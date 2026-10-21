Real Madrid menjuarai Liga Champions (Piala Champions Eropa) untuk ke-15 kalinya pada 2024. Keunggulan delapan gelar atas tim lain dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi itu tidak membuat Real Madrid berhenti memburu trofi. Anda bisa bergabung dengan barisan pendukung berbaju putih di Bernabeu dan stadion lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam masing-masing dari dua musim terakhir, para pendukung Real Madrid tetap disuguhi sejumlah laga sengit, termasuk kemenangan kandang yang mengesankan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para penggemar bisa menantikan lebih banyak pertandingan seru pada fase liga musim ini. Tim asuhan José Mourinho dijadwalkan menghadapi antara lain RB Leipzig, Arsenal, dan PSV. Real Madrid juga akan bertandang ke London untuk kedua kalinya, karena Shakhtar Donetsk akan menjamu mereka di Stamford Bridge, stadion Chelsea, dalam laga pada 27 Januari.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan-pertandingan Liga Champions Real Madrid mendatang, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Rabu, 21 Oktober (21.00) Real Madrid vs RB Leipzig Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 4 November (19.45) AEK Athens vs Real Madrid Tiket Agia Sophia Stadium (tandang) Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (tandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid

Tiket resmi pertandingan Liga Champions Real Madrid dapat dibeli secara daring melalui kanal penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub biasanya mulai menjualnya sekitar 10 hingga 12 hari sebelum pertandingan melalui tahapan prioritas yang ketat:

1. Tahap 1: Socios (anggota klub): Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli, biasanya sekitar dua pekan sebelum laga dimulai.

2. Tahap 2: anggota Madridista Premium: Pemegang kartu mendapat giliran eksklusif berikutnya, biasanya tujuh hingga delapan hari sebelum laga dimulai.

3. Tahap 3: masyarakat umum: Tiket yang tersisa dijual kepada masyarakat umum sekitar empat hingga enam hari sebelum pertandingan.

Untuk pertandingan Liga Champions dengan permintaan tinggi, tiket kerap habis pada tahap penjualan bagi anggota sehingga hanya sedikit, atau bahkan tidak ada, tiket tersisa bagi masyarakat umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Liga Champions Real Madrid biasanya mulai dari €100 untuk laga standar fase liga. Harga kursi standar di lokasi terbaik bisa naik jauh hingga €300 sampai lebih dari €400, bergantung pada lokasi tempat duduk dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid mengelompokkan pertandingan kandangnya ke dalam beberapa kategori yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Diperuntukkan bagi pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk laga-laga ini sering kali naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan fase grup atau fase liga sebelumnya.

Kategori B : Pertandingan standar fase liga di kompetisi Eropa, seperti laga melawan tim semacam RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik di tingkat yang lebih tinggi.

Diskon anggota : Anggota resmi klub (Socios) dan anggota Madridista Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi standar untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terbaru.

Hasil terbaru Real Madrid di Liga Champions

Pertandingan Liga Champions yang digelar Real Madrid di Bernabéu belakangan ini selalu menghadirkan banyak gol. Masing-masing dari enam laga Eropa terakhir mereka di Bernabéu menghasilkan sedikitnya tiga gol. Berikut rincian hasil Real Madrid di Liga Champions pada 2026:

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Stadion 14 Oktober 2026 Fase liga: Roma 4-3 (menang) Stadio Olimpico (Roma) 8 September 2026 Fase liga: Inter Milan 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 15 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Bayern Munich 3-4 (kalah) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Bayern Munich 1-2 (kalah) Bernabéu (Madrid) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Manchester City 1-2 (kalah) Etihad Stadium (Manchester) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Manchester City 3-0 (menang) Bernabéu (Madrid) 25 Februari 2026 Play-off (leg kedua): Benfica 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 17 Februari 2026 Play-off (leg pertama): Benfica 1-0 (menang) Estádio da Luz (Lisbon) 28 Januari 2026 Fase liga: Benfica 2-4 (kalah) Estádio da Luz (Lisbon) 20 Januari 2026 Fase liga: Monaco 6-1 (menang) Bernabéu (Madrid)







