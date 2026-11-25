I Mondiali femminili FIFA 2027 porteranno in Brasile 32 nazionali dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Sarà la prima edizione del torneo ospitata in Sud America.

Con la Spagna campione in carica, il Brasile padrone di casa, la Francia, la Germania e l'Australia già qualificate, i tifosi avranno presto la prima occasione per assicurarsi un posto. La FIFA aprirà la prima fase di vendita dei biglietti il 1° dicembre 2026, prima del sorteggio finale dell'11 dicembre, con pacchetti per più partite a partire da appena 5 dollari a incontro.

GOAL riporta tutte le date confermate delle fasi di vendita, i dettagli della prevendita e una guida passo dopo passo per acquistare i biglietti dei Mondiali femminili 2027.

Quando saranno in vendita i biglietti per i Mondiali femminili 2027?

La FIFA ha confermato quattro fasi di vendita dei biglietti per i Mondiali femminili 2027 in Brasile:

Fase 1 (pacchetti per più partite): apre martedì 1° dicembre 2026 alle 10:00, ora del Brasile (08:00 ET / 13:00 nel Regno Unito / 14:00 CET), e chiude martedì 8 dicembre 2026 alle 10:00, ora del Brasile. I biglietti saranno assegnati in ordine di acquisto, senza sorteggio. Sono disponibili il Brazil Team Pass, l'Arena Pass e il Flex Pass.

apre alle 10:00, ora del Brasile (08:00 ET / 13:00 nel Regno Unito / 14:00 CET), e chiude alle 10:00, ora del Brasile. I biglietti saranno assegnati in ordine di acquisto, senza sorteggio. Sono disponibili il Brazil Team Pass, l'Arena Pass e il Flex Pass. Fase 2 (prevendita Visa): apre dopo il sorteggio finale di venerdì 11 dicembre 2026 , una volta definiti tutti gli abbinamenti e gli orari d'inizio delle partite. Questa finestra è riservata ai titolari di carte di credito e di debito Visa.

apre dopo il sorteggio finale di , una volta definiti tutti gli abbinamenti e gli orari d'inizio delle partite. Questa finestra è riservata ai titolari di carte di credito e di debito Visa. Fasi 3 e 4 (vendita generale): alla prevendita Visa seguiranno altre due fasi di vendita aperte a tutti i tifosi. La FIFA annuncerà le date esatte di apertura.

Data e ora Partita Località Biglietti 24 giugno 2027, orario da confermare Partita inaugurale (prima partita del Brasile nel girone) Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Biglietti 29 giugno 2027, orario da confermare Seconda partita del Brasile nel girone Arena Itaquera, San Paolo Biglietti 4 luglio 2027, orario da confermare Terza partita del Brasile nel girone Estadio Nacional, Brasilia Biglietti 10-13 luglio 2027, orari da confermare Ottavi di finale Tutti gli 8 stadi ospitanti, Brasile Biglietti 16 luglio 2027, orari da confermare Quarti di finale 1 e 2 Estadio Mineirao, Belo Horizonte e Maracana, Rio de Janeiro Biglietti 17 luglio 2027, orari da confermare Quarti di finale 3 e 4 Arena Castelao, Fortaleza e Arena Itaquera, San Paolo Biglietti 20 luglio 2027, orario da confermare Semifinale 1 Arena Itaquera, San Paolo Biglietti 21 luglio 2027, orario da confermare Semifinale 2 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Biglietti 24 luglio 2027, orario da confermare Finale per il terzo posto Arena Itaquera, San Paolo Biglietti 25 luglio 2027, orario da confermare Finale dei Mondiali femminili 2027 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali femminili 2027?

I biglietti ufficiali per i Mondiali femminili 2027 sono venduti direttamente su FIFA.com/tickets. Poiché nella prima fase vengono assegnati in ordine di acquisto fino a esaurimento delle disponibilità, è importante prepararsi:

Creare in anticipo un FIFA ID: registra un account gratuito su FIFA.com/tickets prima del 1° dicembre, per non perdere tempo nella coda virtuale la mattina dell'apertura delle vendite. Scegliere il pacchetto della prima fase: decidi se vuoi seguire il Brasile (Brazil Team Pass), restare in una sola città ospitante (Arena Pass) o combinare tre partite ammesse (Flex Pass). Verificare il metodo di pagamento: tutti gli acquisti ufficiali sono elaborati in real brasiliani (BRL). Visa è il partner di pagamento preferenziale della FIFA, ma nella prima fase sono accettati anche altri metodi. Per la seconda fase, dopo il sorteggio dell'11 dicembre, è necessaria una carta di debito o di credito Visa.

Poiché i pacchetti più richiesti e le partite della fase a eliminazione diretta possono andare rapidamente esauriti,Ticombo è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali femminili 2027?

I prezzi dei biglietti ufficiali su FIFA.com/tickets sono suddivisi in tre categorie di posti, Categoria 1, Categoria 2 e Categoria 3, e includono le tasse:

I posti più economici nei pacchetti: i posti per le singole partite inclusi nei pacchetti della prima fase partono da appena 5 USD (30 BRL) a incontro in Categoria 3.

i posti per le singole partite inclusi nei pacchetti della prima fase partono da appena a incontro in Categoria 3. Flex Pass (tre partite): i tifosi che scelgono tre incontri ammessi possono comporre un pacchetto completo a partire da meno di 18 USD (100 BRL) .

i tifosi che scelgono tre incontri ammessi possono comporre un pacchetto completo a partire da meno di . Brazil Team Pass: l'accesso garantito a tutte e tre le partite del Brasile nella fase a gironi parte da 36 USD (205 BRL) in Categoria 3.

l'accesso garantito a tutte e tre le partite del Brasile nella fase a gironi parte da in Categoria 3. Arena Pass: comprende le partite di un singolo stadio fino ai quarti di finale inclusi, dove previsti, con un risparmio del 27% rispetto all'acquisto dei singoli biglietti. In base alla legge brasiliana, le categorie aventi diritto possono inoltre usufruire di biglietti a metà prezzo.

Se i biglietti della vendita generale ufficiale vanno esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo offrono un'alternativa per trovare posti all'ultimo minuto. Una volta messi in vendita i biglietti ufficiali, i prezzi sulla rivendita variano in base alla richiesta per ciascuna partita.

Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per i Mondiali femminili 2027

Conoscere i tre pacchetti della prima fase aiuta ad assicurarsi i posti più economici prima che inizi la vendita dei biglietti per le singole partite:

Brazil Team Pass: dà accesso a tutte e tre le partite della fase a gironi del Brasile padrone di casa, a Rio de Janeiro (24 giugno), San Paolo (29 giugno) e Brasilia (4 luglio).

dà accesso a tutte e tre le partite della fase a gironi del Brasile padrone di casa, a Rio de Janeiro (24 giugno), San Paolo (29 giugno) e Brasilia (4 luglio). Arena Pass: è ideale per i tifosi che soggiornano in una sola città ospitante. Comprende tutte le partite nello stadio scelto fino agli ottavi di finale (Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador) o fino ai quarti di finale (Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Fortaleza). Sono escluse le semifinali, la finale per il terzo posto e la finale.

è ideale per i tifosi che soggiornano in una sola città ospitante. Comprende tutte le partite nello stadio scelto fino agli ottavi di finale (Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador) o fino ai quarti di finale (Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Fortaleza). Sono escluse le semifinali, la finale per il terzo posto e la finale. Flex Pass: permette di scegliere tre partite ammesse nell'arco del torneo. Può includere al massimo una partita del Brasile nella fase a gironi oppure una semifinale, mentre sono escluse la finale e la finale per il terzo posto.

Otto celebri stadi brasiliani dei Mondiali maschili 2014 ospiteranno tutte le 64 partite: Rio de Janeiro (Maracana), San Paolo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirao), Brasilia (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelao), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) e Recife (Arena de Pernambuco).