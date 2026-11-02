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Come acquistare i biglietti per Arsenal-Hull City: prezzi di Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Arsenal
Hull City
Premier League

L’Arsenal affronta l’Hull City in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Arsenal ospita l’Hull City sabato 7 novembre 2026 all’Emirates Stadium di Londra.

Il bilancio dei recenti scontri diretti è nettamente favorevole all’Arsenal, che ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque incontri tra tutte le competizioni. Il successo più significativo dell’Hull City contro l’Arsenal in tempi recenti è stata la vittoria di misura per 1-0 in trasferta all’Emirates Stadium nel settembre 2016.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Arsenal-Hull City, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Arsenal-Hull City di Premier League?

Arsenal-Hull City si gioca all’Emirates Stadium di Londra. L’orario ufficiale del calcio d’inizio sarà confermato in prossimità della partita.

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Premier League - Game Week 10
Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Hull City di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita tra Arsenal e Hull City, ci sono diverse opzioni principali, a seconda del tipo di iscrizione al club e delle proprie preferenze:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale dell’Arsenal: i biglietti si possono acquistare direttamente sul sito ufficiale di biglietteria online dell’Arsenal. L’accesso dipende generalmente dal tipo di iscrizione al club, per esempio dall’iscrizione Platinum o dalla partecipazione alle estrazioni dei biglietti, come quelle per i soci Silver e Red e quelle per la rimessa in vendita dei biglietti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli d’ingresso ordinario si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Arsenal-Hull City di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Arsenal e Hull City:

1. Canali ufficiali del club

  • I biglietti standard per adulti d’ingresso ordinario per questa partita, classificata nella Categoria C, hanno generalmente un prezzo nominale compreso tra 31,80 £ e 59,00 £ tramite le estrazioni riservate ai soci del club.
  • I posti nell’anello superiore e nelle aree standard del club possono arrivare a costare circa 145,50 £, a seconda del settore esatto.
  • I pacchetti hospitality ufficiali e quelli per le aree club partono da circa 500 £ a oltre 850 £ a persona e comprendono ristorazione nel giorno della partita e accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • I posti nell’anello superiore sui lati corti partono da circa 161 £.
  • I posti con vista dai lati lunghi costano generalmente tra 300 £ e oltre 650 £, a seconda della domanda e della posizione esatta nell’anello.
  • I pacchetti hospitality premium o i rari posti nell’anello inferiore possono superare le 1.000 £.

Arsenal-Hull City di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Arsenal-Hull City: lo stato di forma

L’Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, perdendone una e vincendone una in Carabao Cup. Il risultato più recente è una sconfitta per 3-0 contro il Brighton in Premier League, ma prima aveva ottenuto una vittoria per 0-1 in trasferta contro l’SSC Napoli in Champions League e un successo per 2-1 sul Chelsea in campionato. Nelle cinque partite l’Arsenal ha segnato nove goal e, nei quattro incontri ufficiali al di fuori della coppa, ne ha subiti quattro. L’Arsenal ha dimostrato di saper vincere in trasferta in Europa, ma le sue prestazioni esterne in ambito nazionale sono state meno convincenti.

L’Hull City ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 2-1 contro il Newcastle United in Premier League. Ha pareggiato 2-2 con il Chelsea e 0-0 con l’Aston Villa, mentre l’unica vittoria della serie è arrivata contro il Coventry City. In quelle cinque partite l’Hull ha subito cinque goal e ne ha segnati quattro.

ARS

ARS - Forma

NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
HUL

HUL - Forma

NEW
S2-1
EVE
D2-2
FUL
S1-0
BRE
D1-1
IPS
D2-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Arsenal-Hull City: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club risale al febbraio 2017, quando l’Arsenal vinse 2-0 all’Emirates Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti registrati, l’Arsenal ha dominato con quattro vittorie e un pareggio. L’unico risultato positivo dell’Hull in questa serie è stato un successo casalingo per 1-0 nel settembre 2016, tra due pesanti sconfitte. L’Arsenal ha segnato 13 goal in quelle cinque partite, subendone soltanto due.

Testa a testa

ArsenalPareggioHull City
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FIN
13Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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