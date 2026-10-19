Real Madrid meraih gelar Liga Champions (Piala Champions Eropa) untuk kali ke-15 pada 2024. Keunggulan delapan gelar atas pesaing terdekat dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi itu tidak menghentikan Real Madrid untuk memburu lebih banyak trofi. Anda bisa bergabung dengan lautan pendukung berpakaian putih di Bernabéu dan tempat-tempat lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam dua musim terakhir, para pendukung Real Madrid tetap disuguhi sejumlah laga besar, termasuk kemenangan kandang yang mengesankan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para penggemar bisa menantikan lebih banyak pertandingan seru pada fase liga musim ini. Tim asuhan José Mourinho akan berhadapan dengan RB Leipzig, Arsenal, PSV, dan sejumlah lawan lainnya. Real Madrid juga akan bertandang ke London untuk kali kedua, karena Shakhtar Donetsk menjamu mereka di Stamford Bridge, markas Chelsea, pada pertandingan 27 Januari.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Liga Champions Real Madrid berikutnya, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Rabu, 21 Oktober (21.00) Real Madrid vs RB Leipzig Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 4 November (19.45) AEK Athens vs Real Madrid Tiket Agia Sophia Stadium (tandang) Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (tandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid

Tiket resmi pertandingan Liga Champions Real Madrid dapat dibeli secara daring melalui kanal penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub mulai menjualnya sekitar 10-12 hari sebelum pertandingan melalui tahapan ketat berdasarkan prioritas pembeli:

1. Tahap 1: Socios (anggota klub) - Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli, biasanya sekitar dua pekan sebelum laga dimulai.

2. Tahap 2: anggota Madridista Premium - Pemegang kartu mendapat giliran eksklusif berikutnya, biasanya 7-8 hari sebelum laga dimulai.

3. Tahap 3: masyarakat umum - Sisa tiket dijual kepada masyarakat umum sekitar 4-6 hari sebelum pertandingan.

Untuk pertandingan Liga Champions yang sangat diminati, tiket kerap habis pada tahap penjualan bagi anggota, sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada tiket tersisa untuk penjualan umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions juga dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Liga Champions Real Madrid biasanya mulai dari €100 untuk laga standar fase liga. Harga itu dapat naik cukup tajam hingga €300-€400 atau lebih untuk kursi standar di lokasi terbaik, bergantung pada lokasi kursi dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid mengelompokkan pertandingan kandangnya ke dalam beberapa kategori yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Diperuntukkan bagi pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk laga-laga ini kerap naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan dengan fase grup/liga sebelumnya.

Kategori B : Pertandingan standar fase liga di kompetisi Eropa (seperti laga melawan tim seperti RB Leipzig atau PSV Eindhoven) dan pertandingan domestik tingkat atas.

Diskon anggota : Anggota resmi klub (Socios) dan anggota Madridista Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi standar untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Real Madrid di Liga Champions

Pertandingan Liga Champions yang belakangan digelar Real Madrid di kandang selalu menghadirkan keseruan. Masing-masing dari enam pertandingan Eropa terakhir mereka di Bernabéu menghasilkan setidaknya tiga gol. Berikut rangkuman hasil Real Madrid di Liga Champions pada 2026:

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Tempat 14 Oktober 2026 Fase liga: Roma 4-3 (menang) Stadio Olimpico (Roma) 8 September 2026 Fase liga: Inter Milan 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 15 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Bayern Munich 3-4 (kalah) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Bayern Munich 1-2 (kalah) Bernabéu (Madrid) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Manchester City 1-2 (kalah) Etihad Stadium (Manchester) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Manchester City 3-0 (menang) Bernabéu (Madrid) 25 Februari 2026 Babak play-off (leg kedua): Benfica 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 17 Februari 2026 Babak play-off (leg pertama): Benfica 1-0 (menang) Estádio da Luz (Lisbon) 28 Januari 2026 Fase liga: Benfica 2-4 (kalah) Estádio da Luz (Lisbon) 20 Januari 2026 Fase liga: Monaco 6-1 (menang) Bernabéu (Madrid)







