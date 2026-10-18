Real Madrid menjadi juara Liga Champions (Piala Eropa) untuk kali ke-15 pada 2024. Keunggulan delapan gelar atas pesaing terdekat dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi ini tidak menghentikan Real Madrid untuk terus memburu trofi. Anda bisa bergabung dengan lautan pendukung berbaju putih di Bernabéu maupun stadion lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam masing-masing dua musim terakhir, para pendukung Real Madrid tetap disuguhi sejumlah laga besar, termasuk kemenangan kandang yang mengesankan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para penggemar bisa menantikan lebih banyak pertandingan seru dalam fase liga musim ini, dengan tim asuhan José Mourinho dijadwalkan menghadapi RB Leipzig, Arsenal, PSV, dan lawan-lawan lainnya. Real Madrid juga akan bertandang ke London untuk kedua kalinya karena Shakhtar Donetsk akan menjamu mereka di Stamford Bridge, kandang Chelsea, dalam laga pada 27 Januari.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Liga Champions Real Madrid mendatang, termasuk tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Rabu, 21 Oktober (21.00) Real Madrid vs RB Leipzig Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 4 November (19.45) AEK Athens vs Real Madrid Tiket Agia Sophia Stadium (tandang) Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (tandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid

Tiket resmi pertandingan Liga Champions Real Madrid dapat dibeli secara daring melalui kanal penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub biasanya mulai menjualnya sekitar 10 hingga 12 hari sebelum pertandingan melalui tahapan prioritas yang ketat:

1. Tahap 1: Socios (anggota klub): Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli tiket, biasanya sekitar dua pekan sebelum pertandingan dimulai.

2. Tahap 2: Anggota Madridista Premium: Pemegang kartu mendapat kesempatan eksklusif berikutnya, biasanya 7 hingga 8 hari sebelum pertandingan dimulai.

3. Tahap 3: Masyarakat umum: Tiket yang tersisa dijual kepada masyarakat umum sekitar 4 hingga 6 hari sebelum pertandingan.

Untuk pertandingan Liga Champions dengan permintaan tinggi, tiket sering kali habis pada tahap penjualan kepada anggota sehingga hanya sedikit, atau bahkan tidak ada, yang tersisa untuk masyarakat umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions juga dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Real Madrid di Liga Champions biasanya mulai dari €100 untuk laga standar fase liga. Harganya meningkat hingga €300 sampai lebih dari €400 untuk kursi standar di lokasi utama, bergantung pada lokasi kursi dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid membagi pertandingan kandangnya ke dalam beberapa kategori yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Diperuntukkan bagi pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk pertandingan ini sering kali naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan dengan fase grup atau fase liga sebelumnya.

Kategori B : Pertandingan standar fase liga kompetisi Eropa, seperti melawan tim seperti RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik di tingkat yang lebih tinggi.

Diskon anggota : Anggota resmi klub (Socios) dan anggota Madridista Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi standar untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Real Madrid di Liga Champions

Pertandingan Liga Champions yang belakangan digelar Real Madrid di Bernabéu selalu menarik. Masing-masing dari enam pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa di Bernabéu menghasilkan sedikitnya tiga gol. Berikut hasil pertandingan mereka di Liga Champions pada 2026:

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Lokasi 14 Oktober 2026 Fase liga: Roma 4-3 (menang) Stadio Olimpico (Roma) 8 September 2026 Fase liga: Inter Milan 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 15 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Bayern Munich 3-4 (kalah) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Bayern Munich 1-2 (kalah) Bernabéu (Madrid) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Manchester City 1-2 (kalah) Etihad Stadium (Manchester) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Manchester City 3-0 (menang) Bernabéu (Madrid) 25 Februari 2026 Play-off (leg kedua): Benfica 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 17 Februari 2026 Play-off (leg pertama): Benfica 1-0 (menang) Estádio da Luz (Lisbon) 28 Januari 2026 Fase liga: Benfica 2-4 (kalah) Estádio da Luz (Lisbon) 20 Januari 2026 Fase liga: Monaco 6-1 (menang) Bernabéu (Madrid)







