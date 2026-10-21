Real Madrid menjadi juara Liga Champions (Piala Eropa) untuk kali ke-15 pada 2024. Keunggulan delapan gelar atas tim lain dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi ini tidak membuat Real Madrid berhenti mengejar trofi. Anda bisa bergabung dengan lautan pendukung berbaju putih di Bernabéu dan stadion lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam dua musim terakhir, para pendukung Madrid disuguhi sejumlah laga seru, termasuk kemenangan kandang yang mengesankan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para penggemar bisa menantikan lebih banyak pertandingan menarik pada fase liga musim ini. Tim asuhan José Mourinho dijadwalkan menghadapi RB Leipzig, Arsenal, dan PSV, di antara tim-tim lainnya. Real Madrid juga akan kembali mengunjungi London untuk kedua kalinya, karena Shakhtar Donetsk akan menjamu mereka di Stamford Bridge, stadion milik Chelsea, pada 27 Januari.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk pada laga-laga Liga Champions Real Madrid berikutnya, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Rabu, 21 Oktober (21.00) Real Madrid vs RB Leipzig Tiket Bernabéu (Kandang) Rabu, 4 November (19.45) AEK Athens vs Real Madrid Tiket Agia Sophia Stadium (Tandang) Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (Kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (Tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (Kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (Tandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid

Tiket resmi laga Liga Champions Real Madrid dapat dibeli secara daring melalui saluran penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub biasanya mulai menjualnya sekitar 10-12 hari sebelum pertandingan melalui tahapan penjualan dengan urutan prioritas yang ketat:

1. Tahap 1: Socios (Anggota Klub) - Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli tiket, biasanya sekitar dua pekan sebelum sepak mula.

2. Tahap 2: Anggota Madridista Premium - Pemegang kartu mendapat periode pembelian eksklusif berikutnya, biasanya 7-8 hari sebelum sepak mula.

3. Tahap 3: Masyarakat umum - Tiket yang masih tersedia dijual kepada masyarakat umum sekitar 4-6 hari sebelum pertandingan.

Untuk laga Liga Champions yang sangat diminati, tiket sering kali habis pada tahap penjualan untuk anggota, sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada tiket tersisa bagi masyarakat umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menyaksikan laga Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid?

Harga tiket resmi kategori reguler untuk laga Liga Champions Real Madrid biasanya mulai dari €100 untuk pertandingan fase liga biasa. Harga tersebut dapat meningkat tajam hingga €300-€400 atau lebih untuk kursi reguler di lokasi utama, bergantung pada letak kursi dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid membagi laga kandangnya ke dalam kategori berbeda yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Diperuntukkan bagi laga penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi reguler untuk laga-laga ini sering kali naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan dengan fase grup/liga sebelumnya.

Kategori B : Laga fase liga kompetisi Eropa biasa, seperti pertandingan melawan tim seperti RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik di tingkat yang lebih tinggi.

Diskon anggota : Anggota resmi klub (Socios) dan Madridista Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi reguler untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Real Madrid di Liga Champions

Laga-laga Liga Champions yang belakangan digelar Real Madrid di Bernabéu tak pernah membosankan. Masing-masing dari enam pertandingan Eropa terakhir mereka di stadion tersebut menghasilkan sedikitnya tiga gol. Berikut hasil Real Madrid di Liga Champions pada 2026:

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Stadion 14 Oktober 2026 Fase liga: Roma 4-3 (menang) Stadio Olimpico (Roma) 8 September 2026 Fase liga: Inter Milan 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 15 April 2026 Perempat-final (leg 2): Bayern Munich 3-4 (kalah) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg 1): Bayern Munich 1-2 (kalah) Bernabéu (Madrid) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg 2): Manchester City 1-2 (kalah) Etihad Stadium (Manchester) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg 1): Manchester City 3-0 (menang) Bernabéu (Madrid) 25 Februari 2026 Play-off (leg 2): Benfica 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 17 Februari 2026 Play-off (leg 1): Benfica 1-0 (menang) Estádio da Luz (Lisbon) 28 Januari 2026 Fase liga: Benfica 2-4 (kalah) Estádio da Luz (Lisbon) 20 Januari 2026 Fase liga: Monaco 6-1 (menang) Bernabéu (Madrid)







