Saat West Ham United menatap musim EFL Championship 2026/27, antusiasme di London Timur begitu terasa bagi para suporter yang ingin mendapatkan tiket West Ham.

Dengan pelatih kepala Nuno Espírito Santo memimpin tim melalui kampanye berat yang bertujuan memastikan tiket kembali langsung ke Premier League, setiap hari pertandingan di London Stadium memiliki arti yang sangat besar.

Anda bisa hadir langsung untuk mendukung West Ham dalam upaya promosi mereka. Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang dibutuhkan untuk membeli tiket West Ham untuk musim 2026/27.

Pertandingan West Ham 2026/27 yang akan datang

Bagaimana cara membeli tiket West Ham 2026/27?

Ada beberapa opsi tiket untuk pertandingan West Ham, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga perpanjangan tiket musiman dan paket hospitality.

Anda dapat membeli tiket resmi melalui portal eTicketing resmi klub di eticketing.co.uk/whufc.

Berikut yang perlu Anda ketahui:

Prioritas Claret Membership: Tiket penjualan umum langsung dari klub tanpa keanggotaan sangat jarang tersedia karena tingginya permintaan. Sebagian besar alokasi tiket pertandingan tunggal cepat habis dibeli oleh anggota Claret dalam jendela penjualan prioritas eksklusif mereka.

Tiket penjualan umum langsung dari klub tanpa keanggotaan sangat jarang tersedia karena tingginya permintaan. Sebagian besar alokasi tiket pertandingan tunggal cepat habis dibeli oleh anggota Claret dalam jendela penjualan prioritas eksklusif mereka. Keuntungan anggota: Claret Membership untuk dewasa berharga sekitar £45 per musim dan mencakup jendela pemesanan prioritas, diskon tiket, voucher toko, serta akses ke kompetisi eksklusif.

Claret Membership untuk dewasa berharga sekitar £45 per musim dan mencakup jendela pemesanan prioritas, diskon tiket, voucher toko, serta akses ke kompetisi eksklusif. Pasar sekunder: Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan ulang sekunder seperti StubHub menjadi alternatif untuk mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket West Ham 2026/27?

Harga tiket bervariasi berdasarkan kategori lawan dan lokasi tempat duduk di stadion:

Kategori pertandingan: Jadwal laga dibagi ke dalam Kategori A, B, atau C. Laga dengan permintaan tinggi atau derby lokal (Kategori A) berada di kisaran harga paling tinggi.

Tempat duduk hemat: Kursi paling terjangkau berada di tingkat atas di belakang gawang pada Bobby Moore Stand dan Sir Trevor Brooking Stand, dengan harga antara £30 dan £55.

Tempat duduk premium: Kursi di Billy Bonds Stand (Timur) dan West Stand menawarkan sudut pandang samping yang ideal. Kursi tengah di garis tengah lapangan, seperti kursi 1966 yang prestisius, berada di level harga tertinggi (£55 hingga £110+).

Bagaimana cara mendapatkan tiket & paket hospitality West Ham?

West Ham menawarkan berbagai pilihan premium bagi mereka yang ingin menikmati sepakbola dengan cara yang lebih berkelas dan nyaman.

Harganya berkisar dari sekitar £100 hingga 700 dan bervariasi berdasarkan lawan serta paket spesifik yang dipilih.

Dari sports bar yang ramai dan menawarkan versi yang lebih eksklusif dari tiket masuk umum, hingga pengalaman restoran mewah, ada sesuatu yang sesuai untuk semua selera dan anggaran di London Stadium. Contohnya meliputi:

Boleyn: Sebagai penghormatan kepada stadion lama West Ham, Boleyn menghadirkan nuansa sports bar dengan kursi empuk VIP, program pertandingan gratis, dan minuman saat jeda babak, semuanya sarat sejarah klub.

Sebagai penghormatan kepada stadion lama West Ham, Boleyn menghadirkan nuansa sports bar dengan kursi empuk VIP, program pertandingan gratis, dan minuman saat jeda babak, semuanya sarat sejarah klub. Royal East: Menghadap lapangan dan bergaya elegan, Royal East menghadirkan santapan tiga hidangan, minuman yang sudah termasuk, dan tempat duduk tingkat menengah. Anda juga mendapat kesempatan bertemu legenda West Ham.

Area/bagian hospitality lainnya mencakup ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’, dan ‘Arnold Hills’.

Namun, perlu diingat, laga yang lebih populer kemungkinan akan lebih cepat kehabisan pilihan yang tersedia. Cara termudah untuk memastikan tempat Anda adalah dengan memantau bagian hospitality di situs klub, sehingga Anda tahu opsi apa saja yang tersedia.

Tempat menginap di sekitar London Stadium

Jika Anda datang dari luar kota untuk menonton pertandingan, Anda dapat melihat tempat menginap di sekitar stadion menggunakan peta interaktif di bawah ini.

Sejarah London Stadium

London Stadium, yang sebelumnya dan juga dikenal sebagai Olympic Stadium, adalah stadion terbuka multiguna di Queen Elizabeth Olympic Park di distrik Stratford, London.

Stadion ini dibangun secara khusus untuk Olimpiade Musim Panas 2012, berfungsi sebagai arena atletik sekaligus lokasi upacara pembukaan dan penutupan. Setelah Olimpiade berakhir, stadion ini dibangun ulang untuk penggunaan multiguna dan kini terutama menjadi kandang West Ham United, yang menjadi penyewa sejak musim 2016.

UK Athletics adalah penyewa lain di stadion ini dan menggelar satu putaran IAAF Diamond League setiap tahun, yang dikenal sebagai London Grand Prix. Stadion ini menampung 80.000 orang untuk Olimpiade, tetapi setelah ajang itu selesai stadion direnovasi ulang, dan kapasitas untuk pertandingan sepakbola kini dibatasi menjadi 62.500 sesuai syarat sewa.

Sejak menjadi London Stadium, venue ini juga menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugbi 2015, Major League Baseball London Series 2019, serta penampilan musisi seperti The Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses, dan Red Hot Chilli Peppers.

Meninjau kategori tiket dan panduan tempat duduk membantu pendukung setia West Ham merencanakan anggaran hari pertandingan mereka secara efektif sepanjang musim domestik. Untuk memastikan pilihan pertandingan analitis Anda ditempatkan di platform yang aman dan patuh dengan transaksi cepat, kode pengantar sangat penting. Baca panduan sederhana kami untuk mengaktifkan hadiah khusus Anda melalui kode promo megapari terverifikasi kami hari ini.