552 Punti segnati 541

La storia delle partite NBA a Natale

L'NBA ha iniziato a giocare il giorno di Natale nel 1947, un anno dopo la nascita della lega. Da allora si è giocato in questa ricorrenza ogni anno, tranne nel 1998, quando un lockout portò alla cancellazione di metà della stagione 1998-99. Guardare il basket il 25 dicembre è ormai una tradizione imperdibile.

I tifosi iniziano la giornata aprendo i regali, nella speranza di trovare sotto l'albero una maglia o un paio di scarpe firmate da un giocatore, poi si accomodano per una maratona di cinque partite ricca di stelle. Hanno così la possibilità di vedere veterani e leggende come LeBron James e Steph Curry, oltre a stelle emergenti come Anthony Edwards e Victor Wembanyama.

Anno dopo anno, il pubblico di tutto il Paese segue le partite NBA di Natale. Durante il programma di cinque incontri dello scorso anno (2025), negli Stati Uniti si sono sintonizzate su ABC ed ESPN complessivamente 47,2 milioni di persone: il 45% in più rispetto all'anno precedente e la più ampia platea natalizia della lega negli ultimi 15 anni.

Naturalmente parteciperanno i LA Lakers, che giocano il 25 dicembre in ogni stagione dal 1999. Purtroppo per i loro tifosi, la percentuale di vittorie della squadra durante le feste non è certo entusiasmante. Anche i NY Knicks hanno un forte legame con il Natale: la squadra di New York ha disputato partite natalizie in oltre 50 stagioni e prese parte alla prima partita NBA giocata il giorno di Natale, nel 1947. Da allora, i Knicks sono stati una presenza quasi costante nel programma delle feste.