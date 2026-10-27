Roma mencatatkan pencapaian terbaik mereka di liga dalam delapan musim terakhir dengan finis ketiga di klasemen Serie A pada musim 2025/26. Mereka akan berupaya mempertahankan momentum positif di kompetisi domestik dan Eropa dalam beberapa bulan mendatang.

Anda dapat menyaksikan Roma bertanding secara langsung dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Di bawah arahan Rudi Garcia dan Luciano Spalletti, Roma tiga kali menjadi runner-up Serie A sepanjang dekade 2010-an (2013-14, 2014-15, dan 2016-17). Para pendukung setia di Stadio Olimpico kini berharap Gian Piero Gasperini dapat terus menunjukkan kepiawaiannya sebagai pelatih setelah menjalani musim pertama yang mengesankan.

Roma menutup musim lalu dengan lima kemenangan liga beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas Lazio dalam Derby della Capitale. Mereka melanjutkan performa tersebut musim ini dengan mencatatkan rentetan panjang pertandingan tanpa kekalahan di Serie A.

Musim ini diperkirakan akan sayang dilewatkan oleh para pendukung Roma. Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Roma, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Roma mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 31 Oktober (18.00) Serie A: Udinese vs Roma Tiket Bluenergy Stadium (Udine) Selasa, 3 November (20.00) Liga Champions: Manchester United vs Roma Tiket Old Trafford (Manchester) Sabtu, 7 November (20.45) Serie A: Roma vs Sassuolo Tiket Stadio Olimpico (Roma) Sabtu, 21 November (18.00) Serie A: Parma vs Roma Tiket Stadio Ennio Tardini (Parma) Rabu, 25 November (21.00) Liga Champions: Paris Saint-Germain vs Roma Tiket Parc des Princes (Paris) Minggu, 29 November (18.00) Serie A: Roma vs Monza Tiket Stadio Olimpico (Roma) Jumat, 4 Desember (20.45) Serie A: Bologna vs Roma Tiket Renato Dall'Ara Stadium (Bologna) Selasa, 8 Desember (21.00) Liga Champions: Roma vs Sporting CP Tiket Stadio Olimpico (Roma) Minggu, 13 Desember (12.30) Serie A: Lazio vs Roma Tiket Stadio Olimpico (Roma) Sabtu, 19 Desember (20.45) Serie A: Roma vs Juventus Tiket Stadio Olimpico (Roma) Sabtu, 2 Januari (18.00) Serie A: Roma vs Frosinone Tiket Stadio Olimpico (Roma) Selasa, 5 Januari (18.30) Serie A: Venezia vs Roma Tiket Stadio Pier Luigi Penzo (Venesia) Sabtu, 9 Januari (18.00) Serie A: Roma vs AC Milan Tiket Stadio Olimpico (Roma) Selasa, 12 Januari (21.00) Coppa Italia: Roma vs Hellas Verona Tiket Stadio Olimpico (Roma)

Cara membeli tiket Roma

Tiket resmi pertandingan Roma dapat dibeli secara daring melalui Portal Tiket resmi klub atau pada hari pertandingan di loket tiket Stadio Olimpico yang ditunjuk. Akun 'MyASR' gratis wajib dimiliki untuk membeli tiket satu pertandingan atau tiket musiman laga kandang AS Roma di Stadio Olimpico melalui portal resmi klub.

Tiket biasanya mulai dijual 2-4 pekan sebelum pertandingan, atau sekitar 3-4 pekan sebelum laga reguler Serie A.

Periode pembelian prioritas: Penjualan dibuka secara bertahap, bukan sekaligus:

Tahap 1 : Pemegang tiket musiman (PLUS dan CLASSIC EXTRA) mendapat akses pertama serta potongan harga untuk tiket tambahan.

Tahap 2 : Anggota AS Roma Card / MyASR yang memiliki riwayat pembelian.

Tahap 3 : Penjualan umum dibuka untuk semua pemilik akun MyASR.

Untuk pertandingan yang sangat diminati, seperti Derby della Capitale melawan Lazio, laga melawan Juventus, Inter, atau AC Milan, serta pertandingan di kompetisi Eropa, tiket dapat habis dengan cepat pada tahap prioritas atau tahap untuk pemegang tiket musiman. Karena itu, Anda perlu segera bertindak tepat saat penjualan dibuka.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Roma di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menawarkan pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Roma?

Harga tiket resmi pertandingan Roma di Stadio Olimpico biasanya berkisar antara €20 dan €125 atau lebih, bergantung pada lawan dan kategori pertandingan. Sementara itu, laga yang sangat diminati seperti Derby della Capitale atau pertandingan besar di kompetisi Eropa jauh lebih mahal di pasar penjualan kembali atau pada kategori tempat duduk yang lebih tinggi.

Stadio Olimpico terbagi menjadi beberapa sektor tempat duduk utama:

Curva Sud (tribune selatan) : Pusat bersejarah bagi pendukung fanatik dan kelompok ultras AS Roma. Harga tiketnya umumnya lebih murah dan atmosfernya lebih meriah, meski permintaan sangat tinggi dan ketersediaan untuk umum terbatas.

Curva Nord (tribune utara) : Biasanya dialokasikan untuk pendukung tim tamu atau penonton umum, bergantung pada pengaturan pertandingan.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Terletak di samping sektor Curva, menawarkan pemandangan lapangan dari sisi pada tingkat bawah dengan harga menengah.

Tribuna Tevere : Tribune utama di sisi lapangan, yang terbagi menjadi tingkat atas, bawah, dan parterre. Di sini terdapat area dengan harga khusus, seperti Sektor Keluarga (untuk orang dewasa bersama anak berusia di bawah 14 tahun), tempat duduk khusus perempuan, dan tempat duduk bagi penonton berusia di atas 65 tahun.

Tribuna Monte Mario : Tribune utama premium di sisi panjang lapangan dengan tempat duduk kelas atas, pemandangan dari bagian tengah, serta lokasi dekat area layanan premium/VIP.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadio Olimpico

Stadio Olimpico di Roma merupakan salah satu arena olahraga paling bersejarah di dunia dengan atmosfer yang mengesankan. Stadion berkapasitas lebih dari 70.000 penonton ini adalah fasilitas olahraga terbesar di ibu kota Italia dan menjadi kandang dua rival sengit sekota di Serie A, AS Roma dan SS Lazio. Stadion ini juga menjadi tempat pertandingan tim nasional sepak bola serta rugbi Italia.

Meski dibuka pada dekade 1930-an, stadion ini berganti nama menjadi Stadio Olimpico setelah Roma terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas ke-17. Stadion tersebut kemudian direnovasi agar seluruh penontonnya mendapat tempat duduk, untuk menggelar upacara pembukaan dan penutupan serta nomor-nomor atletik di lintasan.

Untuk menjadi salah satu lokasi Piala Dunia FIFA 1990, stadion ini nyaris seluruhnya dirobohkan dan dibangun kembali menggunakan beton. Perombakan tersebut menambahkan atap oval dari teflon dan fiberglass yang kini menjadi ciri khasnya.

Momen berkesan di Stadio Olimpico

Final Kejuaraan Eropa UEFA 1968 : Setelah pertandingan pertama melawan Yugoslavia berakhir imbang 1-1, Italia memenangi laga ulang turnamen itu dengan skor 2-0 di Olimpico untuk meraih gelar Eropa pertamanya.

Final Piala Dunia FIFA 1990 : Jerman Barat mengalahkan Argentina yang diperkuat Diego Maradona dengan skor 1-0 lewat penalti Andreas Brehme menjelang akhir laga. Mereka merebut gelar juara dunia dalam momen stadion tersebut yang paling dikenang di panggung global.

'Keajaiban Roma' (2018) : Setelah tertinggal 4-1 dari Barcelona pada leg pertama perempat-final Liga Champions, Roma bangkit secara luar biasa dengan kemenangan 3-0 pada leg kedua di Olimpico untuk lolos berkat gol tandang.

Rugbi Six Nations : Sejak 2012, stadion ini menjadi benteng tempat tim rugbi Italia memperkenalkan diri kepada dunia, termasuk saat mereka mencatatkan kemenangan bersejarah di turnamen Six Nations atas tim besar seperti Prancis.

Perpisahan Francesco Totti (2017): Salah satu hari paling mengharukan dalam sejarah sepak bola terjadi saat kapten Roma sepanjang kariernya itu memainkan pertandingan terakhirnya, membuat puluhan ribu pendukung di Curva Sud menitikkan air mata.

Rekor dan statistik Roma

AS Roma (Associazione Sportiva Roma) adalah salah satu klub sepak bola Italia yang paling bersejarah dan penting secara budaya. Didirikan pada 1927 melalui penggabungan yang dirancang agar Roma memiliki klub yang mampu menantang tim-tim kuat dari wilayah utara, Roma membangun identitas yang sangat erat dengan sejarah dan kebanggaan ibu kota Italia.

Gelar klub dan pencapaian penting

Meski Roma mungkin memiliki lebih sedikit trofi liga utama dibanding rival-rivalnya dari utara, koleksi gelar mereka menunjukkan prestise besar di tingkat domestik maupun Eropa.

Serie A : 3 gelar (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Coppa Italia : 9 gelar (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercoppa Italiana : 2 gelar (2001, 2007)

Liga Konferensi Eropa UEFA : 1 gelar (2021-22)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Gol terbanyak: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Lahir dari penggabungan

Klub ini terbentuk melalui penggabungan tiga entitas olahraga dari Roma: Roman FC, Alba-Audace, dan Fortitudo-Pro Roma. Penggabungan tersebut dirancang untuk menciptakan satu kekuatan besar di Italia selatan, meski Lazio terkenal menolak bergabung.

Serigala Kapitolin

Lambang klub yang terkenal menampilkan seekor serigala betina yang menyusui saudara kembar Romulus dan Remus. Gambar ini secara langsung mencerminkan mitos kuno tentang pendirian kota Roma.

'Raja Kedelapan Roma'

Francesco Totti terkenal menolak tawaran bernilai sangat besar dari klub-klub raksasa Eropa, terutama Real Madrid, demi bertahan di klub yang didukungnya sejak kecil sepanjang 25 tahun kariernya. Ia tetap dihormati secara luas sebagai sosok simbolis 'Raja Kedelapan Roma'.



