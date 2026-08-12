Con presenze da record al torneo e ascolti globali che hanno superato i 400 milioni, l’impatto del calcio femminile si è trasferito direttamente anche al campionato nazionale.

Con l’inizio della stagione 2026/27 della Barclays Women’s Super League (WSL), l’interesse dei tifosi e l’affluenza negli stadi sono più alti che mai.

GOAL ti spiega come assicurarti i biglietti per le partite della WSL nella stagione 2026/27, compresi i luoghi in cui acquistarli e i prezzi stimati.

Come comprare i biglietti per le partite della Women’s Super League (WSL)?

Il metodo più affidabile e conveniente per acquistare i biglietti della WSL è farlo direttamente attraverso i portali ufficiali dei club.

Si consiglia vivamente di controllare con regolarità i siti dei club per verificare le finestre di vendita e le disponibilità riservate ai membri.

Biglietti per singola partita e abbonamenti stagionali sono facilmente disponibili per la maggior parte dei club di WSL, anche se acquistare in anticipo è fondamentale per le sfide di cartello, i derby locali e le partite che coinvolgono le pretendenti al titolo.

Le principali iniziative degli stadi continuano a migliorare l’esperienza del giorno gara per la stagione 2026/27:

Arsenal Women: giocherà il 100% delle sue 13 partite casalinghe di WSL all’Emirates Stadium, offrendo biglietti singoli e pacchetti per più partite.

giocherà il 100% delle sue 13 partite casalinghe di WSL all’Emirates Stadium, offrendo biglietti singoli e pacchetti per più partite. Everton Women: giocherà le partite casalinghe di WSL nello storico Goodison Park, creando una sede fissa di primo piano nel Merseyside.

giocherà le partite casalinghe di WSL nello storico Goodison Park, creando una sede fissa di primo piano nel Merseyside. Chelsea Women: ospiterà i principali big match a Stamford Bridge insieme ad alcune partite selezionate a Kingsmeadow.

ospiterà i principali big match a Stamford Bridge insieme ad alcune partite selezionate a Kingsmeadow. Liverpool Women: porterà le sfide di cartello del campionato ad Anfield.

Se i biglietti messi a disposizione ufficialmente dai club dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono opzioni di rivendita tra tifosi per le partite più richieste. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per le partite della Women’s Super League?

Dai un’occhiata ai prezzi medi degli abbonamenti per adulti e dei biglietti per il giorno gara per l’imminente stagione 2025/26:

Club Abbonamento stagionale Biglietto partita Arsenal 140 £ – 360 £ 13,50 £ – 90 £ Aston Villa 80 £ – 110 £ 10 £ – 20 £ Birmingham City 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ – 120 £ 10 £ – 18 £ Charlton Athletic 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ Chelsea 70 £ – 130 £ 12 £ – 40 £ Crystal Palace 80 £ – 100 £ 10 £ – 18 £ Everton 100 £ – 120 £ 10 £ – 20 £ Liverpool 75 £ – 100 £ 10 £ – 25 £ London City Lionesses 85 £ – 110 £ 10 £ – 18 £ Manchester City 85 £ – 105 £ 14 £ – 35 £ Manchester United 85 £ – 110 £ 12 £ – 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ – 125 £ 10 £ – 22 £ West Ham United 75 £ – 90 £ 10 £ – 18 £

Come posso guardare o seguire in streaming le partite della Women’s Super League?

La nuova stagione della WSL sarà la prima di un nuovo accordo televisivo quinquennale condiviso tra Sky Sports e la BBC, concordato lo scorso ottobre. Si ritiene che Sky trasmetterà il 90% delle partite in diretta.

Puoi anche seguire tutta l’azione in streaming su NOW e sull’app Sky Sports. NOW è un servizio di streaming istantaneo che offre accesso a tutti i canali Sky Sports, a ogni stream Sports+ di Sky e molto altro. È un’app, quindi i clienti possono iscriversi e guardare subito in streaming su oltre 60 dispositivi. Gli abbonamenti NOW Sports offrono inoltre ai clienti l’accesso a tutti gli stream live di Sky Sports+, oltre a documentari Sky Sports e a una selezione di repliche e highlights on demand durante il periodo di abbonamento. I vari pacchetti di abbonamento sono i seguenti: abbonamento Saver da 6 mesi (26 £ al mese, durata minima di 6 mesi) e abbonamento giornaliero (14,99 £, pagamento una tantum). Il tuo abbonamento giornaliero NOW Sports inizia immediatamente dopo l’acquisto e dura 24 ore. Abbonamento mensile flessibile (29,99 £ al mese, per 6 mesi). Puoi cancellarlo in qualsiasi momento.

Esaminare le informazioni sui biglietti del calcio femminile di massima serie mostra la rapida crescita commerciale e la crescente popolarità del campionato nazionale. Se hai intenzione di puntare sui bracket outrights o sui pronostici delle partite, approfittare delle offerte di benvenuto ti offre un ottimo margine di partenza. Leggi la nostra recensione degli esperti per scoprire i bonus sbloccati con il nostro codice promo megapari.