Roma mencatatkan pencapaian terbaiknya di liga dalam delapan musim terakhir ketika finis ketiga di klasemen Serie A pada musim 2025/26. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif di kompetisi domestik maupun Eropa dalam beberapa bulan mendatang.

Anda dapat menyaksikan Roma secara langsung dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Di bawah arahan Rudi Garcia dan Luciano Spalletti, Roma tiga kali menjadi runner-up Serie A pada dekade 2010-an (2013-14, 2014-15, dan 2016-17). Para pendukung setia di Stadio Olimpico kini berharap Gian Piero Gasperini dapat terus menunjukkan kepiawaiannya sebagai pelatih setelah menjalani musim pertama yang mengesankan.

Roma menutup musim lalu dengan lima kemenangan beruntun di liga, termasuk kemenangan 2-0 atas Lazio dalam Derby della Capitale. Mereka melanjutkan performa tersebut musim ini dengan menjalani rangkaian panjang pertandingan tanpa kekalahan di Serie A.

Musim ini menjanjikan aksi Roma yang sayang untuk dilewatkan. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Roma, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Roma mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 21 November (18.00) Serie A: Parma vs Roma Tiket Stadio Ennio Tardini (Parma) Rabu, 25 November (21.00) Liga Champions: Paris Saint-Germain vs Roma Tiket Parc des Princes (Paris) Minggu, 29 November (18.00) Serie A: Roma vs Monza Tiket Stadio Olimpico (Roma) Jumat, 4 Desember (20.45) Serie A: Bologna vs Roma Tiket Stadion Renato Dall'Ara (Bologna) Selasa, 8 Desember (21.00) Liga Champions: Roma vs Sporting CP Tiket Stadio Olimpico (Roma) Minggu, 13 Desember (12.30) Serie A: Lazio vs Roma Tiket Stadio Olimpico (Roma) Sabtu, 19 Desember (20.45) Serie A: Roma vs Juventus Tiket Stadio Olimpico (Roma) Sabtu, 2 Januari (18.00) Serie A: Roma vs Frosinone Tiket Stadio Olimpico (Roma) Selasa, 5 Januari (18.30) Serie A: Venezia vs Roma Tiket Stadio Pier Luigi Penzo (Venesia) Sabtu, 9 Januari (18.00) Serie A: Roma vs AC Milan Tiket Stadio Olimpico (Roma) Selasa, 12 Januari (21.00) Coppa Italia: Roma vs Hellas Verona Tiket Stadio Olimpico (Roma)

Cara membeli tiket Roma

Tiket resmi pertandingan Roma dapat dibeli secara daring melalui Portal Tiket resmi klub atau pada hari pertandingan di loket tiket Stadio Olimpico yang ditunjuk. Akun 'MyASR' gratis wajib dimiliki untuk membeli tiket satu pertandingan maupun tiket musiman laga kandang AS Roma di Stadio Olimpico melalui portal resmi klub.

Tiket biasanya mulai dijual 2-4 pekan sebelum pertandingan, atau sekitar 3-4 pekan untuk laga Serie A reguler.

Periode prioritas: Penjualan berlangsung bertahap, bukan sekaligus:

Tahap 1 : Pemegang tiket musiman (PLUS dan CLASSIC EXTRA) mendapat akses pertama dan potongan harga untuk tiket tambahan.

: Pemegang tiket musiman (PLUS dan CLASSIC EXTRA) mendapat akses pertama dan potongan harga untuk tiket tambahan. Tahap 2 : Pemegang AS Roma Card / anggota MyASR yang memiliki riwayat pembelian.

: Pemegang AS Roma Card / anggota MyASR yang memiliki riwayat pembelian. Tahap 3: Penjualan umum dibuka bagi semua pemegang akun MyASR.

Untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti Derby della Capitale melawan Lazio, pertandingan melawan Juventus, Inter, AC Milan, atau laga di kompetisi Eropa, tiket dapat habis dengan cepat pada tahap prioritas atau penjualan bagi pemegang tiket musiman. Karena itu, Anda perlu bertindak tepat saat penjualan dibuka.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Roma di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penjual terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan tepercaya bagi penggemar yang mencari tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Roma?

Harga tiket resmi pertandingan Roma di Stadio Olimpico biasanya berkisar antara €20 hingga lebih dari €125, bergantung pada lawan dan kategori pertandingan. Sementara itu, laga dengan permintaan tinggi seperti Derby della Capitale atau pertandingan besar di kompetisi Eropa jauh lebih mahal di pasar sekunder atau kategori tempat duduk yang lebih tinggi.

Stadio Olimpico terbagi menjadi beberapa bagian tempat duduk utama:

Curva Sud (Tribun Selatan) : Pusat bersejarah para pendukung fanatik dan ultras AS Roma. Harganya umumnya lebih murah dan atmosfernya semarak, tetapi permintaan sangat tinggi dan ketersediaan untuk umum terbatas.

: Pusat bersejarah para pendukung fanatik dan ultras AS Roma. Harganya umumnya lebih murah dan atmosfernya semarak, tetapi permintaan sangat tinggi dan ketersediaan untuk umum terbatas. Curva Nord (Tribun Utara) : Biasanya diperuntukkan bagi suporter tim tamu atau penonton umum, bergantung pada pengaturan pertandingan.

: Biasanya diperuntukkan bagi suporter tim tamu atau penonton umum, bergantung pada pengaturan pertandingan. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Terletak di samping kedua curva, menawarkan pemandangan lapangan dari sisi tribun tingkat bawah dengan harga menengah.

: Terletak di samping kedua curva, menawarkan pemandangan lapangan dari sisi tribun tingkat bawah dengan harga menengah. Tribuna Tevere : Tribun utama di sisi lapangan, terbagi menjadi tingkat atas, bawah, dan parterre. Di sini terdapat area dengan harga khusus, seperti Sektor Keluarga (untuk orang dewasa bersama anak berusia di bawah 14 tahun), tempat duduk khusus perempuan, dan tempat duduk bagi penonton berusia di atas 65 tahun.

: Tribun utama di sisi lapangan, terbagi menjadi tingkat atas, bawah, dan parterre. Di sini terdapat area dengan harga khusus, seperti Sektor Keluarga (untuk orang dewasa bersama anak berusia di bawah 14 tahun), tempat duduk khusus perempuan, dan tempat duduk bagi penonton berusia di atas 65 tahun. Tribuna Monte Mario: Tribun utama premium di sisi panjang lapangan, dengan tempat duduk kelas atas, pemandangan dari bagian tengah, serta lokasi dekat area layanan tamu dan VIP.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadio Olimpico

Stadio Olimpico di Roma merupakan salah satu arena olahraga paling bersejarah di dunia dengan atmosfer yang khas. Berkapasitas lebih dari 70.000 penonton, stadion ini adalah fasilitas olahraga terbesar di ibu kota Italia dan menjadi kandang dua rival sengit sekota di Serie A, AS Roma dan SS Lazio. Stadion ini juga menjadi tempat pertandingan tim nasional sepak bola dan rugbi Italia.

Meski dibuka pada dekade 1930-an, stadion ini diberi nama Stadio Olimpico setelah Roma memenangkan pencalonan sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas ke-17. Stadion tersebut kemudian direnovasi agar seluruh tempat duduknya memiliki kursi untuk menjadi lokasi upacara pembukaan dan penutupan serta nomor-nomor atletik.

Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 1990, stadion ini hampir sepenuhnya dirobohkan dan dibangun kembali menggunakan beton. Perombakan tersebut menambahkan atap oval berbahan teflon dan serat kaca yang kini menjadi ciri khasnya.

Momen berkesan di Stadio Olimpico

Final Kejuaraan Eropa UEFA 1968 : Setelah pertandingan pertama melawan Yugoslavia berakhir 1-1, Italia memenangi laga ulang 2-0 di Olimpico untuk meraih gelar Eropa pertamanya.

: Setelah pertandingan pertama melawan Yugoslavia berakhir 1-1, Italia memenangi laga ulang 2-0 di Olimpico untuk meraih gelar Eropa pertamanya. Final Piala Dunia FIFA 1990 : Jerman Barat mengalahkan Argentina yang diperkuat Diego Maradona dengan skor 1-0 lewat penalti Andreas Brehme pada pengujung laga. Mereka merebut gelar juara dunia dalam salah satu momen paling berkesan di stadion tersebut di panggung global.

: Jerman Barat mengalahkan Argentina yang diperkuat Diego Maradona dengan skor 1-0 lewat penalti Andreas Brehme pada pengujung laga. Mereka merebut gelar juara dunia dalam salah satu momen paling berkesan di stadion tersebut di panggung global. 'Keajaiban Roma' (2018) : Setelah tertinggal 4-1 dari Barcelona pada leg pertama perempat-final Liga Champions, Roma bangkit secara luar biasa dengan kemenangan 3-0 pada leg kedua di Olimpico untuk lolos berkat gol tandang.

: Setelah tertinggal 4-1 dari Barcelona pada leg pertama perempat-final Liga Champions, Roma bangkit secara luar biasa dengan kemenangan 3-0 pada leg kedua di Olimpico untuk lolos berkat gol tandang. Rugbi Six Nations: Sejak 2012, stadion ini menjadi benteng tempat tim rugbi Italia memperkenalkan diri kepada dunia, termasuk saat mereka meraih kemenangan bersejarah di turnamen Six Nations atas tim kuat seperti Prancis.

Perpisahan Francesco Totti (2017): Salah satu hari paling mengharukan dalam sejarah sepak bola terjadi ketika kapten Roma sepanjang kariernya itu memainkan pertandingan terakhirnya, membuat puluhan ribu penggemar di Curva Sud meneteskan air mata.

Rekor dan statistik Roma

AS Roma (Associazione Sportiva Roma) adalah salah satu klub sepak bola paling bersejarah dan penting secara budaya di Italia. Didirikan pada 1927 melalui penggabungan yang dirancang untuk menghadirkan klub Roma yang mampu menantang kekuatan-kekuatan dominan dari utara, identitas Roma kini terjalin erat dengan sejarah dan kebanggaan ibu kota Italia.

Gelar klub dan pencapaian utama

Meski jumlah gelar liga utama Roma mungkin lebih sedikit daripada rival-rivalnya dari utara, koleksi trofi mereka menunjukkan prestise besar di tingkat domestik maupun Eropa.

Serie A : 3 gelar (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 gelar (1941-42, 1982-83, 2000-01) Coppa Italia : 9 gelar (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 gelar (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) Supercoppa Italiana : 2 gelar (2001, 2007)

: 2 gelar (2001, 2007) Liga Konferensi Europa UEFA: 1 gelar (2021-22)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Gol terbanyak: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Lahir dari penggabungan

Klub ini dibentuk melalui penggabungan tiga organisasi olahraga Roma: Roman FC, Alba-Audace, dan Fortitudo-Pro Roma. Penggabungan itu dirancang untuk menciptakan satu kekuatan besar di Italia selatan, meski Lazio menolak untuk bergabung.

Serigala Kapitolina

Lambang klub yang terkenal menampilkan seekor serigala betina yang menyusui saudara kembar Romulus dan Remus. Gambar ini merujuk langsung pada mitos kuno tentang berdirinya kota Roma.

'Raja Kedelapan Roma'

Francesco Totti terkenal menolak tawaran besar dari klub-klub raksasa Eropa, terutama Real Madrid, demi bertahan di klub yang dibelanya sejak kecil sepanjang 25 tahun kariernya. Ia tetap dihormati secara luas sebagai sosok yang dijuluki 'Raja Kedelapan Roma'.