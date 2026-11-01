Real Madrid meraih gelar Liga Champions (Piala Eropa) untuk ke-15 kalinya pada 2024. Meski unggul delapan gelar atas tim lain dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi ini, Real Madrid terus memburu trofi tambahan. Anda bisa bergabung dengan lautan pendukung berbaju putih di Bernabéu dan stadion lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam dua musim terakhir, para pendukung Real Madrid tetap disuguhi sejumlah laga besar, termasuk kemenangan kandang yang berkesan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para penggemar bisa menantikan lebih banyak pertandingan seru pada fase liga musim ini. Tim asuhan José Mourinho akan menghadapi Arsenal dan PSV, antara lain. Real Madrid juga akan bertandang ke London untuk kedua kalinya karena Shakhtar Donetsk akan menjamu mereka di Stamford Bridge, markas Chelsea, pada laga 27 Januari.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Liga Champions Real Madrid mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Bagaimana jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Rabu, 4 November (19.45) AEK Athens vs Real Madrid Tiket Agia Sophia Stadium (tandang) Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (tandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid

Tiket resmi pertandingan Liga Champions Real Madrid dapat dibeli secara daring melalui kanal penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub biasanya mulai merilisnya sekitar 10 hingga 12 hari sebelum pertandingan melalui beberapa tahap penjualan dengan urutan prioritas yang ketat:

1. Tahap 1: Socios (anggota klub): Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli tiket, biasanya sekitar dua pekan sebelum pertandingan.

2. Tahap 2: Anggota Madridista Premium: Pemegang kartu mendapat giliran pembelian eksklusif berikutnya, biasanya tujuh hingga delapan hari sebelum pertandingan.

3. Tahap 3: Masyarakat umum: Tiket yang tersisa dijual kepada masyarakat umum sekitar empat hingga enam hari sebelum pertandingan.

Untuk pertandingan Liga Champions yang sangat diminati, tiket sering kali habis pada tahap penjualan untuk anggota sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada tiket tersisa bagi masyarakat umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Liga Champions Real Madrid biasanya mulai dari €100 untuk laga standar fase liga. Harga tersebut naik signifikan menjadi €300 hingga €400 atau lebih untuk kursi standar di lokasi utama, bergantung pada lokasi tempat duduk dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid membagi pertandingan kandangnya ke dalam sejumlah kategori yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Untuk pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk pertandingan ini kerap naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan dengan fase grup atau fase liga sebelumnya.

: Untuk pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk pertandingan ini kerap naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan dengan fase grup atau fase liga sebelumnya. Kategori B : Pertandingan standar fase liga kompetisi Eropa, seperti laga melawan tim seperti RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik tingkat atas.

: Pertandingan standar fase liga kompetisi Eropa, seperti laga melawan tim seperti RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik tingkat atas. Diskon anggota: Anggota resmi klub (Socios) dan Madridista Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi standar untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Real Madrid di Liga Champions

Pertandingan Liga Champions yang belakangan digelar Real Madrid di Bernabéu selalu menyajikan banyak gol. Masing-masing dari enam laga Eropa terakhir mereka di stadion tersebut menghasilkan sedikitnya tiga gol. Berikut rangkuman hasil Real Madrid di Liga Champions pada 2026: