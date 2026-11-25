Musim 2025/26 menjadi musim yang berkesan bagi para pendukung SC Freiburg. Selain finis di posisi ketujuh Bundesliga, klub berjuluk Breisgau-Brasilianer itu juga mencapai semifinal DFB-Pokal dan menjadi runner-up Liga Europa UEFA.

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Mantan pemain SC Freiburg, Julian Schuster, beradaptasi dengan cepat sebagai pelatih. Sejak mengambil alih kendali di Europa-Park-Stadion pada Juli 2024, klub asal Baden-Württemberg itu tampil mengesankan di kompetisi domestik maupun Eropa. Mereka mempertahankan momentum musim ini, dengan Igor Matanović dan Yuito Suzuki terus mencetak banyak gol.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan SC Freiburg musim ini, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan SC Freiburg mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Kamis, 26 November (21.00) Liga Konferensi UEFA: Freiburg vs Twente Tiket Europa-Park-Stadion (Freiburg) Minggu, 29 November (15.30) Bundesliga: Freiburg vs RB Leipzig Tiket Europa-Park-Stadion (Freiburg) Rabu, 2 Desember (18.00) DFB-Pokal: Kaiserslautern vs Freiburg Tiket Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sabtu, 5 Desember (15.30) Bundesliga: Freiburg vs Hoffenheim Tiket Europa-Park-Stadion (Freiburg) Kamis, 10 Desember (18.45) Liga Konferensi UEFA: Freiburg vs Panathinaikos Tiket Europa-Park-Stadion (Freiburg) Minggu, 13 Desember (15.30) Bundesliga: Mainz 05 vs Freiburg Tiket Mewa Arena (Mainz) Kamis, 17 Desember (22.00) Liga Konferensi UEFA: Freiburg vs Panathinaikos Tiket Stadion Darius dan Girėnas (Kaunas) Minggu, 20 Desember (15.30) Bundesliga: Freiburg vs Stuttgart Tiket Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sabtu, 9 Januari (15.30) Bundesliga: Köln vs Freiburg Tiket RheinEnergieSTADION (Köln) Rabu, 13 Januari (20.30) Bundesliga: Freiburg vs Hamburger SV Tiket Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sabtu, 16 Januari (15.30) Bundesliga: Borussia Dortmund vs Freiburg Tiket Signal Iduna Park (Dortmund) Jumat, 22 Januari (20.30) Bundesliga: Werder Bremen vs Freiburg Tiket Weserstadion (Bremen)

Cara membeli tiket SC Freiburg

Tiket resmi SC Freiburg dijual terlebih dahulu kepada anggota sebelum penjualan umum. Melalui toko tiket daring klub, Anda dapat memeriksa jadwal prapenjualan, membeli tiket, serta mendaftar untuk menerima pemberitahuan bagi anggota dan melalui buletin.

Anggota klub dan anggota Förderverein Freiburger Fußballschule berusia enam tahun ke atas mendapat akses pertama secara eksklusif ke penjualan tiket, setidaknya satu minggu sebelum pertandingan kandang. Penjualan umum dibuka setelah masa pembelian awal bagi anggota berakhir, itu pun hanya jika tiket masih tersedia.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan SC Freiburg di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia tiket terkemuka bagi mereka yang mencari tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket SC Freiburg?

Tiket resmi pertandingan SC Freiburg (Tageskarten) di Europa-Park-Stadion, yang berkapasitas 34.700 penonton, umumnya berharga €17 hingga €20 untuk tribun berdiri dan €29 hingga lebih dari €60 untuk tempat duduk standar, bergantung pada lawan dan tribun.

Berbeda dari banyak klub Bundesliga, SC Freiburg tidak menerbitkan daftar harga tetap untuk umum di situsnya. Harga pasti tiket setiap pertandingan berubah-ubah berdasarkan daya tarik laga, misalnya pertandingan Bundesliga dibandingkan dengan Liga Konferensi UEFA atau laga melawan tim papan atas. Harga tersebut hanya terlihat setelah masuk ke Toko Tiket resmi SC Freiburg saat penjualan sedang berlangsung.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Europa-Park-Stadion

Dibuka pada 2021, Europa-Park-Stadion di Freiburg im Breisgau merupakan kandang klub Bundesliga SC Freiburg dengan kapasitas 34.700 penonton. Dibangun untuk menggantikan Dreisamstadion yang menua, stadion ini memadukan tribun curam yang membuat penonton dekat dengan lapangan dan rekayasa energi terbarukan yang inovatif.

Selama puluhan tahun, SC Freiburg bermain di Dreisamstadion, yang dibangun pada 1953. Pada awal dekade 2010-an, lapangannya sedikit terlalu pendek untuk memenuhi standar UEFA sehingga memerlukan izin khusus dari Liga Sepak Bola Jerman (DFL). Renovasi stadion di lokasi yang sempit di tepi sungai itu pun dinilai tidak layak secara finansial.

Momen berkesan di Europa-Park-Stadion

Pertandingan Bundesliga pertama (Oktober 2021) : Freiburg menjamu RB Leipzig dalam pertandingan kompetitif pertama mereka di stadion tersebut dan meraih hasil imbang 1-1 melalui perjuangan keras. Laga itu menjadi bagian dari awal bersejarah mereka yang tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan pada musim 2021/22.

: Freiburg menjamu RB Leipzig dalam pertandingan kompetitif pertama mereka di stadion tersebut dan meraih hasil imbang 1-1 melalui perjuangan keras. Laga itu menjadi bagian dari awal bersejarah mereka yang tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan pada musim 2021/22. Laga Eropa melawan Juventus & West Ham (2023 & 2024) : Stadion itu menjadi tempat yang sulit ditaklukkan ketika SC Freiburg melaju jauh di Liga Europa UEFA. Momen pentingnya mencakup pertemuan babak 16 besar melawan raksasa Italia Juventus pada Maret 2023. Seusai kekalahan 2-0, kelompok pendukung fanatik Freiburg tetap berada di stadion cukup lama sambil bernyanyi dan mengibarkan syal. Freiburg juga meraih kemenangan 1-0 melalui perjuangan keras atas West Ham United pada leg pertama babak 16 besar musim 2023/24.

: Stadion itu menjadi tempat yang sulit ditaklukkan ketika SC Freiburg melaju jauh di Liga Europa UEFA. Momen pentingnya mencakup pertemuan babak 16 besar melawan raksasa Italia Juventus pada Maret 2023. Seusai kekalahan 2-0, kelompok pendukung fanatik Freiburg tetap berada di stadion cukup lama sambil bernyanyi dan mengibarkan syal. Freiburg juga meraih kemenangan 1-0 melalui perjuangan keras atas West Ham United pada leg pertama babak 16 besar musim 2023/24. Jerman menghancurkan Bosnia & Herzegovina (November 2024): Dalam penampilan pertama tim nasional putra senior di stadion tersebut, tim asuhan Julian Nagelsmann tampil gemilang di UEFA Nations League. Mereka menang telak 7-0, dengan Florian Wirtz dan Tim Kleindienst masing-masing mencetak dua gol.

Rekor dan statistik SC Freiburg

SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V), yang dikenal di seluruh Jerman dengan julukan Breisgau-Brasilianer, adalah klub Bundesliga dari kota Freiburg im Breisgau di kawasan Hutan Hitam. Klub ini terkenal karena mempertahankan pelatihnya dalam waktu sangat lama, memiliki akademi pemain muda unggulan, dan secara konsisten meraih prestasi melebihi kemampuan finansialnya.

Didirikan pada 1904 melalui dua klub pendahulu yang bergabung pada 1912, Freiburg menghabiskan puluhan tahun di tingkat amatir dan regional, kerap berada di bawah bayang-bayang rival sekotanya, Freiburger FC.

Sejak 1991 hingga 2007, klub ini dilatih oleh Volker Finke. Gaya menyerangnya yang mengalir membuat klub mendapat julukan Breisgau-Brasilianer. Freiburg meraih promosi pertamanya ke Bundesliga pada 1993 dan finis secara mengejutkan di posisi ketiga pada musim 1994/95.

Prestasi klub dan pencapaian di kompetisi piala

DFB-Pokal (Piala Jerman) : Runner-up (2021/22)

: Runner-up (2021/22) Liga Europa UEFA: Runner-up (2025/26)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Gol terbanyak: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Tim tangguh yang dibangun dengan kesabaran

Antara 1991 dan 2026, Freiburg mempekerjakan jauh lebih sedikit pelatih kepala permanen dibandingkan kebanyakan rivalnya di Bundesliga. Hal itu terlihat dari 16 tahun masa kepelatihan Finke dan lebih dari 12 tahun masa kepelatihan Streich. Klub tidak panik bahkan ketika terdegradasi.

Jejak Joachim Löw di klub

Joachim Löw, pelatih yang membawa Jerman menjuarai Piala Dunia FIFA 2014, menjalani tiga periode berbeda sebagai pemain SC Freiburg pada dekade 1970-an dan 1980-an. Ia mencetak 83 gol dan tetap menjadi salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub.

Sekolah Sepak Bola Freiburg

Dibuka pada 2000 di Möslestadion, akademi ternama Freiburg memegang rekor gelar DFB-Pokal U-19 terbanyak, yakni enam, dan menghasilkan pemain tim nasional Jerman seperti Matthias Ginter, Oliver Baumann, Nico Schlotterbeck, serta kapten klub Christian Günter.