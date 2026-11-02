L'Arsenal ospita l'Hull City sabato 7 novembre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

Il bilancio dei precedenti recenti è nettamente favorevole all'Arsenal, che ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque incontri tra tutte le competizioni. Il successo più significativo dell'Hull City contro l'Arsenal negli ultimi anni è stata una vittoria di misura per 1-0 in trasferta all'Emirates Stadium nel settembre 2016.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di Arsenal-Hull City, compresi i canali di acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Arsenal-Hull City di Premier League?

Arsenal-Hull City si gioca all'Emirates Stadium di Londra. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

Premier League - Game Week 10 7 nov 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti di Arsenal-Hull City di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita tra Arsenal e Hull City, hai diverse opzioni principali, a seconda del tuo status di socio e delle tue preferenze:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale dell'Arsenal: puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale eTicketing dell'Arsenal. L'accesso dipende generalmente dalla categoria di iscrizione al club, per esempio dall'iscrizione Platinum o dalla partecipazione ai sorteggi per i biglietti, come quelli riservati ai soci Silver e Red e quelli relativi ai biglietti rimessi in vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Arsenal-Hull City di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Arsenal e Hull City:

1. Canali ufficiali del club

I biglietti ordinari standard per adulti per questa partita, classificata nella Categoria C, hanno generalmente prezzi nominali compresi tra 31,80 £ e 59,00 £ attraverso i sorteggi riservati ai soci del club.

per questa partita, classificata nella Categoria C, hanno generalmente prezzi nominali compresi tra attraverso i sorteggi riservati ai soci del club. I prezzi dei posti nell'anello superiore e dei posti standard del club possono arrivare a circa 145,50 £ , a seconda del settore specifico.

possono arrivare a circa , a seconda del settore specifico. I pacchetti ufficiali hospitality e quelli per i posti a livello club partono da circa 500 £ fino a oltre 850 £ a persona e comprendono ristorazione nel giorno della partita e accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

I posti nell'anello superiore sui lati corti hanno prezzi di partenza di circa 161 £ .

hanno prezzi di partenza di circa . I posti con vista dai lati lunghi costano generalmente tra 300 £ e oltre 650 £ , a seconda della domanda e della posizione esatta nell'anello.

costano generalmente tra , a seconda della domanda e della posizione esatta nell'anello. I pacchetti hospitality premium o i rari posti nell'anello inferiore possono superare 1.000 £.

Arsenal-Hull City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Arsenal e Hull City

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, perdendone una e vincendone una in Carabao Cup. Il risultato più recente è una sconfitta per 3-0 contro il Brighton in Premier League, anche se prima aveva ottenuto una vittoria esterna per 0-1 contro l'SSC Napoli in Champions League e un successo per 2-1 sul Chelsea in campionato. Nell'arco delle cinque partite, l'Arsenal ha segnato nove goal e ne ha subiti quattro nelle quattro gare ufficiali al di fuori della coppa. L'Arsenal ha dimostrato di saper vincere in trasferta in Europa, ma le prestazioni esterne nelle competizioni nazionali sono state meno convincenti.

L'Hull City ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Newcastle United in Premier League. Ha pareggiato 2-2 con il Chelsea e 0-0 con l'Aston Villa, mentre l'unica vittoria in questa serie è arrivata contro il Coventry City. In quelle cinque partite, l'Hull ha subito cinque goal e ne ha segnati quattro.

Arsenal-Hull City: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2017, quando l'Arsenal vinse 2-0 all'Emirates Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Arsenal ha dominato con quattro vittorie e un pareggio. L'unico risultato positivo dell'Hull in questa serie è stata una vittoria casalinga per 1-0 nel settembre 2016, arrivata tra pesanti sconfitte. L'Arsenal ha segnato 13 goal in quelle cinque partite, subendone soltanto due.