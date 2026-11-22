La prima edizione della Rugby Nations Championship si avvicina a un finale emozionante: lo storico weekend delle finali, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all'Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà elevata, quindi non aspettare: prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica in cui la posta in gioco è alta e divide dodici tra le maggiori potenze del rugby mondiale in due gironi geografici.

Qualunque sia la posizione in cui ciascuna delle dodici squadre terminerà la fase a gironi, tutte giocheranno nel weekend delle finali. GOAL ti fornisce le ultime informazioni sui biglietti per la World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si terrà il weekend delle finali della World Rugby Nations Championship 2026?

Al termine della fase a gironi della Nations Championship 2026, il weekend delle finali si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima tra Sudafrica e Francia, che assegnerà il titolo, si disputerà domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (e ora locale) Piazzamento e partita Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: Figi-Italia Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: Irlanda-Australia Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: Galles-Giappone Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: Scozia-Argentina Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: Sudafrica-Francia Biglietti

Come acquistare i biglietti per il weekend delle finali della World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente tramite il sito ufficiale della Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti della competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di priorità:

Prevendite per club e titolari di debenture : le prime finestre in assoluto si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con priorità, come i titolari di debenture e i club affiliati.

: le prime finestre in assoluto si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con priorità, come i titolari di debenture e i club affiliati. Vendita generale per il weekend delle finali: i biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.

Chi cerca un posto all'ultimo momento può acquistare i biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il weekend delle finali della World Rugby Nations Championship 2026?

Per le giornate con due partite e i pacchetti validi per più giorni durante il weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite venerdì 27 novembre : i biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

: i biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £ Due partite sabato 28 novembre : i biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

: i biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £ Due partite domenica 29 novembre : i biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

: i biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £ Pacchetti validi per più giorni (2 o 3 giorni): offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti valido 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando l'evento si avvicinerà. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per la World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby, con «hospitality» si indica un pacchetto per il giorno della partita di livello superiore rispetto all'esperienza offerta da un normale biglietto.

Le opzioni vanno dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita, per immergersi nell'atmosfera, a diverse soluzioni di ristorazione, dal buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti della Nations Championship e i siti delle singole squadre.

: puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti della Nations Championship e i siti delle singole squadre. Fornitori ufficiali di hospitality: l'agente esclusivo per l'hospitality dell'Allianz Stadium gestisce anche l'assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare i servizi inclusi in ciascuno e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano alla World Rugby Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 tra le migliori squadre del mondo, divise in due gironi geografici da sei. Ecco la classifica al termine della fase a gironi:

Squadre dell'emisfero nord (punti nella fase a gironi) Squadre dell'emisfero sud (punti nella fase a gironi) Francia (26 punti) Sudafrica (22 punti, differenza punti +135) Inghilterra (25 punti) Nuova Zelanda (22 punti, differenza punti +41) Irlanda (24 punti) Australia (14 punti) Scozia (20 punti) Argentina (11 punti) Galles (17 punti) Giappone (5 punti) Italia (2 punti) Figi (4 punti)

Qual è il formato della World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più test match contro un'unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due periodi distinti:

Serie estiva (giornate 1–3) : disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero nord si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

: disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero nord si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta. Serie autunnale (giornate 4–6): disputata a novembre. I ruoli si invertono e le squadre dell'emisfero sud si recano a nord per giocare le tre giornate rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell'altro girone, i loro risultati e punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero sud.

Weekend delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, in un unico grande weekend alla fine di novembre.

Ogni squadra si reca a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra che ha chiuso nell'identica posizione nell'altro girone.