I migliori giocatori di freccette del mondo si preparano a tornare all'Ally Pally di Londra per regalare spettacolo durante le feste. I Mondiali PDC iniziano l'11 dicembre e si concludono con la finale del 3 gennaio. Puoi già assicurarti un posto per la data o la sessione che preferisci.

Quest'anno l'iconico Alexandra Palace ospiterà il più importante torneo di freccette per la 20ª volta, ma per la prima volta gli incontri si disputeranno nella Great Hall della struttura. La capienza salirà così a un record di 180.000 biglietti.

Luke Littler torna da campione in carica dopo due titoli consecutivi e punterà a diventare il primo giocatore, dai tempi di Phil 'The Power' Taylor nel 2006, a conquistare il trofeo per tre edizioni di fila.

Acquistando un biglietto, potresti unirti anche tu al pubblico dell'Alexandra Palace. GOAL ti fornisce tutte le informazioni essenziali, compresi i prezzi e i canali di acquisto.

Qual è il calendario dei Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC 2026/27 si svolgono all'Alexandra Palace, nel nord di Londra, da venerdì 11 dicembre a domenica 3 gennaio. Non sono previsti incontri dal 24 al 26 dicembre né il 31 dicembre.

Ecco il calendario del torneo:

Data (ora locale) Turno / Sessione Biglietti Venerdì 11 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 14 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi di finale, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (19:00) Sessione serale (1 incontro dei sedicesimi e 2 degli ottavi di finale) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (ottavi di finale, 3 incontri) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (19:00) Sessione serale (ottavi di finale, 3 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (12:30) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (19:00) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Sabato 2 gennaio (19:30) Semifinali (2 incontri) Biglietti Domenica 3 gennaio (20:00) Finale Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali di freccette PDC 2026/27

Per la prima volta, i biglietti ufficiali per i Mondiali di freccette PDC 2026/27 sono stati messi a disposizione tramite sorteggio, anziché attraverso una vendita generale secondo l'ordine di arrivo delle richieste. Ecco i dettagli:

Sorteggio per gli abbonati annuali a PDCTV : iscrizioni aperte dal 1° al 7 settembre.

: iscrizioni aperte dal 1° al 7 settembre. Sorteggio generale : iscrizioni aperte dall'8 al 14 settembre.

: iscrizioni aperte dall'8 al 14 settembre. Risultati e vendita generale: i vincitori del sorteggio sono stati avvisati a fine settembre. Non è seguita una vendita generale, perché i sorteggi hanno esaurito i biglietti standard disponibili.

Rivendita ufficiale tra tifosi: puoi consultare la piattaforma Fan-to-Fan Resale di See Tickets, il mercato di rivendita autorizzato per i biglietti standard.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per i Mondiali di freccette PDC sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un'opzione affidabile anche per l'acquisto di biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I biglietti ufficiali per i Mondiali di freccette PDC 2026/27 all'Alexandra Palace partono da 55 £ per i posti in tribuna, 75 £ per i posti ai tavoli e 399 £ per il pacchetto hospitality del 501 Club. I prezzi aumentano con il procedere del torneo e raggiungono il massimo per la finale del 3 gennaio 2027.

Categoria di biglietto Prezzo: primi turni / finale Caratteristiche principali Posti in tribuna Da 55 £ / 95 £ Tribune rialzate con sedili più ampi, maggiore spazio per le gambe e portabicchieri. Posti ai tavoli Da 75 £ / 110 £ Tavoli condivisi a livello del parterre, i più vicini al palco e all'ingresso dei giocatori. Hospitality 501 Club Da 399 £ / 599 £ Accesso a una lounge VIP esclusiva, posti riservati e pacchetti con cibo e bevande inclusi.

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti del club oppure, per verificare la disponibilità attuale, i siti di rivendita come StubHub.

Dove si svolgono i Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC si sono trasferiti dalla Circus Tavern di Purfleet all'Alexandra Palace nel 2008. Questa sarà quindi la 20ª edizione disputata nella sede del nord di Londra. La Great Hall dell'Alexandra Palace, che ospita i Mondiali quest'anno, ha una capienza di oltre 5.000 persone.

Inaugurato nel 1873 e concepito come un «palazzo per il popolo», l'Alexandra Palace, spesso chiamato «Ally Pally», nacque come centro pubblico dedicato allo svago, all'istruzione e all'intrattenimento, l'equivalente nel nord di Londra del Crystal Palace, situato nella zona sud della città. Oltre ai Mondiali di freccette, dal 2012 l'Alexandra Palace ospita ogni gennaio il torneo di snooker Masters.

Qual è il formato dei Mondiali di freccette PDC 2026/27?

I Mondiali di freccette PDC si disputano a set. Ogni set viene vinto dal giocatore che conquista tre leg.

Primo e secondo turno: al meglio dei 5 set

Terzo e quarto turno: al meglio dei 7 set

Quarti di finale: al meglio dei 9 set

Semifinali: al meglio degli 11 set

Finale: al meglio dei 13 set

Chi sono i più recenti campioni del mondo di freccette PDC?