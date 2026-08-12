Con presenze da record al torneo e ascolti globali che hanno superato i 400 milioni, l’impatto del calcio femminile si è trasferito direttamente anche al campionato nazionale.
Con l’inizio della stagione 2026/27 della Barclays Women’s Super League (WSL), l’interesse dei tifosi e l’affluenza negli stadi sono più alti che mai.
GOAL ti spiega come assicurarti i biglietti per le partite della WSL nella stagione 2026/27, compresi i luoghi in cui acquistarli e i prezzi stimati.
Come comprare i biglietti per le partite della Women’s Super League (WSL)?
Il metodo più affidabile e conveniente per acquistare i biglietti della WSL è farlo direttamente attraverso i portali ufficiali dei club.
Si consiglia vivamente di controllare con regolarità i siti dei club per verificare le finestre di vendita e le disponibilità riservate ai membri.
Biglietti per singola partita e abbonamenti stagionali sono facilmente disponibili per la maggior parte dei club di WSL, anche se acquistare in anticipo è fondamentale per le sfide di cartello, i derby locali e le partite che coinvolgono le pretendenti al titolo.
Le principali iniziative degli stadi continuano a migliorare l’esperienza del giorno gara per la stagione 2026/27:
- Arsenal Women: giocherà il 100% delle sue 13 partite casalinghe di WSL all’Emirates Stadium, offrendo biglietti singoli e pacchetti per più partite.
- Everton Women: giocherà le partite casalinghe di WSL nello storico Goodison Park, creando una sede fissa di primo piano nel Merseyside.
- Chelsea Women: ospiterà i principali big match a Stamford Bridge insieme ad alcune partite selezionate a Kingsmeadow.
- Liverpool Women: porterà le sfide di cartello del campionato ad Anfield.
Se i biglietti messi a disposizione ufficialmente dai club dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono opzioni di rivendita tra tifosi per le partite più richieste. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.
Quanto costano i biglietti per le partite della Women’s Super League?
Dai un’occhiata ai prezzi medi degli abbonamenti per adulti e dei biglietti per il giorno gara per l’imminente stagione 2025/26:
|Club
|Abbonamento stagionale
|Biglietto partita
|Arsenal
|140 £ – 360 £
|13,50 £ – 90 £
|Aston Villa
|80 £ – 110 £
|10 £ – 20 £
|Birmingham City
|75 £ – 95 £
|10 £ – 15 £
|Brighton & Hove Albion
|95 £ – 120 £
|10 £ – 18 £
|Charlton Athletic
|75 £ – 95 £
|10 £ – 15 £
|Chelsea
|70 £ – 130 £
|12 £ – 40 £
|Crystal Palace
|80 £ – 100 £
|10 £ – 18 £
|Everton
|100 £ – 120 £
|10 £ – 20 £
|Liverpool
|75 £ – 100 £
|10 £ – 25 £
|London City Lionesses
|85 £ – 110 £
|10 £ – 18 £
|Manchester City
|85 £ – 105 £
|14 £ – 35 £
|Manchester United
|85 £ – 110 £
|12 £ – 25 £
|Tottenham Hotspur
|90 £ – 125 £
|10 £ – 22 £
|West Ham United
|75 £ – 90 £
|10 £ – 18 £
Come posso guardare o seguire in streaming le partite della Women’s Super League?
La nuova stagione della WSL sarà la prima di un nuovo accordo televisivo quinquennale condiviso tra Sky Sports e la BBC, concordato lo scorso ottobre. Si ritiene che Sky trasmetterà il 90% delle partite in diretta.
Puoi anche seguire tutta l’azione in streaming su NOW e sull’app Sky Sports. NOW è un servizio di streaming istantaneo che offre accesso a tutti i canali Sky Sports, a ogni stream Sports+ di Sky e molto altro. È un’app, quindi i clienti possono iscriversi e guardare subito in streaming su oltre 60 dispositivi. Gli abbonamenti NOW Sports offrono inoltre ai clienti l’accesso a tutti gli stream live di Sky Sports+, oltre a documentari Sky Sports e a una selezione di repliche e highlights on demand durante il periodo di abbonamento. I vari pacchetti di abbonamento sono i seguenti: abbonamento Saver da 6 mesi (26 £ al mese, durata minima di 6 mesi) e abbonamento giornaliero (14,99 £, pagamento una tantum). Il tuo abbonamento giornaliero NOW Sports inizia immediatamente dopo l’acquisto e dura 24 ore. Abbonamento mensile flessibile (29,99 £ al mese, per 6 mesi). Puoi cancellarlo in qualsiasi momento.Esaminare le informazioni sui biglietti del calcio femminile di massima serie mostra la rapida crescita commerciale e la crescente popolarità del campionato nazionale. Se hai intenzione di puntare sui bracket outrights o sui pronostici delle partite, approfittare delle offerte di benvenuto ti offre un ottimo margine di partenza. Leggi la nostra recensione degli esperti per scoprire i bonus sbloccati con il nostro codice promo megapari.